Kardiologė pasiuntė įspėjimą dėl apgaulingo gėrimo: gali baigtis ligonine ar net mirtimi

„Pradėsiu nuo to, kad šiuo metu mano sūnus, kuriam 16 m., guli kardiologijos skyriuje.
Negalavimai prasidėjo nuo pirmadienio. Pastoviai mieguistas, spaudimas tai aukštas, tai žemas. Bet svarbiausia, jam pulsas nukrisdavo net iki 44. Tada supratau, kad čia tikrai blogai. Dabar žinau, nuo ko visi šitie negalavimai ir noriu įspėti ir kitas mamas. Mums pakenkė energetiniai gėrimai (...).
Dabar tarp paauglių jie labai paplitę. Toks čia kaip net mados šauksmas ar bandos jausmas“, – feisbuke anonimiškai skelbė vieno paauglio mama.
„Sveikatos kodas“. Natūralūs imuniteto stiprinimo būdai
Panaršius internete, aptiksime ir daugiau panašių perspėjimų bei pasakojimų apie energetinių gėrimų (EG) žalą nepilnamečiams.
Tėvai pastebi, jog nors EG galima įsigyti tik nuo 18 metų amžiaus, EG nepilnamečiams vis dar yra kur kas labiau prieinami nei alkoholis. Be to, kai kurie tėvai linkę neįvertinti galimų rizikų ir netgi patys perka EG nepilnamečiams.
Susiję straipsniai
„Dirbu parduotuvėje, patys tėvai dažnai vaikams perka, tėvai proto neturi, kad leidžia, perka“, – rašo kita mama.
Su įvairiais negalavimais susiduria vis dažniau
Vilniaus diagnostikos ir chirurgijos klinikos „Meliva“ (anksčiau – „Kardiolitos klinikos“) Kardiologijos centro gydytoja vaikų kardiologė Gerda Jančienė pastebi, jog vis dažniau susiduria su nepilnamečiais pacientais, kurie atvyksta pas vaikų kardiologą dėl epizodiškai jaučiamo širdies plakimo, padidinto kraujo spaudimo, galvos skausmų ir prasto miego.
„Planine tvarka į poliklinikas pacientų su negalavimais, galimai išprovokuotais energinių gėrimų (EG) vartojimo, sulaukiame dažniau. Mano nuomone, tai susiję su augančia produkto reklama, gražiomis pakuotėmis, didėjančiu skonių asortimentu bei mada paauglių tarpe. Jaunimas EG dažniausiai renkasi, kai trūksta miego arba kai nori ilgiau mokytis ar žaisti kompiuterinius žaidimus naktimis“, – teigia G. Jančienė.
Specialistė atkreipia dėmesį ir į neraminančius tyrimų rezultatus – JAV ir Europoje atlikti tyrimai rodo, kad beveik 2/3 paauglių vartoja EG: 55 proc. apklaustųjų EG ragavo bent kartą gyvenime, bent kartą per savaitę EG išgeria nuo 7 iki 15 proc. paauglių, apie 8,8 proc. paauglių EG geria kasdien.
Kardiologės teigimu, padidintą kraujospūdį sukelia pagrindinė visų EG sudedamoji dalis – kofeinas.
„Nors toks jo veikimo principas yra trumpalaikis, vartojant EG reguliariai, per kitus mechanizmus pasireiškia ilgalaikis padidinto kraujospūdžio efektas. Tuomet šiai problemai spręsti gali prireikti ir pastovaus medikamentinio gydymo.
Kofeinas stimuliuoja protinį ir fizinį aktyvumą, tačiau jo padauginus stipriai veikiama širdies ir kraujagyslių sistema, įrodytas poveikis širdies ritmui, miokardo funkcijai bei vainikinėms arterijoms. Dėl viso to kyla arterinis kraujo spaudimas, dažnėja pulsas, gali atsirasti širdies ritmo sutrikimai. Žmogus jaučia pykinimą, galvos skausmą, širdies permušimus ar skausmą krūtinėje“, – pastebi pašnekovė.
Be kofeino, EG sudėtyje esama ir kitų aktyvių medžiagų – aminorūgščių, tokių kaip taurinas ar karnitinas.
„Jas organizmas arba pasigamina pats, arba gauna su maistu, todėl dažniausiai mums jų netrūksta, o perdozavus poveikis organizmui iki galo nėra aiškus. Yra informacija, kad pastoviai ir dideliais kiekiais vartojant tauriną (6000 mg/d) gali atsirasti net DNR pakitimų (1 EG skardinėje yra 1000–2500 mg taurino)“, – teigia G. Jančienė.
Taip pat EG sudėtyje dažnai aptiksime vadinamųjų „gamtinių stimuliatorių“ – guaranos ar ženšenio, B grupės vitaminų, kai kuriuose gėrimuose gausu cukraus, nors taip pat gali būti naudojami ir dirbtiniai saldikliai.
„Guarana lyginant su kofeinu veikia lėčiau, bet net 2,5 karto stipriau. Todėl didelės dozės jų gali stipriai įtakoti normalias įvairių organų funkcijas, iššaukti panikos jausmą, nemigą, didelį kraujospūdžio pakilimą. Įvairūs B grupės vitaminai yra svarbūs žmogaus organizmui, tačiau ypač dideli jų kiekiai dažniausiai provokuoja alergines reakcijas“, – tvirtina pašnekovė.
