Lauke apsiniaukę – galbūt nereikia SPF apsaugos? Pasakė, kaip yra iš tikrųjų

2026 m. gegužės 26 d. 10:23
Daugelis iki šiol yra įsitikinę, kad saulės reikia saugotis tik vasarą, kai lepina karšti orai, o danguje – nė vieno debesies. Visgi „Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Nienė primena, kad odą nuo pavojingų ultravioletinių spindulių (UV) svarbu saugoti kasdien. Net ir tada, kai dangų dengia debesys, ultravioletinė spinduliuotė gali veikti odą, skatinti jos senėjimą ir didinti įvairių odos pažeidimų riziką, rašoma pranešime žiniasklaidai.
UVA ir UVB spinduliai – kuo jie skiriasi?
Nors ultravioletinių spindulių negalima pamatyti plika akimi, vaistininkė G. Nienė sako, kad jie vis tiek daro tiesioginį poveikį mūsų odai.
„UV spinduliai skirstomi į UVA ir UVB tipus. UVB spinduliai dažniausiai yra atsakingi už odos nudegimus ir tiesioginius paviršinius pažeidimus. Tuo tarpu UVA spinduliai prasiskverbia giliau į odą ir yra glaudžiai susiję su priešlaikiniu odos senėjimu, pigmentinių dėmių atsiradimu bei kolageno mažėjimu odoje ar net odos vėžio rizikos padidėjimu. Būtent šie UVA spinduliai išlieka aktyvūs ištisus metus ir mūsų odą pasiekia netgi pro debesis“, – pasakoja vaistininkė G. Nienė.

Debesys neapsaugo nuo UV spindulių
Pasak vaistininkės G. Nienės, apsiniaukęs dangus gali apgauti, sukurdamas klaidingą saugumo pojūtį.
„Kai mes nematome saulės, gali atrodyti, kad mūsų oda yra saugi ir jos neveikia jokie UV spinduliai. Net pavasarį ar žiemą UV indeksas gali būti pakankamai aukštas, kad oda patirtų žalą.
Be to, tam tikri paviršiai, tokie kaip vanduo, sniegas ar šviesus smėlis, papildomai atspindi spindulius ir dar labiau padidina jų poveikį. Vienas iš pavyzdžių – odos nudegimai slidinėjant žiemos sezonu“, – įvardija vaistininkė G. Nienė.
Kaip teisingai naudoti SPF apsaugą?
„Ypač prasidedant vasarai rekomenduojama rinktis ne mažiau nei SPF 30 stiprumo apsaugą, o geriausia – SPF50, ypač veido odai. Lygiai taip pat svarbu paskaityti priemonių etiketes, kad įsitikintumėte, ar norima priemonė suteikia plataus spektro apsaugą nuo UVA ir UVB spindulių.
Be to, atkreipkite dėmesį – jeigu jūsų oda riebesnė, rinkitės lengvesnės struktūros apsaugos priemones. O jei oda sausa – prioritetą skirkite maitinantiems kremams su SPF apsauga“, – pataria vaistininkė G. Nienė.
Vaistininkė G. Nienė priduria, kad net kokybiškiausia SPF priemonės pakankamai neapsaugos, jei ji bus naudojama neteisingai.
Vaistininkė Gabija Nienė
„Iš tiesų neužtenka saulės apsaugos priemonę panaudoti tik vieną kartą per dieną. Ją reikėtų naudoti likus maždaug 15–20 minučių iki išėjimo į lauką.
Taip pat priemonę būtina atnaujinti kas 2–3 valandas, ypač jei karštesnę dieną gausiau prakaituojate arba maudotės vandens telkinyje. SPF apsaugą naudokite visam kūnui ir veidui bei nepamirškite kitų jautrių vietų – ausų, kaklo, lūpų“, – pataria vaistininkė G. Nienė.
