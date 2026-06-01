Kas nutinka organizmui, kai žmogus meta rūkyti: naujas atradimas keičia supratimą

Tyrėjai ilgą laiką (iki 25 metų) stebėjo daugiau nei 32 000 suaugusių JAV gyventojų sveikatą. Paaiškėjo, kad metus rūkyti sumažėja demencijos rizika. Pasak autorių, žmonių, kurie atsisakė rūkalų, kognityvinės funkcijos silpnėjo lėčiau, palyginti su tais, kurie toliau rūkė. Tyrimas paskelbtas žurnale „Neurology“.
Kaip atliktas tyrimas?
Rūkymo populiarumas pastaraisiais metais mažėja. Ir mokslininkai mano, kad prie to gali prisidėti tyrimų apie rūkymo žalą gausa. Gerai žinoma, kad rūkymas sukelia širdies ir kraujagyslių ligas, taip pat plaučių vėžį. Be to, mokslininkai domisi, kaip rūkymas gali paveikti smegenų sveikatą. Pavyzdžiui, neseniai atliktas tyrimas rodo, kad rūkymas gali prisidėti prie kognityvinių gebėjimų silpnėjimo dėl oksidacinio streso.
Naujasis tyrimas dar labiau sustiprina įsitikinimą, kad rūkymas kenkia smegenų sveikatai.
Mokslininkai analizavo didelio masto tyrimo duomenis, kurio dalyviai buvo stebimi nuo 1995 iki 2020 m., o vidutinis stebėjimo laikotarpis truko beveik 10 metų. Per tą laiką kas dvejus metus jie pildė anketas ir atsakė į klausimus apie savo rūkymo įpročius, kūno svorį, gyvenimo būdą ir sveikatos istoriją.
Tyrėjai suskirstė žmones į tris grupes:
– esamus rūkalius,
– buvusius rūkalius,
– niekada nerūkiusius.
Dalyvius, kurie vienos apklausos metu nurodė rūkantys, o vėliau – ne, tyrėjai laikė metusiais rūkyti tyrimo laikotarpiu.
Mokslininkai taip pat stebėjo svorio pokyčius po rūkalų atsisakymo – rezultatai buvo įvairūs: vieni išlaikė pastovų svorį, kiti priaugo ir apie 10 kilogramų.
Kognityvinei sveikatai įvertinti tyrėjai naudojo testus, kuriais buvo tikrinami tokie įgūdžiai kaip žodžių atsiminimas ir skaičiavimas atgal.
16 proc. mažesnė demencijos rizika
Iki tyrimo pabaigos beveik 6 000 dalyvių susirgo demencija.
Palyginti su žmonėmis, kurie toliau rūkė, dalyvių, metusių rūkyti dalyvių, demencijos rizika buvo 16 proc. mažesnė.
Apskritai, žmonės, kurie niekada nerūkė, demencija sirgo rečiausiai.
Tyrėjai nustatė, kad nauda, gaunama metus rūkyti, laikui bėgant didėjo. Demencijos rizika palaipsniui mažėjo, kuo ilgiau žmonės nerūkė, ir po maždaug 7 metų nuo rūkymo nutraukimo priartėjo prie lygio, būdingo niekada nerūkiusiems žmonėms.
„Praktinė žinutė yra tokia: mesti rūkyti, išlikti fiziškai aktyviems, gerai maitintis bei rūpintis širdies ir kraujagyslių, medžiagų apykaitos sveikata“, – sakė pagrindinis tyrimo autorius Hui Chenas iš Zhejiango universiteto.
Tačiau svorio priaugimas gali panaikinti rūkymo metimo naudą smegenų sveikatai. Pasak tyrėjų, jei žmogus priaugo daugiau nei 10 kg, jis nepasiekė jokių pažinimo funkcijų pagerėjimo.
„Mūsų tyrimas rodo, kad žmonės, kurie metė rūkyti, apskritai turėjo mažesnę demencijos riziką ir lėtesnį kognityvinių gebėjimų silpimą nei tie, kurie toliau rūkė, todėl mesti rūkyti turėtų likti prioritetu“, – sakė H. Chenas.
„Nežymus svorio padidėjimas po rūkymo metimo yra įprastas reiškinys ir neturėtų atgrasyti nuo žalingo įpročio atsisakymo“, – pridūrė jis.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
