Paraudusi ir perštinti oda: ką daryti, jei nudegėte saulėje?

Svarbu greita reakcija
Nudegimą saulėje atpažinti nesunku. Pirmasis požymis – paraudusi oda, o netrukus atsiranda deginimo jausmas, odos perštėjimas, o kartais ir patinimas. Vaistininkė J. Voverė pabrėžia, jog nudegimo saulėje atveju svarbu kuo greičiau imtis tinkamų veiksmų ir pasirūpinti oda, kad būtų išvengta didesnių pažeidimų ar ilgalaikių pigmentacijos pokyčių, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Pastebėjus paraudimą ar perštėjimą, pirmas žingsnis turėtų būti odos vėsinimas. Saugiausias ir veiksmingiausias būdas – naudoti vėsius, tačiau ne šaltus, kompresus. Jie gali padėti sumažinti uždegimą ir palengvinti nemalonius pojūčius. Taip pat galima nusiprausti po vėsiu dušu, tačiau nereikėtų jame užsibūti per ilgai“, – pataria „Camelia“ vaistininkė.
Nors prasidėjusi vasara atneš kritulius, prognozės nėra niūrios: šils iki 25 laipsnių
Anot jos, rūpinantis saulėje nudegusia oda svarbu nenaudoti jokių šveitiklių, šiurkščių kempinių ar kitų jautrią odą pažeisti galinčių prausimosi priemonių. Vaistininkė rekomenduoja naudoti nebent drėkinantį dušo aliejų ar žele. Net sausinant odą rankšluosčiu, reikėtų tai daryti švelniai tapšnojant, o ne trinant.
Kaip palengvinti nemalonius pojūčius?
Odos nudegimo saulėje atveju drėkinimas yra būtinas, kadangi perkaitusi oda netenka daug drėgmės, išsausėja, gali pradėti šerpetoti. Vaistininkė pataria odos regeneracijai ir nuraminimui rinktis lengvos tekstūros priemones – putas, pienelį, gelį ar losjoną. Taip pat odą puikiai atgaivinti ir nuraminti gali purškiamas terminis vanduo iš natūralių šaltinių.
„Vertėtų rinktis kosmetiką, kurioje yra hialurono rūgšties, glicerino, pantenolio ar alavijo – šios veikliosios medžiagos intensyviai drėkina, ramina sudirgusią odą ir padeda išvengti šerpetojimo..
Susiję straipsniai
Be to, kosmetika, praturtinta natūraliais augaliniais ekstraktais, ne tik mažina paraudimą bei sudirgimą, bet ir skatina natūralų odos atsikūrimą“, – teigia J. Voverė.
Norint sumažinti skausmą po nudegimo, vaistininkė J. Voverė rekomenduoja vartoti nereceptinius vaistus nuo skausmo. Vis dėlto, prieš tai geriausia pasitarti su vaistininku, kadangi tinkamą dozę reikia parinkti individualiai – ji priklauso nuo žmogaus amžiaus, kūno svorio, praėjusio laiko nuo nudegimo ir kitų aplinkybių.
„Po odos nudegimo reikėtų vengti naudoti veido ir kūno priežiūros priemones, kurių sudėtyje yra kvapiklių, alkoholio, rūgščių, retinolio ar kitų stipriai veikiančių ingredientų. Taip pat nederėtų tepti odos grynaisiais aliejais ar jų pagrindu pagamintais produktais – tokios priemonės tarsi sudaro sandarią plėvelę, trukdančią odai kvėpuoti, todėl uždegimas gali tik sustiprėti.
Jei po kelių dienų oda pradeda luptis, nebandykite jos plėšyti ar šveisti – taip galima sukelti ne tik dar didesnius pažeidimus, bet ir infekcijas“, – tvirtina vaistininkė J. Voverė.
Tuo atveju, jei nudegimas yra itin sunkus, oda ištinsta, spaudžiant lieka įspaudas, pakyla aukšta temperatūra – būtina kuo greičiau kreiptis į medikus, nes įprastos priemonės gali būti neveiksmingos.
Nepamirškite prevencijos
Nors nemažai žmonių apie apsaugą nuo saulės susimąsto tik tada, kai oda jau parausta ar pradeda skaudėti, „Camelia“ vaistininkė ragina prisiminti, kad tinkamai parinktos SPF priemonės gali padėti išvengti ne tik nudegimų saulėje, bet ir sumažinti odos vėžio riziką.
„Rinkitės kremą ar purškiamą priemonę su SPF 30 ar SPF 50, o jei turite jautrią odą – rinkitės SPF 50+. Priemonę reikėtų užtepti 20–30 minučių prieš išeinant į lauką ir reaplikuoti kas kelias valandas, ypač po maudynių ar gausaus prakaitavimo.
Jei apsaugos faktorius yra žemesnis, patarčiau vengti tiesioginių saulės spindulių, ypač tarp 11 ir 16 valandos, kai ultravioletinė spinduliuotė yra stipriausia“, – primena vaistininkė.
saulės voniosSPFnudegimai
Rodyti daugiau žymių