Graži oda be injekcijų: ką šiandien gali šiuolaikinė kosmetologija?

Anot kosmetologės, Facestetika.lt įkūrėjos Linos Stancikaitės, tai atsispindi ir kasdienėje praktikoje – vis daugiau dėmesio skiriama odos kokybei ilgalaikėje perspektyvoje.
„Pastebiu, kad moterys ieško ne „tobulos“ odos efekto, o gyvos, sveikos, švytinčios odos ir geros savijautos. Dėl to daugėja susidomėjimo švelniai, tačiau sistemiškai veikiančiomis procedūromis – veido masažais, drėkinančiomis terapijomis, elektroporacija ar mikroadatine terapija“, – sako specialistė.
Pasak jos, dažnai didžiausią pokytį sukuria ne gausybė aktyvių priemonių, o tinkamai parinkta rutina, reguliarus drėkinimas, apsauga nuo saulės ir procedūros, palaikančios natūralius odos regeneracijos procesus.
Ženklai, kad odai reikia profesionalios pagalbos
Nors dalis žmonių pas kosmetologą apsilanko profilaktiškai, dažniausiai profesionalios pagalbos ieškoma tada, kai oda pradeda siųsti signalus apie disbalansą ar atsiradusias problemas.
„Labai dažnai klientės skundžiasi jautria, pavargusia, drėgmės netekusia (dehidratuota) oda. Taip pat dažnos problemos – aknė, rožinė, pigmentacija, odos papilkėjimas, užsikimšusios poros.“
Oda labai stipriai reaguoja į gyvenimo tempą, stresą, maistą, miego trūkumą ir emocinę būseną. „Dėl to vis daugiau žmonių ieško ne tik procedūros rezultatui, bet ir galimybės atsipalaiduoti, sustoti, pabūti su savimi“, – mano kosmetologė.
Jeigu oda ilgą laiką išlieka sudirgusi, labai sausėja, atsiranda nuolatiniai bėrimai, pigmentinės dėmės, randeliai ar ryškesnis odos tonuso praradimas – dažniausiai vien kosmetikos priemonių nebepakanka.
„Taip pat ženklas yra situacija, kai žmogus naudoja daug priemonių, tačiau nemato jokio pokyčio arba oda tampa tik jautresnė.
Tokiu atveju labai svarbu profesionaliai įvertinti odos būklę ir sudaryti individualų planą, nes kartais problema slypi ne priemonių kiekyje, o netinkamai parinktoje priežiūroje“, – aiškina kosmetologė.
Ji primena, kad oda natūraliai atsinaujina kas 28–30 dienų, todėl reguliari eksfolijacija padeda pašalinti negyvas odos ląsteles ir skatinti regeneraciją.
„Dėl to ir profilaktinė priežiūra pas kosmetologą yra naudinga: probleminei odai rekomenduojama lankytis maždaug kas mėnesį, o neprobleminei – kas 1,5–3 mėnesius, priklausomai nuo odos poreikių.“
Didžiausios odos priežiūros klaidos
Šiandien kosmetinės procedūros ir aktyvios odos priežiūros priemonės lengvai prieinamos kone kiekvienam – daugybę jų galima naudoti namuose, o socialiniai tinklai nuolat siūlo naujas tendencijas ir „stebuklingus“ sprendimus.
Vis dėlto specialistai perspėja, kad netinkamai parinktos priemonės ar per agresyvi priežiūra gali labiau pakenkti nei padėti.
„Manau, kad atsargiai reikėtų vertinti itin agresyvias ar socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusias procedūras, kurios žada „momentinį stebuklą“. Dažnai jos per stipriai dirgina odą, silpnina jos apsauginį barjerą ir ilgainiui gali sukelti jautrumą, dehidrataciją ar net uždegiminius procesus.
Taip pat matau problemą, kai žmonės savarankiškai eksperimentuoja su stipriomis rūgštimis, retinoliu ar namuose atlieka procedūras, kurias turėtų atlikti specialistas“, – pasakoja kosmetologė L. Stancikaitė.
Ji primena, kad oda mėgsta balansą – per didelis aktyvumas dažnai duoda priešingą rezultatą.
Pašnekovė nurodo, kad viena dažniausių klaidų – per daug aktyvių ingredientų vienu metu. „Rūgštys, retinolis, šveitikliai, stipriai putojantys prausikliai. Žmonės dažnai galvoja, kad kuo stipriau „veikia“, tuo geriau, tačiau oda nuo to pavargsta ir praranda savo apsauginę funkciją.
Taip pat labai dažnai pamirštamas nuoseklumas – vietoj stabilios rutinos nuolat keičiamos priemonės, vaikomasi trendų.“
Oda mėgsta pastovumą. Kartais geriausias sprendimas yra ne pridėti dar vieną serumą, o sumažinti priemonių kiekį ir atkurti odos balansą.
