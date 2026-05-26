Kaip gali pakenkti skaidulų perteklius? Medikai prašo nelipti ant grėblio

Jungtinės Karalystės (JK) gyventojams skirtose gairėse teigiama, kad suaugęs žmogus turėtų suvartoti bent 30 g skaidulų per dieną. Vaikams ir paaugliams užtenka daug mažiau.
Vis dėlto, nepaisant aiškių gairių, dauguma gyventojų nepasiekia savo dienos skaidulų normos. Todėl ir medikai nuolat primena valgyti daugiau skaidulų.
Didžiausia problema ultraperdirbti maisto produktai (UMP) augimas. JK suaugęs žmogus daugiau nei 54 proc. savo dienos kalorijų gauna iš UMP. Paaugliams natūralus maistas rūpi dar mažiau: 66 proc. energijos jie pasiima iš ultraperdirbto maisto.
Vaida Kurpienė – atvirai apie mitybą be kraštutinumų
Tai svarbu, nes UMP paprastai turi mažai skaidulų ir mikroelementų, tačiau daug cukraus, druskos ir nesveikų riebalų. Kai šie maisto produktai dominuoja mūsų lėkštėje, skaidulingam maistui beveik nelieka vietos skrandyje.
Tyrimai rodo, kad didėjant UMP suvartojimui, mažėja apsirūpinimas skaidulomis ir kitomis būtinomis maistinėmis medžiagomis.
Maistinės skaidulos yra būtinos. Ir jų daugiausia randama augaliniuose maisto produktuose.
Įtraukus daug skaidulų turinčius maisto produktus į savo valgius ir užkandžius, pavyzdžiui, pusryčiams pereinant prie viso grūdo duonos, obuolį valgant su žievele, o vakarienei į troškinį įdedant lęšių ir svogūnų bei tarp užkandžiaujant sauja moliūgų sėklų arba riešutų, vidutinis žmogus galėtų pasiekti 30 g per dieną normą.
Kada kyla rizika?
Bėda, kad perdėtai į skaidulas susitelkę žmonės pamiršta, kad jiems reikia baltymų, angliavandenių ir riebalų. Medikai prašo nelipti ant šio grėblio.
Per didelis skaidulų kiekis, ypač neišgeriant pakankamai vandens, gali sukelti pilvo pūtimą, mėšlungį ir vidurių užkietėjimą. Tai taip gali pasireikšti dujų kaupimąsis.
Staigus skaidulų suvartojimo didinimas arba per didelis jų kiekis gali sutrikdyti būtinų mikroelementų, tokių kaip geležis, kuri palaiko normalią organizmo funkciją, taip pat makroelementų, kurie suteikia energijos, reikalingos judėjimui, atsistatymui ir prisitaikymui, įsisavinimą.
Tačiau svarbu nepamiršti, kad skaidulų kiekio didinimas mityboje teikia daug naudos sveikatai. Jos palaiko sveiką virškinimo sistemą, skatina reguliarų tuštinimąsi ir mažina uždegiminės žarnyno ligos atsiradimo riziką.
Tirpios skaidulos padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, nes sulėtina gliukozės įsisavinimą, todėl ypač naudingos žmonėms, kuriems gresia 2 tipo diabetas. Jos taip pat mažina MTL (blogojo) cholesterolio kiekį ir širdies ligų riziką. Skaidulos ilgiau palaiko sotumo jausmą, o tai padeda palaikyti sveiką svorį ir reguliuoti apetitą.
Be to, daug skaidulų turinti mityba siejama su mažesne tam tikrų vėžio rūšių, ypač gaubtinės žarnos vėžio, rizika, nes padeda efektyviai pašalinti toksinus iš organizmo. Palaipsniui didinant skaidulų suvartojimą iki rekomenduojamo lygio – laikantis subalansuotos ir įvairios mitybos principų – gali būti realios naudos sveikatai.
Atsižvelgiant į mokslo duomenis, akivaizdu, kad daugelis iš mūsų galėtų gauti naudos valgydami daugiau skaidulų – bet proto ribose.
Kol nežinosime daugiau, saugiausia laikytis dabartinių gairių ir gauti skaidulų iš natūralių šaltinių, o ne miltelių ar maisto papildų. Skaidulos yra gyvybiškai svarbios, bet daugiau ne visada yra geriau.
Venkite socialinių tinklų madų ir palaikykite pusiausvyrą: neskaldyti grūdai, daržovės, riešutai ir sėklos. Jūsų žarnynas jums padėkos.
Parengta pagal „Science alert“ inf.
