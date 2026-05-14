Tyrimas: 5 kiaušiniai per savaitę turi netikėtą poveikį žmogaus smegenims

Daugėja duomenų, kad vištų kiaušiniuose esančios maistinės medžiagos gali suteikti daug naudos sveikatai, įskaitant geresnę baltymų sintezę raumenyse ir padidėjusį sotumo jausmą, kuris gali padėti kontroliuoti svorį.
Taip pat pastebėtas ryšys tarp kiaušinių vartojimo ir mažesnės Alzheimerio ligos rizikos.
Pavyzdžiui, nustatyta, kad vieną kiaušinį per savaitę suvalgantys žmonės Alzheimerio liga sirgo 47 proc. rečiau nei tie, kurie kiaušinius valgo rečiau nei kartą per mėnesį.
Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?
O štai naujas Loma Linda universiteto sveikatos universiteto Kalifornijoje mokslininkų tyrimas, kuris paskelbtas žurnale „The Journal of Nutrition“, priėjo panašias išvadas.
Tiesa, jo autoriai atvirai deklaruoja, kad tyrimą finansavo JAV kiaušinių gamintojus vienijanti organizacija.
Iš viso buvo išanalizuoti daugiau nei 39,4 tūkst. žmonių sveikatos duomenys.
Tyrėjai nustatė, kad žmonės, kurie teigė valgantys kiaušinius bent 5 kartus per savaitę, turėjo iki 27 proc. mažesnę Alzheimerio ligos riziką, palyginti su tais, kurie teigė nevartojantys kiaušinių.
Kiaušinių valgymas 1–3 kartus per mėnesį buvo susijęs su 17 proc. mažesne Alzheimerio ligos rizika, o kiaušinių valgymas 2–4 kartus per savaitę – su 20 proc. mažesne Alzheimerio ligos rizika.
„Yra didžiulis susidomėjimas tuo, kaip mityba veikia smegenų sveikatą, bet dar trūksta žinių apie konkrečių maisto produktų poveikį, o kiaušiniai – ne išimtis“, – sakė tyrimui vadovavusi Jisoo Oh, Loma Linda universiteto Visuomenės sveikatos mokyklos epidemiologijos docentė.
Kuo naudingi kiaušiniai?
Nors šiame tyrime priežastinis ryšys nebuvo nagrinėjamas, mokslininkai kelia hipotezę, kad kiaušiniai gali turėti apsauginį poveikį smegenų sveikatai dėl juose esančių maistinių medžiagų:
– Cholinas yra būtinas acetilcholino – atminties procesuose dalyvaujančio neurotransmiterio – gamybai;
– Liuteiną ir zeaksantinas, kurie kaupiasi smegenyse ir gali padėti sumažinti oksidacinį stresą;
– Omega-3 riebalų rūgštys (įskaitant DHA), svarbios neuronų struktūrai ir funkcijai;
– Vitaminas B12, kuris padeda mažinti homocisteino lygį ir palaiko neurologines funkcijas;
– Aukštos kokybės baltymai ir triptofanas, kurie dalyvauja neurotransmiterių grandinėse.
Paklaustų, ar žmonės turėtų valgyti daugiau kiaušinių, tyrimo autorė J. Oh patarė laikytis saiko ir atkreipti dėmesį į kontekstą.
„Tyrimo rezultatai rodo, kad kiaušinių įtraukimas į subalansuotą mitybą gali būti naudingas smegenų sveikatai, tačiau nereikia galvoti, kad tai stebuklinga panacėja nuo smegenų ligų“, – pabrėžė ji.
„Daugumai žmonių saikingas kiaušinių valgymas, pavyzdžiui, kelis kartus per savaitę, atrodo pagrįstas ir potencialiai naudingas, ypač kai tai yra bendro sveiko mitybos modelio, apimančio vaisius, daržoves ir kitus maistinius produktus, dalis“, – pridūrė J. Oh.
Tiesa, ji akcentuoja, kad mitybos pokyčius visada vertėtų aptarti su sveikatos priežiūros specialistu.
Kokie yra kiaušinių vartojimo niuansai?
Dietologė Michelle Routhenstein išskyrė ir keletą galimų neigiamų padarinių sveikatai, susijusių su padidėjusiu kiaušinių vartojimu, tačiau kartu pažymėjo, kad apskritai įtraukti kiaušinius į mitybą nėra bloga idėja.
Ar žmogus turėtų pradėti valgyti daugiau kiaušinių, visada priklauso nuo asmeninės sveikatos būklės, sakė dietologė.
Pasak jos, derėtų atsižvelgti, ar nekyla rizika su maistu gauti per daug sočiųjų riebalų.
„Taip pat svarbu suprasti, kad kai kurie žmonės yra jautresni cholesteroliui maiste nei kiti“, – pabrėžė M. Routhenstein.
„Tokiems žmonėms kiaušinių tryniai gali žymiai labiau padidinti „blogąjį cholesterolį“, todėl gali tekti riboti jų vartojimą , ypač jei širdies ir kraujagyslių ligų rizika jau yra padidėjusi“, – paaiškino ji.
Parengta pagal „Medical news today“ inf.
