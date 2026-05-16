Visą savaitę kasdien suvalgiau po bananą: vienas pokytis maloniai nustebino

Moteris susimąstė įprastai nevalgo bananų kasdien, bet ji juos mėgsta – įmaišo į vaisių kokteilius, įsipjausto į jogurtą, panaudoja sumuštiniui su riešutų kremu.
„Pamaniau, kad suvalgyti po vieną bananą kiekvieną dieną nebus sunku, ir man buvo smalsu pamatyti, ar pastebėsiu kokią nors apčiuopiamą naudą“, – paaiškino L. Manaker. Štai kaip jai sekėsi ir ko ji išmoko.
„Tiesą sakant, nebuvo sunku. Padėjo ir tai, kad bananų nereikia laikyti šaldytuve. Ryte su savimi į kelionę pasiimdavau bananą, kad turėčiau jį po ranka, kai išalksiu. Vieną dieną desertui valgiau liesą skyr jogurtą su banano gabaliukais, kitą – pasigaminau klasikinį riešutų kremo sumuštinį.
Savaitei bėgant pastebėjau malonių pokyčių. Mano energijos lygis tapo stabilesnis, ypač įtemptomis ryto valandomis, kai įprastai imdavau ieškoti greito energijos šaltinio. Bananai suteikė malonų energijos antplūdį, tačiau nebuvo nervingumo ar nuovargio, kurį kartais patiriu nuo saldžių užkandžių.
Jaučiausi geresnės nuotaikos ir rečiau griebdavausi ne tokių sveikų variantų.
Ir virškinimas, regis, buvo sklandus. Nors skirtumas nebuvo ryškus, jis neabejotinai įvyko į teigiamą pusę. Nejaučiau pilvo pūtimo, kaip kartais nutinka, o mano tuštinimasis buvo reguliarus. Be to, kasdienis bananas, regis, sumažino mano potraukį saldumynams, po pietų rečiau susigundydavau suvalgyti desertą. Apskritai tai buvo paprastas pokytis, kuris pagerino mano savijautą!“, – apibendrino L. Manaker.
Bananų nauda
Bananai yra maistingi. Štai ką gaunate iš vieno vidutinio dydžio banano:
Kalorijos: 105
Angliavandeniai: 27 gramai (g)
Skaidulinės medžiagos: 3 g
Cukrus: 14 g
Baltymų: 1 g
Riebalų: 0,3 g
Bananuose taip pat gausu vitaminų, mineralų ir kitų maistinių medžiagų, kurios teikia moksliškai pagrįstą naudą. Pavyzdžiui:
Bananuose gausu kalio
Kalis yra svarbi maistinė medžiaga, palaikanti širdies sveikatą ir padedanti palaikyti tinkamą kraujospūdį. Viename vidutinio dydžio banane yra apie 375 miligramus kalio, todėl tai puikus būdas priartėti prie kalio dienos normos – apie 2600–3400 miligramų. Jei po treniruočių kenčiate nuo raumenų mėšlungio ar retkarčiais jaučiate nuovargį, pakankamas kalio vartojimas gali padėti palengvinti šiuos simptomus.
Palaiko sveiką virškinimą
Vienas vidutinio dydžio bananas suteikia apie 3 gramus skaidulų. Skaidulos atlieka svarbų vaidmenį palaikant reguliarų tuštinimąsi ir skatinant sveikų žarnyno bakterijų augimą. Be to, šiek tiek neprinokę bananai turi unikalią naudą: jie yra prebiotinių skaidulų šaltinis. Prebiotinės skaidulos maitina „gerąsias“ žarnyno bakterijas, kurios palaiko sveiką virškinimo sistemą ir gali pagerinti bendrą žarnyno sveikatą.
Geras vitamino B6 šaltinis
Viename vidutinio dydžio banane yra apie 0,4 miligramo vitamino B6, o tai yra maždaug 25 proc. rekomenduojamos paros normos suaugusiesiems. Vitamino B6 nauda yra didžiulė: jis palaiko smegenų sveikatą, nes skatina serotonino ir dopamino gamybą, o šie reguliuoja nuotaiką.
Pastovus energijos lygis
Bananai daugiausia sudaryti iš angliavandenių – viename vidutinio dydžio banane yra maždaug 27 gramai. Dėl juose esančių natūralių cukrų ir skaidulų bananai yra energijos šaltinis, todėl jie idealiai tinka prieš treniruotę arba kaip užkandis atsigaivinimui.
Antioksidantų šaltinis
Bananuose yra daug antioksidantų, įskaitant vitaminą C. Antioksidantai padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus organizme, mažindami oksidacinį stresą ir potencialiai sumažindami tam tikrų lėtinių ligų riziką.
Jie drėkina
Maždaug 75 proc. bananų masės yra vanduo, tad jie prisideda prie skysčių balanso žmogaus organizme.
Ar įmanoma suvalgyti per daug bananų?
Ir laimės gali būti per daug. Todėl bananais reikėtų mėgautis saikingai. Valgant per daug bananų gali atsirasti tam tikrų maistinių medžiagų, pavyzdžiui, kalio, perteklius. Nors tai reta, per didelis kalio kiekis (būklė, vadinama hiperkalemija) gali sukelti širdies ir inkstų sutrikimus.
Daugumai žmonių vieno ar dviejų bananų valgymas per dieną yra visiškai saugus. Jei laikotes subalansuotos mitybos principų, valgote įvairius vaisius, tai padeda išvengti persivalgymo.
Kitas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, yra bananuose esantis angliavandenių ir cukraus kiekis. Jei atidžiai stebite gliukozės koncentraciją kraujyje, atkreipkite dėmesį į porcijos dydį ir derinkite bananus su baltymais ar riebalais, pavyzdžiui, migdolų sviestu ar jogurtu.
Parengta pagal Prevention.com inf.
