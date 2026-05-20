Kardiologas patarė, kaip sulėtinti kraujagyslių senėjimą

Būtent širdies ir kraujagyslių sistema lemia, kaip efektyviai deguonis ir maisto medžiagos pasiekia smegenis, inkstus, raumenis, odą ir kitus organus. Todėl širdies sveikata nėra tik klausimas, kaip išvengti infarkto. Tai klausimas, kaip kuo ilgiau išlikti savarankiškam, judriam, mąstančiam ir funkcionaliam, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šiuolaikinis požiūris į ilgaamžiškumą vis dažniau pabrėžia ne tik gyvenimo trukmę, bet ir sveiko gyvenimo trukmę. Kitaip tariant, svarbu ne tik, kiek metų gyvename, bet ir kiek ilgai išvengiame sunkių lėtinių ligų, negalios ar priklausomybės nuo kitų pagalbos.
Širdies ir kraujagyslių ligos čia itin svarbios, nes jos gali ne tik sutrumpinti gyvenimą, bet ir daugelį metų bloginti jo kokybę – dėl širdies nepakankamumo, insulto pasekmių, inkstų funkcijos sutrikimų ar periferinių arterijų ligos.
Kaip organizmą veikia kraujagyslių pažeidimai
Širdies ir kraujagyslių ligos išlieka viena didžiausių sveikatos problemų Europoje. Eurostat registro duomenimis, 2023 m. Europos Sąjungoje kraujotakos sistemos ligos buvo dažniausia mirties priežastis: jos nulėmė 1,59 mln. mirčių, arba 32,8 proc. visų mirčių. Taigi net ir sparčiai tobulėjant medicinai, širdies ir kraujagyslių sveikata tebėra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių populiacijos gyvenimo trukmę.
Ilgaamžiškumo kontekste kraujagyslės gali būti suprantamos kaip organizmo „vidiniai keliai“. Jeigu šie keliai siaurėja, standėja ar užsikemša, pradeda kentėti organai, kuriuos jie turi aprūpinti. Smegenims tai gali reikšti insultą ar pažintinių funkcijų blogėjimą, širdžiai – infarktą ar nepakankamumą, inkstams – funkcijos silpnėjimą, kojoms – skausmą vaikštant ir mažėjantį mobilumą. Todėl kraujagyslių sveikata yra ne tik kardiologijos, bet ir bendro senėjimo proceso klausimas.
Svarbu ir tai, kad širdies bei kraujagyslių ligos dažnai vystosi lėtai. Infarktas ar insultas gali atrodyti kaip staigus įvykis, tačiau biologinė jų istorija neretai prasideda daug metų anksčiau. Aterosklerozė – procesas, kai kraujagyslių sienelėse kaupiasi lipidai, uždegiminės ląstelės ir formuojasi plokštelės. Jis gali prasidėti dar vaikystėje ar jauname amžiuje ir ilgą laiką nesukelti jokių simptomų.
Kodėl tai aktualu Lietuvos gyventojams?
Lietuvoje širdies ir kraujagyslių ligų našta yra ypač didelė. Higienos instituto duomenimis, 2024 m. daugiau kaip pusė visų mirčių mūsų šalyje buvo susijusios su kraujotakos sistemos ligomis – jos sudarė 50,8 proc. visų mirties priežasčių. Nuo šių ligų mirė 19 024 žmonės, o didžiausią dalį sudarė išeminė širdies liga ir cerebrovaskulinės ligos. Akivaizdu, kad kalbėdami apie ilgaamžiškumą Lietuvoje negalime apeiti kardiologijos.
Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė vis dar išlieka mažesnė nei ES vidurkis: 2024 m. ji siekė 77,6 metų ir buvo 4,1 metų trumpesnė nei ES vidurkis. Ypač ryškus vyrų ir moterų skirtumas – mūsų šalies moterys vidutiniškai gyveno 81,9 metų, vyrai – 73,1 metų.
Svarbu pabrėžti, kad tai nėra neišvengiama lemtis. Didelę širdies ir kraujagyslių ligų naštą lemia ne vien genetika. Prie jos prisideda padidėjęs kraujospūdis, cholesterolio apykaitos sutrikimai, rūkymas, nepakankamas fizinis aktyvumas, antsvoris, cukrinis diabetas, alkoholio vartojimas, mitybos įpročiai, stresas ir socialiniai veiksniai. Dalis šių rizikos veiksnių gali būti nustatomi gana anksti, o jų korekcija gali turėti didelį poveikį tiek individualiam žmogui, tiek visai visuomenei.
