Sveikatingumo Oskarais vadinamuose apdovanojimuose – įvertinimas „Eglės sanatorijai“

„Nuoširdžiai džiaugiuosi ir didžiuojuosi tokiu prestižiniu įvertinimu. Šis apdovanojimas mums skirtas už didelio masto rekonstrukcijos projektą – sanatorijos transformaciją, paremtą tvariais inžineriniais, moderniais architektūriniais ir inovatyviais medicininiais sprendimais. Mūsų tikslas – kad žmogus čia gautų ne pavienę procedūrą, o nuoseklią sveikatos kelionę: nuo diagnostikos ir individualaus sveikatinimo plano iki įrodymais grįstų procedūrų, reabilitacijos ir gamtos išteklių poveikio“, – teigia „Eglės sanatorijos“ generalinis direktorius Artūras Salda.
Šiuo metu vykdoma 36 mln. eurų vertės rekonstrukcija apima istorinių pastatų atnaujinimą iki A++ energetinės klasės, gyvenamųjų kambarių rekonstrukciją iki 4 žvaigždučių komforto lygio, modernaus 1 600 kv. m vidaus ir lauko baseinų komplekso statybą, funkcinės diagnostikos laboratorijos įkūrimą ir medicininių paslaugų pajėgumų didinimą 30 proc.
Jau atidaryta ir atnaujinta „Comfort“ gydykla su SPA centru, kur vienu metu procedūros gali būti teikiamos iki 140 klientų. Pagrindinius rekonstrukcijos darbus planuojama užbaigti iki metų pabaigos.
„Eglės sanatorijai“ tai jau antrasis ESPA įvertinimas. 2023 m. tarptautinės komisijos dėmesį patraukė sanatorijos mobilioji programėlė, pakeitusi popierines procedūrų korteles ir klientams suteikusi galimybę patogiau planuoti savo procedūras. Šiemet įvertintas gerokai platesnis pokytis – didelio masto rekonstrukcijos projektas, keičiantis tiek sanatorijos infrastruktūrą, tiek klientų sveikatinimo patirtį.
Medicinos inovacijos – šalia gamtinių išteklių
Pasak A. Saldos, tarptautinį įvertinimą lėmė tai, kad sanatorijos pokytis nėra vien infrastruktūros atnaujinimas. Rekonstrukcijos projekte siekiama sujungti vietinius gamtinius išteklius, medicinos mokslo pažangą ir šiuolaikines technologijas.
„Per daugiau nei penkis dešimtmečius sukaupėme didelę sanatorinio gydymo patirtį ir ekspertines žinias, kurias nuosekliai taikome paciento sveikatai atkurti. Tai yra mūsų stiprybė – gebėjimas sujungti ilgametę medicininę kompetenciją, unikalias terapijas ir šiuolaikinius sprendimus į aiškią, nuoseklią sveikatinimo patirtį. Vystoma infrastruktūra leis dar geriau užtikrinti šią patirtį: klientų lauks inovatyvios procedūros, daugiau komforto, moderni ir tvari aplinka. Tai investicija ne tik į pastatus, bet ir į naują sanatorinio gydymo kokybę“, – sako A. Salda.
Tarp ryškiausių projekte numatytų sprendimų – Lietuvoje analogų neturintys baltojo purvo baseinas ir visus metus veiksiantis šildomas lauko mineralinio vandens baseinas, taip pat terapinis baseinas su kineziterapeutų stebėjimo galimybe per akrilinį stiklą. Vienu metu baseinų kompleksas galės priimti iki 200 žmonių, o jame įdiegta pažangi vandens valymo sistema leis sumažinti chloro naudojimą.
Tokie sprendimai ne tik išskiria kompleksą Lietuvos sanatorinio gydymo rinkoje, bet ir prisideda prie klientų komforto, sveikatinimo patirties bei tvaresnio išteklių naudojimo.
Rekonstrukcijos projekte daug dėmesio skiriama tvarumui. Užuot griovus istorinius pastatus, jie atnaujinami išsaugant architektūrinį autentiškumą ir diegiant šiuolaikines pastatų valdymo sistemas. Numatoma, kad šie sprendimai leis daugiau nei 40 proc. sumažinti šildymui naudojamos energijos sąnaudas.
Tarptautinis įvertinimas – žinutė ir Druskininkams
„Eglės sanatorijos“ vadovas įsitikinęs, kad tarptautinis įvertinimas svarbus ne tik pačiai įstaigai, bet ir Druskininkams, kaip sveikatos turizmo krypčiai. Augant sveikatinimo paslaugų kokybės lūkesčiams, Europos kurortai vis dažniau konkuruoja ne vien paslaugų gausa, bet ir gebėjimu sujungti medicininę kompetenciją, tvarumą, natūralius išteklius bei komfortą.
„Norime, kad Druskininkai ir Lietuva būtų matomi Europos sveikatinimo žemėlapyje kaip vieta, kur tradicinis sanatorinis gydymas ne sustoja praeityje, o juda į priekį. Šis apdovanojimas yra labai stipri žinutė visai mūsų komandai – tai, ką kuriame čia, yra įdomu ir reikšminga tarptautiniu mastu“, – teigia A. Salda.
„ESPA Innovation Awards“ apdovanojimai kasmet suburia sveikatinimo, sveikatingumo ir SPA sektoriaus atstovus iš skirtingų Europos šalių. Juose vertinamos organizacijos, kurios diegia inovatyvius sprendimus, kuria naujus paslaugų standartus ir prisideda prie sveikatos turizmo plėtros.