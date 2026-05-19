Italų mokslininkas pasakė, kiek žingsnių reikia nueiti per dieną norint nepriaugti svorio

„Todėl manau, kad svarbiausias ir didžiausias iššūkis gydant nutukimą yra užkirsti kelią svorio grįžimui“, – sako Marwanas El Ghochas, Modenos universiteto Italijoje docentas.
Tačiau naujas tyrimas parodė, kad nueinant maždaug 8500 žingsnių per dieną galima išlaikyti kūno svorį po dietos. M. El Ghochas ir yra vienas iš žurnale „International Journal of Environmental Research and Public Health“ paskelbto tyrimo autorių.
Pasirodo, po dietos grįžtantis svoris – natūralių organizmo apsaugos procesų pasekmė.
„Po svorio metimo įvyksta reiškinys, vadinamas metaboline adaptacija. Tai yra fiziologinė reakcija į svorio metimą, kai medžiagų apykaita žymiai sulėtėja, nes organizmas kalorijų deficitą ir svorio kritimą suvokia kaip grėsmę išgyvenimui“, – paaiškina M. El Ghochas.
Be to, pastebėta, kad svorį, kuris juos tenkina, pasiekę žmonės neretai yra linkę grįžti prie senų įpročių: persivalgo ir mažai juda. Todėl tyrėjai norėjo patikrinti, kas nutinka, jei dietos laikytis nustojęs žmogus daug vaikšto.
Žingsniai ir kūno svoris
Mokslininkai nustatė, kad dalyviai, kurie laikėsi gyvenimo būdo keitimo programos ir padidino savo kasdienių žingsnių skaičių iki maždaug 8454, vidutiniškai numetė 4,39 proc. pradinio svorio.
Tie patys dalyviai, toliau nueidavo apie 8241 žingsnį per dieną, sugebėjo išlaikyti vidutiniškai 3,28 proc. numesto svorio.
Pasak M. El Ghocho, tyrimo duomenys rodo, kad nutukimą turintys žmonės turėtų palaipsniui didinti savo kasdienių žingsnių skaičių, o pasiekę 8 500 žingsnių per dieną turėtų laikytis šios atžymos net ir svorio palaikymo etape.
Raumenų išlaikymo svarba
Bariatrinės chirurgijos gydytojas Miras Ali kalbėjo, kad tyrimo rezultatai patvirtina reguliaraus fizinio krūvio svarbą.
„Būtent tai ir akcentuojame savo pacientams. Tačiau vis tiek pabrėžiame, kad didžioji dalis svorio metimo priklauso nuo mitybos“, – paaiškina M. Ali.
„Nuolatinis tam tikros rūšies fizinis krūvis ne tik gali padėti išlaikyti svorio metimą ir jį sustiprinti, bet ir padeda išsaugoti raumenis bei sumažinti jų nykimą“, – priduria jis.
Žmonėms, kuriems atrodo sudėtinga surinkti 8500, nes jie visą dieną praleidžia biure, chirurgas patarė pavaikščioti prieš ir po darbo.
„Svarbiausia, jei nepavyksta pasiekti 8500 žingsnių, būkite aktyvūs kasdien. Stenkitės mankštintis bent 30 minučių per dieną, ir vėlgi, galite tai suskaidyti į kelias trumpesnes atkarpas“, – pataria M. Ali.
„Vaikščiojimas yra puiki mankšta, – priduria gydytojas. – Reikia tiesiog atrasti jai laiko.“
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
