Magnis – ne tik nuo mėšlungio: ką svarbu žinoti apie mineralų karalių?

Specialistės aptarė dažniausius magnio trūkumo požymius, paaiškino, kuo skiriasi skirtingos magnio formos, kaip išsirinkti tinkamiausią preparatą, bei atskleidė, kokia yra šio mineralo reikšmė nervų sistemai ir bendrai organizmo veiklai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Magnis – nuo raumenų iki nervų sistemos
Pasak BENU vaistininkės Monikos Maleckaitės, nors aktyviai sportuojantiems žmonėms magnio poreikis išties yra didesnis dėl greitesnio metabolizmo ir prakaitavimo, tačiau magnis nėra vien tik sportininkų mineralas. „Magnis svarbus kiekvienam iš mūsų, o jo trūkumas gali pasireikšti tiek darbingo amžiaus žmonėms, tiek senjorams“, – sako M. Maleckaitė.
Jai pritaria ir „Hila“ šeimos gydytoja Emilė Tilindytė-Muliuolienė. Anot jos, magnis reikalingas visiems, skiriasi tik reikalingo magnio kiekis ir forma.
„Magnis reikalingas nervų sistemos veiklai bei emocinei savijautai – jis ramina, padeda atsipalaiduoti, todėl naudingas esant įtampai, stresui. Šį mineralą pravartu vartoti ir esant ūmiems nugaros skausmams. Be to, magnis vartojamas ir patiriant galvos skausmus, pakilus kraujospūdžiui“, – sako E. Tilindytė-Muliuolienė.
Kai trūksta magnio, signalus pajunta visas kūnas
Dažniausi ir lengviausiai atpažįstami magnio trūkumo požymiai – nevalingas akių vokų trūkčiojimas bei kojų mėšlungis.
„Esant nežymiam trūkumui, gali pasireikšti bendras nuovargis, apetito stoka, pykinimas, rankų bei kojų tirpimo jausmas. Jei magnio trūkumas didelis, galimi širdies ritmo sutrikimai, apatija, nerimas, stiprūs galvos skausmai bei migrena, taip pat – kaulų trapumas, osteoporozė, netgi traukuliai“, – sako M. Maleckaitė.
Pasak E. Tilindytės-Muliuolienės, patiriant ilgalaikį magnio trūkumą, galimi raumenų spazmai, silpnumas, kalcio apytakos sutrikimai. „Šio mineralo trūkumas taip pat siejamas su metaboliniu sindromu, hipertenzija, inkstų akmenlige“, – priduria gydytoja.
Anot jos, išsitirti magnio kiekį organizme verta patiriant mėšlungius, susiduriant su virškinamojo trakto sutrikimais. „Pasitikrinti vertėtų ir tiems, kurie ilgą laiką vartojo vaistus nuo padidėjusio rūgštingumo, taip pat – ir tais atvejais, kai esama širdies ritmo sutrikimų, hipokalemijos ar hipokalcemijos, kai gausiai vartojamas alkoholis“, – sako E. Tilindytė-Muliuolienė.
Skirtingos magnio formos: kaip išsirinkti?
Vaistinėse galima įsigyti daug skirtingų magnio formų, tad išsirinkti tinkamą gali būti nelengva.
Anot M. Maleckaitės, organinės magnio formos, tokios kaip citratas, glicinatas, tauratas, orotatas ar malatas, pasižymi geresniu tirpumu ir yra pasisavinamos efektyviau nei neorganinės druskos – magnio oksidas, sulfatas ar karbonatas.
Skirtingos magnio druskos gali padėti palengvinti įvairius su magnio trūkumu susijusius simptomus, todėl svarbu žinoti, kokią magnio formą pasirinkti.
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į turimas alergijas ar medžiagų, tokių kaip laktozė ar glitimas, netoleravimą, bei inkstų funkciją – sutrikus inkstų funkcijai, magnis gali būti neefektyviai pašalinamas, o ilgo vartojimo atveju išauga hipermagnezemijos rizika.
„Magnio orotatas, laktatas ir aspartatas yra registruoti kaip nereceptiniai vaistiniai preparatai, ne tik gydantys magnio trūkumą, bet ir galintys palengvinti su tuo susijusius simptomus – dirglumą, nuovargį, trumpalaikį nerimą, mėšlungį. Dauguma kitų magnio formų registruotos kaip maisto papildai. Magnio glicinatas ar bisglicinatas, malatas ir tauratas palaiko normalią nervų sistemos veiklą, mažina nuovargį, šios formos tinkamesnės esant jautriai virškinimo sistemai“, – sako vaistininkė.
Tuo metu didesnės magnio citrato dozės gali sukelti viduriavimą, todėl ši magnio forma tinkama patiriant tuštinimosi sutrikimus. Vaistinėse galima įsigyti ir tokių papildų, kai vienoje tabletėje esama kelių skirtingų magnio formų – viena jų palengvina jaučiamus simptomus, o kitos formos užtikrina geresnį bendrą magnio pasisavinimą.
Svarbu vartoti atsakingai
Pasak vaistininkės, magnio preparatus geriausia vartoti tol, kol jaučiami jo trūkumo simptomai arba kol kraujo tyrimas nustato, kad magnio koncentracija organizme yra normos ribose. Taip pat tinkamas ir trumpalaikis vartojimas vasarą, aktyvesnių veiklų metu, gausiau prakaituojant.
„Ilgalaikis magnio vartojimas esant sutrikusiai inkstų funkcijai gali padidinti hipermagnezemijos riziką, o nuolatinis didelių dozių vartojimas gali sukelti viduriavimą ar žarnyno spazmus. Ilgą laiką vartojant skrandžio rūgštingumą veikiančius vaistus, galimas prastesnis magnio pasisavinimas, todėl svarbu reguliariai tikrintis. Magnis gali sąveikauti ir su kitais maisto papildais bei vaistais, tad svarbu palaikyti bent 2 valandų tarpą tarp jo ir kitų vartojamų preparatų“, – pataria M. Maleckaitė.
Vaistininkė primena, kad magnio gausu ir maisto produktuose – jo esama avokaduose, špinatuose, moliūgų sėklose, bananuose, juodajame šokolade, juodosiose pupelėse, kruopose, sėklose, pilno grūdo produktuose.
„Svarbu įtraukti šiuos produktus į savo racioną ir taip pat svarbu nepamiršti gerti vandens – tai irgi prisideda prie optimalios magnio koncentracijos organizme palaikymo“, – pataria M. Maleckaitė.