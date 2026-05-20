Nuolat sugrįžtanti lūpų pūslelinė: kodėl ji atsinaujina?

Lūpų pūslelinė – kas tai?
Vaistininkė G. Nienė pasakoja, kad lūpų pūslelinė dažnai yra vadinama herpesu dėl to, kad šią virusinę odos ir gleivinių infekciją sukelia būtent 1 tipo Herpes simplex virusas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Vieną kartą užsikrėtus šiuo virusu, jis organizme išlieka visą gyvenimą ir gali periodiškai suaktyvėti. Dar prieš atsirandant pūslelėms galima pajausti, kad vėl virusas vėl ima aktyvėti – pirmiausia lūpos pradeda perštėti ir niežėti, o vėliau atsiranda pūslelės, kurios ilgainiui pradeda trūkinėti. Kai žaizdelės pasidengia šašais, gijimas dažniausiai trunka apie savaitę ar šiek tiek ilgiau“, – pasakoja vaistininkė G. Nienė.
Kodėl lūpų pūslelinė vis atsinaujina?
„Kai kurie žmonės per gyvenimą gali susidurti su lūpų pūsleline vos vieną kartą ar netgi niekada. Tuo tarpu kitiems ji gali kartotis kur kas dažniau, kone kas kelis mėnesius. Dažniausia priežastis – nusilpęs imunitetas, dėl ko tampame mažiau atsparūs šiam virusui. Tokiais atvejais gali būti, kad organizmui trūksta B grupės vitaminų, cinko, vitaminų C ir D“, – pasakoja vaistininkė G. Nienė.
Vaistininkė G. Nienė priduria, kad lūpų pūslelinė sugrįžti gali ir dėl kitų priežasčių – hormonų pokyčių, peršalimo, temperatūrų kaitos tarp lauko ir patalpų, odontologinių procedūrų, lūpų traumų ar net per ilgo buvimo saulėje.
„Lūpų pūslelinė plinta artimo kontakto metu, pavyzdžiui, bučiuojantis ar naudojantis bendrais daiktais, tokiais kaip stalo įrankiai, indai, rankšluosčiai, kosmetikos priemonės. Taip pat 1 tipo Herpes simplex virusas gali būti rankomis pernešamas į kitas kūno vietas, dažniausiai į akis, ypač jei rankomis pirmiausia lietėte lūpas ir vėliau pasitrynėte akis“, – pasakoja vaistininkė G. Nienė.
Kaip gydyti lūpų pūslelinę?
„Pastebėjus pirmuosius lūpų pūslelinės simptomus vertėtų nedelsti ir kuo greičiau imtis gydymo, kad liga neprogresuotų. Viruso gydymui gali padėti specialūs tepalai arba pleistrai nuo lūpų pūslelinės.
Pavyzdžiui, pleistrai gali veikti iki 12 valandų ir taip apsaugoti nuo viruso plitimo, paslėpti pūsleles. Taip pat ant tokių pleistrų galima saugiai naudoti makiažo priemones“, – teigia vaistininkė G. Nienė.
Anot vaistininkės, lūpų pūslelinės gydymui labai svarbus lizinas: „Reguliariai vartojamas lizinas gali sumažinti HSV-1 paūmėjimų dažnį, simptomų intensyvumą ir gijimo trukmę, ypač asmenims, kuriems pūslelinė kartojasi dažnai“, – pasakoja G. Nienė.
Taip pat vaistininkė G. Nienė pabrėžia, gydant lūpų pūslelinę svarbu kuo mažiau liesti ar krapštyti susiformavusias pūsleles. Taip pat papildomai galima vartoti vitaminą C, kuris gali padėti kovoti su infekcijomis bei vitaminą E, prisidedantį prie ląstelių regeneracijos.
„O jeigu lūpų pūslelinė kartojasi itin dažnai, žaizdelės neužgyja per tris savaites, pūslelės išplinta į kitas kūno vietas kaip akys, arba pirmą kartą lūpų pūsleline susirgote pastojus, būtinai kreipkitės į gydytoją.
Jis įvertins jūsų būklę bei paskirs tinkamiausią gydymą. Tokiais atvejais gali būti skiriami ir receptiniai vaistiniai preparatai“, – pasakoja vaistininkė G. Nienė.