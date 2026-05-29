Išmokite kaip maldą: požymiai, kad turite padidėjusį cholesterolį

Kraujo riebalai yra gyvybiškai svarbūs organizmui ir net reikalingi ląstelių ir hormonų gamybai. Tačiau jei MTL cholesterolio kiekis yra per didelis, tai gali padidinti širdies ir kraujagyslių ligų bei insulto riziką.
Arterijų sienelėse riebalai kartu su kalcio nuosėdomis gali sudaryti plokšteles, kurios gali atsiskirti ir sukelti miokardo infarktą bei kitas problemas.
„Kuo mažesnis jūsų cholesterolio rodiklis, tuo mažesnė kraujotakos ligų rizika“, – teigia Karolinskos instituto Stokholme profesorius Bo Angelinas.
„Sveikatos kodas“. Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?
Jis kalba apie tai, kokie kraujo tyrimų rezultatai yra idealūs. Juos įsiminti padeda paprasta formulė.
„Bendras cholesterolio kiekis turėtų būti mažesnis nei 5, MTL cholesterolio kiekis – mažesnis nei 3, trigliceridų – mažesnis nei 2, o DTL cholesterolio kiekis – didesnis nei 1“, – sako B. Angelinas.
„Gali pasireikšti ir sveikiems žmonėms“
Gelsvi odos dariniai aplink akis, ksantelazmos, taip pat gali būti per didelio cholesterolio kiekio požymis.
„Tai gali pasireikšti ir sveikiems žmonėms. Kartais jiems atliekama operacija, tačiau jos labai greitai atsinaujina. Bet ksantelazmos išnyksta, jei gydomos vaistais“, – sako B. Angelinas.
Padidėjęs cholesterolis taip pat gali pasireikšti spuogus primenančiais dariniai, įskaitant ir ant liemens. Esant tam tikriems kraujo lipidų sutrikimams, delno raukšlės taip pat gali būti gelsvo atspalvio.
Tiesa, B. Angelinas teigia, kad pastarasis požymis yra labai retas.
„Cholesterolio sankaupos aplink akies rageną gana dažnai atsiranda vyresnio amžiaus žmonėms. Tačiau jos gali atsirasti ir ankstyvoje stadijoje pacientams, sergantiems šeimine hipercholesterolemija“, – pasakoja profesorius.
Stebėkite savo cholesterolio kiekį
Jei jūsų šeimoje yra žmonių, mirusių nuo širdies ir kraujagyslių ligų ankstyvame amžiuje, gali būti, kad turite genetinį polinkį.
Milijonai žmonių vartoja vaistus – statinus. Cholesterolio kiekį taip pat galima mažinti keičiant gyvenimo būdą.
„Mityba taip pat svarbi tiems, kurie turi polinkį. Žinome, kad sotieji riebalai nėra į gerą, kad naudinga valgyti daugiau žuvies, daržovių ir maistą, kuriame gausu skaidulų“, – pabrėžia B. Angelinas.
Parengta pagal „Aftonbladet“ inf.
padidėjęs cholesterolisŠeiminė hipercholesterolemijaširdies ir kraujagyslių ligos