Pasak G. Jančienės, vartojant EG gaunami dideli cukraus kiekiai, didina organizmo atsparumą insulinui ir gali įtakoti nutukimo ar net cukrinio diabeto išsivystymo riziką ateityje.
Nepaisant EG sukeliamų negalavimų, kardiologė tvirtina, jog paauglių tėvai dažnai ne tik nežino apie EG keliamus pavojus, bet kai kuriais atvejais – ir patys perka EG savo atžaloms.
„Tėvai turi žinoti, kad nustatytas stiprus teigiamas ryšys tarp EG vartojimo ir rūkymo, alkoholio, kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nusikalstamo elgesio, trumpos miego trukmės, prastos miego kokybės bei iš to išplaukiančių prastų akademinių rezultatų.
Psichinės sveikatos atžvilgiu EG reikšmingai įtakoja hiperaktyvumo, dėmesio trūkumo, depresijos, panikos priepuolių pasireiškimą ar net padidėjusią savižudybės riziką.
Ilgiau vartojant EG organizmo energijos atsargos išsenka, pradedamas jausti nuovargis, susierzinimas, miego sutrikimai, depresija ir noras vėl vartoti EG. Taip vystosi priklausomybė“, – teigia specialistė.
Paaugliams – nevartoti, suaugusiems riboti
Kardiologės G. Jančienės teigimu, kofeino vartojimas paaugliams yra nerekomenduojamas, tad reikėtų atsisakyti ir energetinių gėrimų. Tačiau jei EG visgi vartojami, nepilnamečių suvartojamas kofeino kiekis turėtų būti griežtai ribojamas ir neviršyti daugiau kaip 100 mg per dieną, suaugusiems saugi kofeino vartojimo riba yra maždaug dvigubai didesnė.
Paprastai 250 ml EG skardinėje būna apie 80 mg kofeino, pusės litro dydžio skardinėje – apie 150–160 mg, tad viena didesnė skardinė jau gali kelti pavojų nepilnamečiams.
Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti žmonėms, kurie jau turi širdies ir kraujagyslių, nervų ir/ar psichikos sistemų problemų – jiems EG vartojimas ženkliai didina riziką išprovokuoti sunkius sveikatos sutrikimus (širdies aritmijas, traukulius, širdies sustojimą).
Pasak G. Jančienės, nedelsiant kreiptis į medikus reikėtų, jei pavartojus EG jaučiamas stiprus, neritmiškas, labai greitas širdies plakimas, galvos svaigimas, silpnumas, prarandama sąmonė, arba jaučiamas stiprus galvos skausmas ir prasideda vėmimas, traukuliai.
Retais atvejais apsinuodijimas EG gali baigtis ir mirtimi. Pašnekovės teigimu, dažniausiai mirtį sąlygoja vienos iš dviejų sistemų pažeidimai:
– širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo atveju: labai dideli kiekiai EG, suvartoti per trumpą laiką, ir intensyvus fizinis krūvis drauge sukelia tachiaritmiją ir/arba vainikinių arterijų spazmą, didėja trombocitų agregacija, dėl ko ištinka miokardo infarktas/staigi širdinė mirtis.
– centrinės nervų sistemos pažeidimo atveju: dideli kiekiai EG, išgerti tuščiu skrandžiu, mažina traukulių slenkstį ir išprovokuoja traukulius, komą bei mirtį.
Ypač pavojingi sportuojantiems ar maišant su alkoholiu
Ypač dideles rizikas EG kelia ne tik širdies ar kraujagyslių problemų turintiems, bet ir sportuojantiems paaugliams.
„Kofeinas veikia kaip šlapimą iš organizmo varanti medžiaga, dėl to sportuojantis asmuo netenka dar daugiau skysčių, o kartu ir reikalingų elektrolitų (magnio, kalio, kalcio) ir tai gali paskatinti širdies ritmo sutrikimus.
Fizinio krūvio metu visų žmonių kraujo spaudimas ir pulsas kyla, tai yra normali fiziologinė reakcija, todėl papildomai jų stimuliuoti energiniais gėrimais taip pat nereikėtų“, – paaiškina pašnekovė.
Taip pat ypač pavojingas alkoholio ir EG maišymas, mat taip nesunku stipriai apsinuodyti alkoholiu, to net nepajautus.
„Geriant alkoholinius kokteilius su EG, galima labai stipriai apsinuodyti alkoholiu to nejaučiant. EG užmaskuoja alkoholio sukeliamą nuovargį ir žmogus, net išgėręs daug alkoholio, klaidingai jaučiasi lyg blaivus ir toliau vartoja svaiginančius gėrimus.
Kofeinas didina arterinį kraujospūdį, o alkoholis jo poveikį dar labiau sustiprina. Žmogui gali prasidėti hipertenzinė krizė. Taip pat įrodyta, kad EG vartojimas kartu su alkoholiu sustiprina rizikingą paauglių elgesį, gali sukelti agresiją ar smurto protrūkius“, – paaiškina kardiologė.
energiniai gėrimaikofeinaskardiologė
Rodyti daugiau žymių