Gražiai odai injekcijos nebūtinos
Kita ryški šiandienos tendencija – injekcinės procedūros ir kiti invazyvesni metodai: botulino toksino injekcijos, veido užpildai, biorevitalizacija ar odos atjauninimo procedūros lazeriu.
Vis dėlto vis daugiau žmonių ieško ne greito pokyčio, o natūraliai atrodančio rezultato ir ilgalaikės odos kokybės gerinimo. Tačiau ar geram rezultatui pasiekti būtini agresyvūs metodai? Anot pašnekovės, nebūtinai.
„Geresnė odos būklė be injekcijų tikrai įmanoma. Žinoma, rezultatai neatsiranda per vieną dieną, tačiau dirbant nuosekliai galima labai ženkliai pagerinti odos būklę ir be agresyvių metodų.“
Didžiausią įtaką rezultatui turi individualiai parinkta priežiūra, procedūrų reguliarumas, gyvenimo būdas, miegas, streso lygis ir odos barjero būklė.
„Mano praktikoje dažnai būtent švelnios, reguliarios procedūros – veido masažai, drėkinančios terapijos – suteikia natūraliai gražų, ilgalaikį rezultatą“, – sako specialistė.
Savo darbe kosmetologė daugiausia dėmesio skiria odos kokybei, natūraliam rezultatui ir gerai kliento savijautai procedūros metu.
Ji atlieka veido valymus, drėkinančias ir odą atkuriančias procedūras, elektroporaciją, radijo dažnio procedūras, mikroadatinę terapiją, taip pat veido masažus ir SPA ritualus.
„Man labai svarbu, kad procedūra nebūtų tik techninis veiksmas. Kiekvieną kartą siekiu sukurti ramią, saugią patirtį, kurioje klientė galėtų atsipalaiduoti ir trumpam sustoti nuo kasdienio tempo.
Dažnai būtent ši visuma – procedūra, prisilietimas, poilsis ir individualiai parinkta priežiūra – padeda pasiekti gražiausių, natūraliai atrodančių rezultatų „, – teigia pašnekovė.
Odai reikalinga individuali priežiūra
Anot specialistės, universalaus atsakymo, kurios procedūros ir metodai tinka vienai ar kitai odai, nėra.
„Procedūras reikėtų rinktis ne pagal madą ar socialiniuose tinkluose matomas rekomendacijas, o pagal realią odos būklę, jautrumą, gyvenimo būdą ir žmogaus lūkesčius.“
Pirmiausia svarbu įvertinti odos barjerą, drėgmės lygį, jautrumą bei uždegiminius procesus.
„Kartais žmogui atrodo, kad reikalingas stiprus valymas ar aktyvios procedūros, tačiau iš tiesų odai labiausiai reikia nuraminimo, drėkinimo ir atkūrimo.
Todėl konsultacija ir individualiai sudarytas priežiūros planas yra labai svarbūs – būtent tai leidžia pasiekti saugų, ilgalaikį ir natūraliai atrodantį rezultatą“, – teigia L. Stancikaitė.
Veido masažai – ne tik grožiui, bet ir savijautai
Gera odos būklė prasideda nuo bendros savijautos. Čia gelbsti atpalaiduojanti priemonė – veido masažai. Anot specialistės, tai svarbi, nors vis dar nuvertinama, odos būklės palaikymo dalis.
„Masažas veikia daug giliau nei tik odos paviršių. Jis gerina mikrocirkuliaciją, limfos tekėjimą, padeda mažinti įtampą veido raumenyse, o kartu oda tampa gyvybingesnė, skaistesnė ir geriau aprūpinama deguonimi“, – sako pašnekovė.
Veido raumenys, kaip ir kūno, taip pat reikalauja judesio ir „mankštos“ – masažas padeda juos atpalaiduoti, tonizuoti ir palaikyti gerą jų būklę.
Taip pat, anot specialistės, svarbi ir kita pusė – šiandien žmonės gyvena labai dideliame tempe, nuolatiniame strese, ir tai tiesiogiai atsispindi odoje. Veido masažas tampa ne tik grožio procedūra, bet ir būdu sugrįžti į balansą.
„Dažnai po procedūros klientės sako, kad pailsėjo ne tik jų oda, bet ir mintys. Ir aš tuo labai tikiu – mūsų vidinė būsena, tiek fizinė, tiek emocinė sveikata, tiesiogiai atsispindi odoje, todėl tikras grožis prasideda nuo vidinės harmonijos ir balanso“ – teigia L. Stancikaitė. Jeigu norite sužinoti daugiau apie odą bei jos priežiūra, daugiau naudingos informacijos rasite svetainėje ir Instagram profilyje @facestetika.lt.
