Pasakė, koks maistas yra tikras peilis inkstams

1. Per daug druskos
Gausus natrio vartojimas yra pagrindinis veiksnys, lemiantis aukštą kraujospūdį, ir laikui bėgant tai labai apkrauna inkstus. Deja, daugelyje maisto produktų yra per daug druskos. Kitaip žmonės skundžiasi: prėska ir neskanu. Bet medikai ragina gardinti patiekalus ne druska.
Žolelės ir prieskoniai, pavyzdžiui, kmynai, kalendra, imbieras, citrinų sultys ir česnakas gali suteikti skonio, bet neapkrauti inkstų.
2. Perdirbtas maistas
Greito paruošimo makaronai, bulvių traškučiai ir šaldyti užkandžiai yra pilni natrio, konservantų ir nesveikų riebalų. Jie ne tik padidina kraujospūdį, bet ir, jei vartojami dažnai, sukelia lėtinę inkstų ligą.
Šviežiai paruošti patiekalai, pagaminti iš sezoninių daržovių, ankštinių augalų ir visagrūdžių ingredientų – tobula alternatyva.
3. Gaivieji gėrimai
Daugumoje gaiviųjų gėrimų gausu pridėtinio cukraus ir fosfatų, kurie gali padidinti inkstų akmenligės riziką, paveikti kalcio apykaitą ir be reikalo apkrauti inkstus. Koloje esanti fosforo rūgštis yra ypač kenksminga.
4. Raudona mėsa
Nors baltymai yra būtini, per didelis jų vartojimas, ypač iš raudonos mėsos, tokios kaip aviena, padidina šlapalo ir kreatinino gamybą. Inkstai turi dirbti „viršvalandžius“, kad juos pašalintų, o tai ilgainiui gali pabloginti inkstų sveikatą.
5. Per daug cukraus
Per didelis cukraus vartojimas yra viena iš pagrindinių diabeto priežasčių. Be to, cukraligė prisideda prie lėtinės inkstų ligos išsivysytmo.
6. Gruzdinti užkandžiai
Pakartotinai naudojami aliejai, kuriuose gausu transriebalų, gali sukelti uždegimą, nutukimą ir kraujospūdžio problemas – visa tai kenkia ir inkstų sveikatai. Vietoj gruzdinto maisto rinkitės garuose ruoštus patiekalus.
7. Per gausus pieno produktų vartojimas
Nors pieno produktai yra geras kalcio ir baltymų šaltinis, per didelis jų vartojimas (ypač riebios versijos) gali padidinti kalcio kiekį ir prisidėti prie inkstų akmenų susidarymo. Kai kuriuose lydyto sūrio produktuose taip pat yra paslėptos druskos ir konservantų.
Lengvesnė alternatyva – neriebi varškė arba avižų/migdolų/žirnių gėrimai. Kalcio gausu ir žaliose lapinėse daržovėse, tokiose kaip špinatai.
Parengta pagal „Times of India“ inf.
