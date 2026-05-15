Iškišate koją iš po antklodės? Atsakė, kaip tai paveikia miegą

Miego ekspertė Leah Kaylor paaiškina, kad šis veiksmas yra susijęs su kūno temperatūros reguliavimu.
Viena iš priežasčių, kodėl malonu iškišti koją iš po storos antklodės – pėdos iš esmės veikia kaip termostatai.
„Jose (prie odos paviršiaus) yra daugiau specialių kraujagyslių, kurios padeda kūnui efektyviai išsklaidyti šilumą, – sako L. Kaylor. – Rankose jų nėra tiek daug, todėl pėda šią funkciją atlieka greičiau.“
Ekspertė pastebi, kad nemažai žmonių tai daro intuityviai, patys nepajunta, kaip pėda išsirango iš po antklodės. Kūno temperatūos reguliacija yra ypač svarbi lengvam užmigimui.
Su tuo susijęs ir kitas populiarus patarimas – prieš einant miegoti išsimaudyti po šiltu dušu, kad užmigtumėte greičiau.
„Jūsų kūno temperatūra natūraliai nukrinta, kai užmiegiate“, – sako K. Kaylor. – todėl šiltas dušas, o po to greitas atvėsimas miegamojo aplinkoje gali sukurti idealias sąlygas panirti į sapnų karalystę.“
Pėdos iškišimas veikia panašiai. „Tai padeda greitai išsklaidyti šilumą ir pasiunčia signalą smegenims, kad atėjo laikas poilsiui“, – priduria ekspertė.
Vienos kojos iškišimas iš po antklodės atitinka miego mokslo logiką: norint užmigti, jūsų kūno temperatūra turi nukristi maždaug vienu ar dviem laipsniais.
Taip yra, nes kai kūno temperatūra nukrinta, melatonino lygis pakyla. Taigi organizme padaugėja miego hormono.
Tai ne tik padeda užmigti, bet ir gali pagerinti miego kokybę. „Šiek tiek atvėsinus kūną galima paskatinti gilesnį, stabilesnį miegą ir sumažinti prabudimo naktį tikimybę“, – priduria K. Kaylor.
Ji rekomenduoja iškišti iš po anklodės pėdą arba netgi atidengti abi kojas, kai kitą kartą vartysitės lovoje: „Tai – paprastas ir saugus būdas padėti kūnui atvėsti ir natūraliai paskatinti miego pradžią.“
Parengta pagal bustle.com inf.
MiegasNemigamelatoninas