Kaip keičiasi kardiologų požiūris į paciento sveikatą?
Ilgą laiką visuomenėje kardiologija buvo siejama su ūmiomis būklėmis – infarktais, insultais, širdies ritmo sutrikimais – bei sudėtingu gydymu: reanimacija ar operacijomis. Šios sritys išlieka gyvybiškai svarbios, o ūmių kardiologinių būklių gydymas per pastaruosius dešimtmečius pasiekė didžiulę pažangą. Vis dėlto šiandien kardiologų požiūris yra platesnis: nepakanka sėkmingai gydyti jau įvykusį infarktą – svarbu kuo anksčiau suprasti, kodėl jis galėjo įvykti, ir sumažinti jo riziką dar iki pirmųjų simptomų.
Taigi moderni kardiologija vis daugiau dėmesio skiria prevencijai. Europos kardiologų draugijos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos gairėse pabrėžiama rizikos veiksnių, rizikos klasifikavimo ir aterosklerozinių ligų prevencijos svarba. Kitaip tariant, paciento sveikata vertinama ne tik pagal tai, ar šiandien jam skauda krūtinę, bet ir pagal tai, kokia yra jo ilgalaikė rizika per ateinančius dešimtmečius.
Vis dažniau kalbama ne tik apie vaistus ar procedūras, bet ir apie kasdienius rizikos veiksnius bei gyvenimo būdą. Prevencija nėra „silpnesnė“ medicinos forma. Priešingai – tai bandymas veikti tada, kai dar galima išvengti negrįžtamų komplikacijų.
Kodėl gera savijauta dar nereiškia mažos rizikos?
Vienas svarbiausių prevencijos principų yra paprastas: tai, kas daugelį metų veikia kraujagysles, ilgainiui lemia jų būklę. Kraujospūdis, cholesterolis, gliukozė, rūkymas, mityba, miegas ir fizinis aktyvumas kraujagysles veikia nuolat, todėl rizika kaupiasi palaipsniui. Svarbu ir tai, kad daugelis šių veiksnių ilgą laiką nesukelia jokių simptomų – žmogus dažnai pajunta ne patį rizikos veiksnį, o jo komplikaciją. Todėl domėjimasis širdies sveikata dar iki simptomų atsiradimo yra ne baimės ženklas, o racionali prevencija.
Viena svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų ypatybių – jos dažnai vystosi nepastebimai. Žmogus gali jaustis visiškai sveikas, nors kraujagyslėse jau vyksta ateroskleroziniai procesai, didėja arterijų standumas ar kaupiasi cholesterolis. Todėl gera savijauta nebūtinai reiškia mažą riziką. Būtent dėl to prevencinė kardiologija vis daugiau dėmesio skiria rizikos veiksnių nustatymui ir korekcijai dar iki pirmųjų komplikacijų.
Būtent toks prevencinis požiūris šiandien vis labiau įsitvirtina kardiologijoje. Ji nebėra skirta tik vyresnio amžiaus žmonėms ar tiems, kurie jau patyrė infarktą. Priešingai – kuo anksčiau nustatomi ir koreguojami rizikos veiksniai, tuo didesnė tikimybė sumažinti ilgalaikę kraujagyslių pažaidą.
Prevencija – ne tik tyrimai, bet ir kasdienė strategija Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija nėra vienkartinis tyrimas ar gydytojo konsultacija. Ji apima nuolatinį rizikos veiksnių vertinimą, gyvenimo būdo pokyčius ir, kai reikia, medikamentinį gydymą.
Praktikoje tai reiškia kelis aspektus. Pirmasis – žinoti savo pagrindinius rodiklius: kraujospūdį, lipidų profilį, gliukozės apykaitą, kūno masės indeksą, liemens apimtį. Antrasis – suprasti individualų kontekstą: amžių, lytį, šeiminę anamnezę, rūkymą, fizinį aktyvumą, mitybą, miegą, gretutines ligas. Trečiasis – priimti sprendimus, kurie gali būti labai skirtingi: vienam žmogui pakanka aktyviau koreguoti gyvenimo būdą, kitam gali reikėti medikamentinio kraujospūdžio ar cholesterolio mažinimo, o dar kitam – išsamesnio širdies ir kraujagyslių rizikos įvertinimo.
