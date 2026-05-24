Kartą ir visiems laikams: ar bulvės naudingos sveikatai?

Štai kokiomis naudomis sveikatai pasižymi bulvės:
1. Turtas kaulų sveikatai
Bulvės yra geras kalio ir fosforo šaltinis, o jie abu yra svarbūs kaulų sveikatai. Vidutinio dydžio bulvė su lupena sudaro apie 15–28 proc. dienos kalio normos.
2. Kraujospūdis gali sumažėti
Kalis padeda sumažinti kraujospūdį, nes padidina natrio išsiskyrimą su šlapimu. Vienas tyrimas parodė, kad žmonės, kurie suvartojo daugiau kalio, turėjo mažesnį sistolinį kraujospūdį.
3. Širdies sveikata
Bulvės gali prisidėti prie širdies sveikatos, nes suteikia skaidulų ir kalio – maistinių medžiagų, kurių dažnai trūksta mityboje.
Kepimas orkaitėje, ant grotelių, garinimas arba skrudinimas (su nedideliu kiekiu alyvuogių aliejaus) yra širdies sveikatai naudingi bulvių paruošimo būdai. Ribokite bulvių košės, prancūziškų bulvyčių ir bulvių traškučių vartojimą, kad išvengtumėte natrio ir sočiųjų riebalų pertekliaus.
4. Stiprina imuninę sistemą
Bulvėse yra vitamino C – būtino vandenyje tirpaus vitamino, turinčio antioksidacinių savybių, kurios turi įtakos imuninei sistemai. Antioksidantai gali sumažinti uždegimą, surišdami laisvuosius radikalus – ląstelių metabolizmo metu susidarančias reaktyvias molekules, kurios gali pažeisti ląsteles.
Bulvių lupenose taip pat yra kvercetino, kuris gali sumažinti uždegimą. Tačiau norint geriau suprasti jo poveikį, reikia atlikti daugiau tyrimų.
5. Sklandesnis virškinimas
Bulvėse yra skaidulų, kurios yra būtinos žarnyno sveikatai palaikyti. Bulvėse taip pat yra atspariojo krakmolo, kuris veikia kaip prebiotikas – maitina naudingas bakterijas žarnyne ir padeda pagerinti mikrobiotą.
Valgant daug skaidulų turintį maistą, pavyzdžiui, bulves, galima palaikyti reguliarų tuštinimąsi. Tirpios skaidulos padeda formuoti minkštesnes išmatas, o netirpios skaidulos pagreitina virškinimo procesą. Vartodami daugiau skaidulų, gerkite daug skysčių, kad išvengtumėte dujų kaupimosi ir pilvo pūtimo.
6. Svorio kontrolė
Reguliariai valgant garuose, orkaitėje, ant grotelių keptas arba skrudintos bulvės (su minimaliu natrio ir sočiųjų riebalų kiekiu) gali būti lengviau pasiekti svorio metimo tikslų. Bulvės yra vidutinio kaloringumo, turi mažai riebalų ir daug skaidulų.
7. Gali pagerėti odos būklė
Bulvės yra geras B grupės vitaminų, vitamino C, karotinoidų ir kitų augalinės kilmės junginių, veikiančių kaip antioksidantai, šaltinis. Gausesnis antioksidantų vartojimas yra susijęs su odos sveikata.
Visada svarbu pasirinkti tinkamą porcijos dydį ir bulvių paruošimo būdą. Bet kokius mitybos pokyčius pravartu aptarti su gydytoju ar kitu sveikatos priežiūros specialistu.
Parengta pagal verywellhealth.com inf.
