Išmokite kaip maldą: 8 maisto priedai nepastebimai didina kraujospūdį

Paaiškėjo, kad net vadinamieji „natūralūs“ maisto priedai, naudojami spalvos pakitimams stabdyti, pavyzdžiui, citrinų rūgštis ir askorbo rūgštis (plačiai žinoma kaip vitaminas C), padidino aukšto kraujospūdžio riziką žmonėms, kurie valgė daugiau maisto produktų su šiais ingredientais.
Nors antioksidantų, tokių kaip citrinų rūgštis ir askorbo rūgštis, natūraliai randama ir vaisiuose, jie nėra visiškai natūralūs, kai naudojami kaip konservantai, teigė vyresnioji tyrimo autorė Mathilde Touvier.
„Natūraliai susidaranti askorbo rūgštis ir pridėtinė askorbo rūgštis, kuri gali būti pagaminta cheminiu būdu, gali turėti skirtingą poveikį sveikatai“, – pridūrė M. Touvier, Prancūzijos nacionalinio sveikatos ir medicinos tyrimų instituto Paryžiuje tyrimų direktorė.
Vaida Kurpienė – atvirai apie mitybą be kraštutinumų
Ne tik ultraperdirbtas maistas
Tyrimas atskleidžia, kaip įvairūs ultraperdirbtuose maisto produktuose (UPF) esantys priedai gali turėti įtakos širdies ir kraujagyslių ligų rizikai, ir patvirtina neseniai pasiektą Europos kardiologų draugijos sutarimą, kad UPF yra pasaulinė visuomenės sveikatos problema, pareiškime teigė Tracy Parker, Britų širdies fondo mitybos ekspertė.
Susiję straipsniai
Ultraperdirbti maisto produktai siejami su maždaug 50 proc. didesne su širdies ir kraujagyslių ligomis susijusios mirties rizika, be to, jie gali padidinti nutukimo riziką 55 proc., miego sutrikimų – 41 proc., o 2 tipo diabeto išsivystymo tikimybę – 40 proc. Nutukimas, diabetas ir prastas miegas yra glaudžiai susiję su prasta širdies sveikata.
„Tai vienas pirmųjų didelių tyrimų, kuriame nagrinėjami atskiri konservantai, o ne ultraperdirbti maisto produktai traktuojami kaip viena kategorija, – teigė T. Parker. – UPF jau seniai kelia susirūpinimą dėl didelio cukraus, druskos ir riebalų kiekio, tačiau vien išvardinti veiksniai niekada iki galo nepaaiškino, kodėl šis maistas atrodo kenksmingesnis, nei rodo jo maistinė sudėtis.“
Tačiau ankstesni M. Touvier ir jos komandos tyrimai parodė, kad ultraperdirbti maisto produktai sudaro tik 35 proc. žmonių vartojamų maisto produktų su konservantais. Tai reiškia, kad „konservantai yra visur“, sakė Anaïs Hasenböhler, doktorantė iš Sorbonos universiteto.
„Nėra jokios maisto grupės ar produkto, kurį reikėtų pašalinti iš mitybos, kad viskas būtų ištaisyta, – teigė A. Hasenböhler. – Šie rezultatai taip pat patvirtina rekomendacijas teikti pirmenybę neperdirbtiems maisto produktams.“
Rinkitės šviežius, nevirtus, neperdirbtus produktus arba, jei ieškote greitai paruošiamų produktų, rinkitės šaldytus variantus, kurie konservuojami žemoje temperatūroje, nebūtinai pridedant konservantų, pridūrė tyrėja.
„Natūralių“ konservantų pavojus
Trečiadienį žurnale „European Heart Journal“ paskelbtame tyrime buvo nagrinėjamas 58 konservantų poveikis daugiau nei 112 000 vyresnių nei 15 metų žmonių širdies ir kraujagyslių sveikatai. Visi jie dalyvauja „NutriNet-Santé“ programoje, kuri nuo 2009 m. analizuoja savanorių iš visos Prancūzijos mitybą.
Norėdamas dalyvauti tyrime, kiekvienas dalyvis tris dienas kas šešis mėnesius fiksuoja kiekvieną savo maisto kąsnį ir gėrimo gurkšnį pagal prekės ženklą. Tada tyrėjai naudoja produktų sudedamųjų dalių duomenų bazę, kad nustatytų dažniausiai pasitaikančius konservantus ir palygintų vartojimo lygį su medicininiais duomenimis, saugomais Prancūzijos nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje.
Tyrėjai atliko išsamų 17 konservantų, kuriuos vartojo bent 10 proc. dalyvių, tyrimą ir nustatė, kad aštuoni iš jų buvo susiję su aukštesniu kraujospūdžiu per ateinantį dešimtmetį, tai yra:
– kalio sorbatas (E202);
– kalio metabisulfitas (E224);
– natrio nitritas (E250);
– askorbo rūgštis (E300);
– natrio askorbatas (E301);
– natrio eritorbatas (E316);
– citrinų rūgštis (E330);
– rozmarino ekstraktai (E392).
Kalio sorbatas, kalio metabisulfitas ir natrio nitritas naudojami, nes jie naikina bakterijas, pelėsius ir mieles, kurios gadina maistą.
Kalio sorbatas dažnai naudojamas vyne, kepiniuose, sūriuose ir padažuose. Kalio metabisulfitas, kuris ištirpęs išskiria sieros dioksidą, randamas vyne, sultyse, sidre, aluje ir kituose fermentuotuose gėrimuose. Natrio nitritas yra cheminė druska, dažnai naudojama perdirbtoje mėsoje, pavyzdžiui, šoninėje, kumpyje ir delikatesuose.
Nitratai ir sieros junginiai randami tokiuose maisto produktuose kaip raudona ir perdirbta mėsa, kurie, kaip žinoma, padidina širdies ligų riziką. Todėl šis atradimas neturėtų stebinti, teigia kai kurie ekspertai.
Bet konservantai reikalingi, jei vartotojai nori ir toliau pirkti maisto produktus, kuriuos gali laikyti ir valgyti vėliau, teigia Gunteris Kuhnle, maisto ir mitybos mokslų profesorius Redingo universitete Anglijoje.
Parengta pagal CNN inf.
konservantaimaisto priedaivitaminas C
Rodyti daugiau žymių