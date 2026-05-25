Alternatyva nesveikiems saldumynams: žaibiškai populiarėja į karamelę panašus vaisius

Jau darosi įprasta, kad madas diktuoja socialiniai tinklai. Būtent šioje erdvėje plinta receptai su datulėmis ir pabrėžiama, kad jos turi skaidulų ir yra puiki alternatyva perdirbtiems užkandžiams.
Kai kurie prekybininkai Jungtinėje Karalystėje teigia, kad medjool rūšies datulių pardavimai šiemet išaugo dvigubai, palyginti su pernai, o internetinės paieškos pagal žodžius „datulių sviestas“ ir „šokoladinės datulės“ padidėjo atitinkamai 458 proc. ir 135 proc.
Nichola Ludlam-Raine, knygos „How Not to Eat Ultra-Processed“ (liet. Kaip nevalgyti itin perdirbto maisto) autorė ir Britanijos dietologų asociacijos atstovė, teigė, kad ši tendencija atspindi vis stiprėjantį poslinkį link „natūralių maisto malonumų“. Nors žmonės vis dar nori užkandžių, jie ieško variantų, kurie laikomi natūralesniais arba yra turtingi maistinėmis medžiagomis.
Datulės, pasižyminčios karamelės konsistencija ir turinčios nemažai skaidulų, kalio, magnio ir nedidelį kiekį antioksidantų, gali padėti palaikyti žarnyno sveikatą, todėl atitiko šiuos poreikius, sakė ji.
Datulių, žemės riešutų kremo ir juodojo šokolado derinys buvo išgirtas kaip alternatyva saldumynams. Vietoj priedais prisotintų baltymų batonėlių kai kurie fitneso ekspertai siūlė gamintis energinius rutuliukus, sumaišant datules su riešutais, avižomis ir baltymų milteliais.
O „TikTok“ platforma išsprogo receptų gausa – nuo datulių, įdarytų sūdytu sviestu, iki lipnių keptų datulių, apšlakstytų alyvuogių aliejumi ir patiekiamų su pikantišku jogurtu.
Ar nepastebėjote, kad ši mada atėjo ir į Lietuvą? Mūsų prekybos centruose galima rasti įvairiausių džiovintų datulių užkandžių, jų skoniai – nuo persikų iki sausainių tešlos.
„Datulių mergina“
Lizzie Haywood, tendencijų ir inovacijų vadybininkė interneto parduotuvėje „Waitrose“, apibūdino datules kaip „universalią drobę neįtikėtinai gardiems įdarams“.
Datulės užima garbingą vietą islamo kultūroje. Ayesha Erkin, receptų knygos „Date of the Day“ autorė, pasakoja, kad būtent perskaičiusi hadisą apie tai, kaip pranašas Mahometas derino šviežius agurkus su datulėmis, ji susidomėjo vienu iš seniausiai kultivuojamų vaisių. Nuo tada A. Erkin tapo žinoma kaip „datulių mergina“ dėl savo receptų su datulėmis.
Dauguma prekybos centrų parduoda medjool datules, importuotas iš Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos ir Izraelio. A. Erkin, kuri veda datulių degustacijos dirbtuves, sakė, kad jos mėgstamiausios yra „Ajwa“ datulės iš Saudo Arabijos, kurios turi „labai sodrų saldymedžio skonį“, ir „Sukkari“ datulės, kurios, pasak jos, yra kaip karamelė, bet traškios ir puikiai dera su kava.
Palestinoje neigiamą įtaką datulių gamybai didelę įtaką padarė Izraelio ir Gazos karas. Praėjusiais metais palestiniečių prekės ženklas „Zaytoun“ pranešė apie 50 proc. išaugusius pardavimus. Manoma, kad žmonės pirko įmonės produkciją, nes norėjo parodyti solidarumą su palestiniečiais Gazoje ir Vakarų Krante.
N. Ludlam-Raine sakė, kad kalbant apie tai, ar datulių užkandžiai yra sveiki, svarbu atsižvelgti į niuansus. „Mitybos požiūriu datulių užkandžiai gali suteikti daugiau skaidulų ir mikroelementų nei tradiciniai saldumynai, bet jie vis tiek yra skanėstai. Galiausiai viskas priklauso nuo to, kaip pavyksta išlaikyti balansą“, – akcentavo dietologė.
Parengta pagal „The Guardian“ inf.