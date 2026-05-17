10 metų „langas“: amžius, kai vartoti alkoholį yra mažiausiai rizikinga sveikatai

Širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, psichikos sveikatos problemos, nelaimingi atsitikimai, smegenų pažeidimai ir ankstyva demencija – ilgas alkoholio keliamų rizikų sąrašas.
Kuo daugiau alkoholio suvartojama, tuo didesnis pavojus sveikatai.
„Alkoholis yra toksiškas, nesvarbu, kaip jį vartojate, tačiau jo poveikis priklauso nuo dozės. Mažais kiekiais rizika yra maža, bet ne nulinė. Net saikingas alkoholio vartojimas nėra naudingas“, – sako Svenas Andréassonas, Švedijos Karolinska instituto profesorius emeritas ir Stokholmo priklausomybių centro vyresnysis gydytojas.
Panašu, kad žmogaus gyvenime yra maždaug 10 metų laikotarpis, kai alkoholis daro mažiausiai žalos. „Aftonbladet“ atidžiau panagrinėjo alkoholio keliamą riziką, kuri pirmiausia susijusi su amžiumi.
Prieš gimimą
„Tai – neabejotinai pats žalingiausias laikotarpis“, – sako S. Andréassonas.
Reguliarus alkoholio vartojimas nėštumo metu vaisiui gali sukelti tiek fizinių, tiek psichologinių paskmių, kurios lydi visą likusį gyvenimą.
Prieš kelerius metus Australijos tyrėjai įrodė, kad net ir nedideli alkoholio kiekiai, pavyzdžiui, taurė vyno per savaitę, gali būti žalingi vaisiui motinos įsčiose.
11–19 metų
Alkoholį vartojantys paaugliai gali tapti impulsyvesni nei suaugusieji, todėl padidėja nelaimingų atsitikimų rizika. Alkoholis gali turėti ilgalaikių pasekmių sveikatai ir dėl to, kad jų smegenys nėra iki galo išsivysčiusios.
„Neurologinės žalos rizika padidėja tarp paauglių, kurie pradeda gerti anksti. Tai gali paveikti gebėjimą planuoti, valdyti impulsus, priimti sprendimus ir intelektą. Paaugliams taip pat yra didesnė priklausomybės išsivystymo rizika“, – sako S. Andréassonas.
25–35 metai
Šiame amžiuje yra mažesnė rizika, kad alkoholis turės poveikį asmenybei.
„Smegenys ir kūnas yra visiškai išsivystę iki 25 metų amžiaus, be to, fiziškai esate mažiausiai pažeidžiami alkoholio“, – sako S. Andréassonas.
Alkoholis niekada nėra saugus, tačiau šiame amžiuje organizmas vis dar turi gerą gebėjimą efektyviai suskaidyti nuodus. Vis tiek svarbu negerti per greitai.
„Organizmas gali suskaidyti nuodus, jei išgeriate ne daugiau kaip vieną alkoholio vienetą per valandą. Dėl to alkoholio kiekis kraujyje bus maždaug 0,15. Jei geriate greičiau, atsiranda oksidacinis stresas, kuris padidina įvairių neigiamų pasekmių, ypač DNR pažaidos, riziką. Tai yra svarbus vėžio vystymosi veiksnys“, – įspėja S. Andréassonas.
40–65 metai
Alkoholis sutrikdo miegą – gyvenimo etape, kai daugelis žmonių ir taip prastai miega. Reguliarus alkoholio vartojimas gali dar labiau padidinti nemigos riziką.
„Gausus alkoholio vartojimas prisideda prie žymiai padidėjusios vėžio rizikos. Taip pat atlikta daugiau tyrimų, siejančių alkoholio vartojimą su širdies ir kraujagyslių ligomis“, – sako S. Andréassonas.
Alkoholis taip pat gali neigiamai paveikti raumenų masę. Vyresni nei 40 žmonės yra ypač jautri grupė, nes dėl amžiaus ir taip natūraliai mažėja jų raumenų masė.
„Sumažėjusi raumenų masė reiškia, kad sumažėja kūno skysčių dalis, todėl lengviau padidėja alkoholio kiekis kraujyje. Todėl vyresni žmonės lengviau apgirsta“, – paaiškina S. Andréassonas.
65+
Pensininkai, išgeriantys daug alkoholio, yra vyresnio biologinio amžiaus nei turėtų būti. Remiantis didelės apimties britų tyrimu, kuriame mokslininkai tyrė telomerų ilgį, biologinio amžiaus skirtumas tarp tų, kurie per savaitę išgeria 19 standartinių alkoholio vienetų, tai yra dešimt taurių vyno, ir tų, kurie išgeria tik dvi taures, gali siekti iki dvejų metų. Dėl to jiems kyla didesnė su amžiumi susijusių ligų, tokių kaip Alzheimerio liga ir įvairios vėžio formos, rizika.
Alkoholis taip pat didina kraujospūdį. Jei jau sergate padidėjusiu kraujospūdžiu, jis gali paveikti kraujagysles taip, kad padidėtų insulto rizika. Be to, alkoholis gali sąveikauti su įvairiais vaistais. Taip pat padidėja kritimų rizika.
