Tatuiruotės neša savas rizikas: ar tikrai apie jas žinojote?

Netinkamos tatuiruotės atlikimo technikos, neteisinga priežiūra ar gyvenimo būdo pokyčiai gali daryti nemažą įtaką ne tik tatuiruotės išvaizdai, bet ir bendrai organizmo sveikatai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vaistininkė A. Krušnienė įvardija, kad prieš nusprendžiant pasidaryti tatuiruotę, labai svarbu pasidomėti ne tik ją atliekančio meistro darbais, kompetencijomis, technika, tatuiruočių salono sanitarinėmis sąlygomis, bet ir savo asmenine sveikatos būkle. Jei turime lėtinių odos ligų, silpną imuninę sistemą, alergijų – prieš tai rekomenduojama pasitarti ir su gydytoju.
„Labai svarbu tatuiruotę atlikti saugiomis ir steriliomis sąlygomis, profesionaliuose tatuiruočių salonuose, o ne nepažįstamų žmonių namuose, naktiniuose klubuose ar kitur. Naudojami prietaisai turi būti sterilūs, o tatuiruočių meistras turi laikytis griežtų higienos taisyklių: naudoti medicinines kaukes, vienkartines pirštines, laikyti rašalą bei adatas sandariose, steriliose pakuotėse. Tik sertifikuoti meistrai paaiškins, kaip vėliau prižiūrėti savo odą, rekomenduos tatuiruotės priežiūrai skirtas priemones, įvardins galimas rizikas ir kaip jų išvengti“, – pažymi ji.
„Sveikatos kodas“. Natūralūs imuniteto stiprinimo būdai
Vaistininkė įspėja, kad piešiant tatuiruotę ant kūno yra naudojamos specialios adatos, kurios proceso metu pažeidžia odą ir į ją suleidžia spalvos pigmentų. Adatų kiekis kiekvienai tatuiruotei gali būti skirtingas, priklausomai nuo linijų storio ir dengiamo odos ploto.
„Patarčiau įsivertinti, jog tatuiruotė yra žaizda, gyjanti taip pat, kaip ir visos kitos. Specialia adata išraižius norimą piešinį, oda aplink jį gali parausti, patinti, kraujuoti, tačiau įprastai tai trunka trumpą laiką“, – priduria „Camelia“ vaistininkė.
Susiję straipsniai
Svarbu apsvarstyti galimas rizikas
Anot vaistininkės A. Krušnienės, jei tatuiruotė daroma ir prižiūrima netinkamai gali kilti keletas rizikų. Ji pasakoja, kad ne kartą teko susidurti su pacientais, kurių tatuiruotė buvo užkrėsta ar supūliavo dėl į ją patekusių nešvarumų. Jei naudojami įrankiai nėra sterilūs, taip pat galima užsikrėsti grybeline infekcija, įvairiomis bakterijomis ar virusais, pavyzdžiui, hepatitu B ar net ŽIV.
„Infekcija gali pasireikšti paraudimu, patinimu, vietiniu skausmu, šiluma aplink tatuiruotės vietą ir gelsvų, balsvų ar žalsvų pūlių atsiradimu. Nesikreipiant į medikus, gali pasireikšti ir karščiavimas, šaltkrėtis, raumenų skausmai.
Infekcijų atvejais gali prireikti gydymo antibiotikais ar net chirurginio pūlinio drenavimo, todėl svarbu kreiptis pagalbos kuo skubiau. Negydant infekcijos, užkrėtimas didėja ir gali sukelti sepsį“, – sako vaistininkė.
Ji taip pat primena apie alerginių reakcijų tikimybę – tiek tatuiravimui naudojami dažai, tiek vėliau naudojamos apsauginės plėvelės gali sukelti niežulį, bėrimą, patinimą, raudonį ar net sunkesnius odos pažeidimus.
Kaip prižiūrėti tatuiruotę?
Pasak A. Krušnienės, tinkama tatuiruotės priežiūra yra itin svarbi detalė viso jos gijimo metu. Kurį laiką, dažniausiai keletą savaičių, reikėtų neiti į baseiną, pirtį ar nesimaudyti viešame vandens telkinyje – ten taip pat galima užkrėsti odą įvairiomis bakterijomis.
Patariama ir nesimėgauti saulės voniomis, neatlikti odos šveitimo, depiliacijos. Kol tatuiruotė nėra visiškai užgijusi, negalima jos kasyti, trinti, krapštyti susidariusio šašo – tai gali ne tik sugadinti patį piešinį ir galutinį rezultatą, bet ir padidinti infekcijų riziką.
„Tatuiruotė įprastai užgyja per 2–4 savaites, tačiau kartais gali prireikti ir kelių mėnesių, priklausomai nuo piešinio dydžio, vietos ir individualių odos savybių. Ją taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti, kad išvengtumėte infekcijų ir užtikrintumėte gerą gijimą.
Pirmas kelias dienas po procedūros tatuiruotę reikėtų laikyti uždengtą pagal meistro rekomendacijas, eiti tik po šiltu ar vėsesnės temperatūros dušu, kadangi karštas vanduo gali paskatinti kraujavimą. Kai nuimamas tvarstis ar speciali plėvelė, patariama švelniai nuplauti tatuiruotę šiltu vandeniu ir švelniu muilu“, – vardija vaistininkė.
Pasak jos, kol tatuiruotė gyja, reikėtų naudoti atitinkamas odos priežiūros priemones, nes įprasti kūno kremai gali neduoti reikalingos naudos. Tatuiruotę reikia keletą kartų per dieną tepti drėkinančiu kremu su dekspantenoliu. Ši veiklioji medžiaga skatina odos regeneraciją ir pažeidimų gijimo procesus, taip pat gali praversti įvairūs ant odos naudojami antiseptikai.
„Naudos kremo sudėtyje gali turėti ir vitaminas E, mat jis yra stiprus antioksidantas, apsaugantis odą nuo laisvųjų radikalų sukeliamų pažeidimų. Alavijas, vitaminai A ir D taip pat gali pagreitinti gijimą, išsaugoti odos švelnumą ir drėgmę“, – patarimais dalijasi A. Krušnienė.
vaistininkėCameliatatuiruotės
Rodyti daugiau žymių