Svarbu pabrėžti, kad prevencija neturėtų būti pateikiama kaip draudimų rinkinys. Žmogui daug lengviau keisti elgesį, kai jis supranta ne tik tai, ko negalima, bet ir tai, ką reikėtų daryti ir kuo jam tai naudinga. Reguliarus fizinis aktyvumas nėra tik kalorijų deginimas – tai kraujospūdžio, gliukozės, lipidų, kraujagyslių funkcijos, miego ir psichologinės savijautos gerinimas. Mitybos pokyčiai nėra tik svorio kontrolė – tai būdas mažinti aterosklerozę skatinančius veiksnius. Rūkymo atsisakymas nėra vien plaučių apsauga – tai vienas stipriausių būdų sumažinti kraujagyslių pažeidimą.
Todėl šiuolaikinė kardiologinė prevencija vis labiau tampa personalizuota. Ji remiasi ne vien amžiumi ar vienu laboratoriniu skaičiumi, bet bendru rizikos profiliu. Vieniems žmonėms ypač svarbus kraujospūdis, kitiems – labai padidėjęs MTL cholesterolis, tretiems – cukrinis diabetas, nutukimas, paveldimumas ar rūkymas. Tikslas nėra visiems pritaikyti tą patį planą. Tikslas – kuo anksčiau atpažinti silpniausias grandis ir jas sustiprinti.
Ką verta žinoti apie savo širdies sveikatą
Kalbant apie širdies ir kraujagyslių ligas, labai lengva paskęsti skaičiuose, rizikos lentelėse ir medicininiuose terminuose. Tačiau pagrindinė žinutė yra paprasta: daug širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių galima pastebėti anksčiau, nei atsiranda simptomai. Tai suteikia didelę galimybę – ne laukti pirmo įvykio, o pradėti veikti anksčiau.
Kiekvienas žmogus turėtų žinoti bent kelis savo skaičius: arterinį kraujospūdį, cholesterolio rodiklius (įskaitant lipoproteiną (a)), gliukozės arba HbA1c reikšmę (glikuotas hemoglobinas – tai rodiklis, parodantis vidutinį gliukozės kiekį kraujyje per pastaruosius maždaug 2–3 mėnesius), kūno masę ir liemens apimtį. Tai nėra tik formalūs medicininiai duomenys. Tai informacija apie tai, kokioje aplinkoje kasdien „gyvena“ kraujagyslės.
Taip pat svarbu suprasti, kad net maži pokyčiai, jei jie tęsiami ilgą laiką, gali turėti didelę biologinę reikšmę. Kasdienis judėjimas, mažesnis druskos ir itin perdirbto maisto kiekis, rūkymo atsisakymas, geresnis miegas, svorio kontrolė, reguliarus kraujospūdžio matavimas ar paskirtų vaistų vartojimas nėra dramatiški sprendimai. Tačiau būtent tokie pakartojami veiksmai ilgainiui formuoja sveikesnę kraujagyslių aplinką.
Pozityvi šios temos pusė yra ta, kad širdies ir kraujagyslių ligos nėra vien neišvengiama senėjimo pasekmė. Amžiaus sustabdyti negalime, tačiau galime paveikti tai, kaip greitai sensta mūsų kraujagyslės. Galime sumažinti jų biologinę apkrovą. Galime anksčiau pastebėti rizikos signalus. Galime rinktis gydymą ne tada, kai komplikacija jau įvyko, o tada, kai dar turime laiko jos išvengti.
Taigi ilgaamžiškumas neturėtų būti suprantamas kaip tolima ar abstrakti svajonė. Jis prasideda nuo labai konkrečių dalykų: pamatuoto kraujospūdžio, žinomo cholesterolio, sąmoningo judėjimo, kokybiško miego, nerūkymo, racionalios mitybos ir reguliaraus dialogo su gydytoju.
Tai nėra garantija, kad visų ligų pavyks išvengti. Vis dėlto tai yra vienas patikimiausių būdų padidinti tikimybę gyventi ne tik ilgiau, bet ir sveikiau.
