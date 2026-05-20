Valgote po 21 val.? Štai kas įvyksta organizme

„Svarbu ne tik tai, ką valgote, bet ir kada“, – sakė Harika Dadigiri, pagrindinė tyrimo autorė iš Niujorko medicinos koledžo.
„Kai patiriame stresą, vėlyvas valgymo laikas gali suduoti dvigubą smūgį žarnyno sveikatai“, – pridūrė ji.
Mokslininkai išnagrinėjo daugiau nei 11 000 asmenų sveikatos duomenis. Jie analizavo, kaip lėtinis stresas ir valgymo vėlai įpročiai susiję su žarnyno veikla.
Žmonės, kurių alostazinės apkrovos rodiklis buvo aukštas (jis atspindi bendrą fizinį stresą, vertinamą pagal kūno masės indeksą (KMI), cholesterolio kiekį ir kraujospūdį), dažniau skundėsi virškinimo problemomis.
Šios grupės tyrimo dalyviai, kurie daugiau nei 25 proc. savo dienos kalorijų suvartodavo po 21 val., turėjo 1,7 karto didesnę tikimybę patirti vidurių užkietėjimą ar viduriavimą, palyginti su žmonėmis, kurie patyrė mažiau streso ir nevalgė vėlai vakare.
O jei vakare valgau sveiką užkandį?
Pasak tyrėjų, dešrainis, mėsainis, kebabas, morka, ar bananas – nelabai svarbu, kas valgoma vakare. Bet koks maistas gali sutrikdyti virškinimo procesus ir natūralų organizmo vidinį laikrodį.
Ankstesni tyrimai parodė, kad sutrikęs cirkadinis ritmas yra susijęs su lėtinėmis sveikatos bėdomis, tokiomis kaip demencija, širdies ir kraujagyslių ligos bei vėžys.
Kas kelia neaiškumų?
Tai buvo stebėjimo tyrimas, todėl surinkti duomenys neįrodo priežasties ir pasekmės ryšio. Įmanoma, kad viskas vyksta atvirkščiai – didelis stresas ar prasta žarnyno sveikata paskatina žmones valgyti vėlai vakare.
Be to, tyrime kreipiamas dėmesys į valgymą po 21 val. O kaip tuomet vertinti pamaininį darbą dirbančių žmonių situaciją?
Rekomendacijos dėl valgymo laiko turi būti pritaikytos individualiai, atsižvelgiant į asmens tvarkaraštį, biologiją ir gyvenimo būdą.
„Pamaininiams darbuotojams svarbiausias rodiklis yra valgymas atsižvelgiant į jų miego ir budrumo ciklą, o ne paros laiką. Tai gali būti valgymų sutelkimas 12 valandų laikotarpyje, suderintame su budrumo valandomis“, – paaiškino mitybos specialistė Michelle Routhenstein.
„Mano požiūriu, nėra griežtos taisyklės „nevalgyti po 21 val.“. Svarbu sutrumpinti bendrą valgymo „langą“ ir sumažinti fiziologinę įtampą“, – pridūrė ji.
Ar galima užkandžiauti vakare?
„Rezultatai mane nustebino, nes tai buvo įdomus klausimas, susijęs su mano pačios įpročiu valgyti vėlai vakare“, – sakė H. Dadigiri. Ji teigė, kad viena iš pagrindinių šio tyrimo išvadų yra ta, jog vien tik valgymas vėlai naktį nesukelia pokyčių žarnyno veikloje.
„Retkarčiais suvalgytas lengvas užkandis nepadarys jums žalos, tačiau būkite atsargūs, kai valgote jausdami stresą“, – sakė ji.
Tuo tarpu M. Routhenstein atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu suderinti savo veiksmus su natūralia organizmo biologija.
„Cirkadinio ritmo suderinimas yra pagrindinis jūsų sveikatos veiksnys, ir tyrimas tai patvirtina. Turime nustoti vertinti šiuos veiksnius atskirai. Riziką padidino ne vien vėlyvas valgymas ar vien stresas; didžiausią įtaką turėjo jų derinys.“
Tyrėjai rekomenduoja išlaikyti struktūruotą valgymo tvarką didelio streso laikotarpiais ir, pageidautina, suvartoti daugiau kalorijų ankstyvesnėje dienos fazėje, kad palaikytumėte optimalią virškinimo funkciją.
Parengta pagal scitechdaily.com ir „Medical News Today“ inf.
