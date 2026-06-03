Natūralus smegenų „detoksas“: neurologės receptas – nemokama, bet veikia geriau už maisto papildus

„Miegas yra vienas geriausių detoksikacijos būdų“, – sako gydytoja neurologė Ayesha Sherzai.
„Mes turime elegantišką valymo sistemą smegenyse, kuri įsijungia miegant“, – aiškina ji. Įsivaizduokite tai, kaip skalbimo mašiną, kuri įsijungia tik tada, kai pasiekiate giliausią miego stadiją.
„Iš esmės tuomet surenkamos visos šiukšlės ir pašalinamos iš jūsų sistemos. Šis mechanizmas neįsijungia, jei miegate per mažai, išgeriate per daug kofeino arba darote dalykus, kurie sutrikdo jūsų miegą“, – pabrėžia gydytoja.
„Sveikatos kodas“. Klausos sutrikimai
Kas yra smegenų detoksikacija?
Pasak neurologės, tikros smegenų detoksikacijos negalima nei nusipirkti, nei parduoti.
„Rinkoje yra produktų, kurie žada smegenų detoksikaciją, bet kaip neurologė ir mokslininkė noriu pasakyti, kad smegenų detoksikacijos koncepcija ir visi su ja susiję produktai yra klaidinga informacija“, – sako A. Sherzai.
Smegenų „apsivalymas“ vyksta natūraliai, o šį procesą prižiūri glimfatinė sistema. Ji pašalina pieno rūgštį, baltymus ir kalį, kuriuos smegenys naudoja energijai, kuri sunaudojama mąstymo metu.
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Glimfatinė sistema veikia visą parą, tačiau veiksmingiausiai susidariusias atliekas ji šalina būtent miego metu. Gilaus miego stadijoje smegenų kanalai išsiplečia, todėl smegenų skysčiai gali efektyviai pašalinti nereikalingus cheminių reakcijų skilimo produktus.
Ji priduria, kad atliekos bus pernešamos į kraują, tada į inkstus ir kepenis, kad būtų pašalintos iš organizmo.
Tačiau miego trūkumo kamuojamos smegenys ne viską išvalys, sako A. Sherzai.
Patarimai smegenų detoksikacijai
„Visiems mums reikia maždaug 7–8 valandų gilaus, atkuriamojo miego. Tai reiškia, kad jis turi būti nepertraukiamas. Tai leidžia mums pereiti skirtingus miego etapus“, – paaiškina A. Sherzai.
Tai apima giliojo miego fazę, kai aktyvuojamos glimfatinės sistemos ląstelės.
Norint tai pasiekti, Sherzai pataria miegoti tamsioje, ramioje ir vėsioje aplinkoje, t. y. 20–21 laipsnių temperatūroje. Venkite valgyti bent dvi valandas prieš miegą, venkite alkoholio ir nevartokite kofeino antroje dienos pusėje.
Jei vos galva paliečia pagalvę, apninka įkyrios mintys, A. Sherzai rekomenduoja kognityvinę elgesio terapiją, skirtą nerimui ir rūpesčiams spręsti budrumo metu. Tokiu būdu nustosite sieti miego laiką su stresu.
Jei jums reikia nueiti į tualetą arba jei nakties viduryje jus pažadina triukšmas, A. Sherzai patikina, kad galite vėl panirti į gilų miegą, jei tik netampate pernelyg budrūs ir vengiate mėlynos šviesos.
Neurologė pabrėžia, kad miego higiena gali prasidėti dieną. Reikia nepamiršti, kad alkoholis kliudo ramiam miegui. Taip pat reikėtų vengti itin perdirbtų maisto produktų ir aktyviai judėti. Gydytojai naudoja anglišką santrumpą „NEURO“, kuri padeda įsidėmėti įpročius, padedančius jaustis kuo geriau.
Nutrition (liet. Mityba): „Lapinės daržovės ir vaisiai, įskaitant mėlynes, yra pilni antioksidantų ir priešuždegiminių junginių, kurie gali sumažinti kognityvinio nuosmukio riziką“, sako A. Sherzai.
Exercise (liet. Mankšta): „Kojų jėga yra labai geras jūsų smegenų sveikatos rodiklis“, – sako A. Sherzai. Ji rekomenduoja skirti laiko pritūpimams, įtūpstams ir vaikščiojimui.
Unwind (liet. Atsipalaidavimas): Tai padeda valdyti stresą. A. Sherzai pataria skirti laiko hobiams, pavyzdžiui, šokiams.
Restorative sleep (liet. Atkuriamasis miegas): Sukurkite aplinką, kuri idealiai tinka miegui, ir skirkite pakankamai laiko nakties poilsiui.
Optimize (liet. Optimizavimas): Teikite pirmenybę kognityvinei veiklai, kad jūsų protas būtų įdarbintas. Įvairūs pomėgiai gali palaikyti smegenų sveikatą.
„Jei atkreipsite dėmesį į šiuos dalykus, jums nereikės pirkti vitaminų. Jei rūpinatės smegenimis, naudą gauna visas kūnas“, – pabrėžia A. Sherzai.
Parengta pagal Today.com inf.
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