Plaukelių šalinimo keblumai šiltuoju sezonu: kaip išvengti bėrimų ir odos sudirgimo?

Skutimasis ar depiliacija?
„Nors plaukelių šalinimas skustuvu dažnai laikomas greita ir paprasta procedūra, reikia atkreipti dėmesį, jog skustuvas pašalina ne tik plaukelius, bet ir dalį apsauginio odos sluoksnio. Tai neretai lemia odos jautrumą išoriniams dirgikliams, tad oda gali greičiau parausti, perštėti ar išsausėti, taip pat gali atsirasti bėrimų, niežulys, folikulų sudirgimas“, – sako V. Bečelytė.
Vaistininkė pastebi, kad kai kurios moterys, tikėdamosi ilgiau išliekančio rezultato ir mažesnio odos sudirgimo, teikia pirmenybę depiliacijai. Vis dėlto, šis plaukelių šalinimo būdas, ypač jei jį atlieka nepatyrę specialistai ar pasirenkamos odos tipui netinkančios priemonės, taip pat gali sukelti odos sudirgimus. Po depiliacijos oda dažniau tampa jautri dėl išraunamo plauko ir aplink esančių audinių dirginimo. Kai kuriais atvejais kartu su vašku ar cukraus pasta būna pašalinamas ir apsauginis odos sluoksnis, gali likti mėlynės ar susidaryti šašai.
Kokių klaidų verčiau nedaryti?
„Camelia“ vaistininkė pastebi, kad šiltuoju metų laiku oda dažniau prakaituoja, todėl po plaukelių šalinimo procedūros sudirgimai atsiranda greičiau. Be to, ypač jautriai oda gali sureaguoti tada, kai po skutimosi procedūros iš karto einama mėgautis saulės voniomis, aktyviai sportuojama lauke, dėvimi aptempti drabužiai ar naudojamos netinkamai parinktos kosmetikos priemonės.
„Dalis žmonių po skutimosi ar depiliacijos vis dar naudoja stipriai kvapnias ar alkoholio turinčias priemones – parfumuotus kūno losjonus, purškiamus dezodorantus, kūno dulksnas ar spiritinius tonikus, kurios tik dar papildomai sausina ir dirgina odą. Tokiais atvejais jautrumas gali išlikti ilgiau, o oda dar stipriau reaguoja į išorinius dirgiklius“, – aiškina vaistininkė.
V. Bečelytė atkreipia dėmesį, kad odos sudirgimą gali lemti ne tik skutimas ar depiliacija, bet ir netinkamai pasirinktos priemonės. Anot jos, renkantis kosmetikos priemones po plaukelių šalinimo procedūrų svarbu atkreipti dėmesį, kad jos būtų skirtos jautriai odai ir turėtų raminančių ir drėkinančių veikliųjų medžiagų: pantenolio, hialurono rūgšties, alantoino ar alavijo ekstrakto.
„Šios veikliosios medžiagos padeda atkurti odos drėgmės balansą, mažina tempimo jausmą ir ramina sudirgimą. Taip pat rekomenduočiau bent kelias valandas vengti intensyvios saulės ir nepamiršti naudoti apsaugos nuo UV spindulių. Reikėtų keletą dienų vengti naudoti stiprias rūgštines priemones, neatlikti odos šveitimo“, – aiškina vaistininkė V. Bečelytė.
Prieš skutimą svarbu odą sudrėkinti šiltu vandeniu ir naudoti skutimosi putas ar gelius, kurie sumažina trintį. Skutantis taip pat labai svarbu nenaudoti nekokybiškų skutimosi peiliukų, neskusti sausos odos. Jei pasirenkama depiliacija, vertėtų atkreipti dėmesį ar vaškas ar cukraus pasta nėra per karšta, kad nekiltų nudegimų rizika.
Jei oda jau sudirgo
Vaistininkė paaiškina, kad jei po skutimosi ar depiliacijos atsirado paraudimas, perštėjimas ar smulkūs bėrimai, pirmiausia reikėtų leisti odai nusiraminti ir vengti papildomo dirginimo, netgi nenaudoti muilo ar dušo gelio. Tokiu atveju verčiau prausti sudirgintas vietas šiltu vandeniu, o rankšluosčiu nusausinti lengvai tapšnojant.
„Sudirgusiai odai gali padėti vėsinantys geliai ar kremai su pantenoliu, alaviju, cinko oksidu ar terminiu vandeniu. Jei juntamas stipresnis niežulys ar oda labai parausta, gali praversti ir antihistamininiai preparatai, tačiau dėl jų pasirinkimo vertėtų pasitarti su gydytoju ar vaistininku“, – pataria V. Bečelytė.
Ji priduria, kad jei odos reakcija stiprėja, atsiranda pūlingų bėrimų, stiprus skausmas ar tinimas, reikėtų kreiptis į gydytoją.
