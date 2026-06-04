Sportuok rečiau, sudegink daugiau pilvo riebalų: mokslas atrado netikėtą receptą svorio metimui

Šis atradimas, paskelbtas žurnale „Nature Communications“, siūlo patrauklią išeitį žmonėms, kurie dėl darbo ar šeimyninių įsipareigojimų neturi pakankamai laiko reguliariai lankytis sporto klube.
Pilvinis nutukimas yra ypač pavojingas ir tiesiogiai susijęs su širdies ir kraujagyslių ligomis, medžiagų apykaitos sutrikimais ir padidėjusia mirties rizika.
Nors mankšta yra itin svarbus ginklas prieš nutukimą, reguliarus fizinis aktyvumas yra didelis iššūkis daugeliui žmonių, ypač tiems, kurie turi antsvorio.
„Sveikatos kodas“. Metabolinis sindromas
Honkongo universiteto Visuomenės sveikatos mokyklos tyrėjų komanda nustatė, kad „intervalinis greitas ėjimas“, net jei atliekamas tik kartą per savaitę, gali sumažinti kūno riebalų masę ir žymiai pagerinti širdies ir kraujagyslių sistemos būklę.
Kodėl intervalinės treniruotės yra veiksmingesnės?
Intervalinės treniruotės – tai trumpi didelio intensyvumo fizinio aktyvumo seansai (pvz., labai greitas ėjimas), kaitaliojami su poilsio ar lengvo aktyvumo (lėto ėjimo) epizodais.
Palyginti su tolygaus intensyvumo treniruote, šis metodas laikomas daug greitesniu būdu deginti visceralinius riebalus, kurie apgaubia žmogaus vidaus organus.
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„Dabar patariama sportuoti tris kartus per savaitę, tačiau mūsų tyrimas rodo, kad jei bendras savaitinis mankštos laikas išlieka toks pats, jį išskaidžius į mažesnį skaičių, aukštesnės kokybės užsiėmimų, gaunami panašūs rezultatai“, – sako Honkongo universiteto profesorius ir pagrindinis tyrimo autorius Parco Siu Ming-Fai.
Klinikinio tyrimo detalės: pakanka 75 minučių per savaitę
Tyrimas buvo atliekamas nuo 2021 m. rugsėjo iki 2024 m. rugsėjo Honkonge, jame dalyvavo 315 suaugusiųjų, sergančių pilviniu nutukimu.
Dalyviai buvo suskirstyti į tris grupes: vieni atliko 75 minučių intervalines treniruotę kartą per savaitę; antri mankštinosi tas pačias 75 minutes, bet tris kartus per savaitę po 25 minutes; o trečioji grupė buvo kontrolinė – dalyviai gavo tik bendrų sveikatos patarimų.
Po 16 savaičių rezultatai buvo stulbinantys: abi mankštos grupės, nepriklausomai nuo to, ar žmonės treniravosi vieną, ar tris kartus per savaitę, pasiekė panašių rezultatų: sumažino bendrą kūno riebalų masę, kūno riebalų procentą ir juosmens apimtį. Jų širdies ir plaučių fizinė būklė taip pat pagerėjo tokiu pat mastu.
Idealus variantas „savaitgalio kariams“
Išvados patvirtina mankštos modelį, kurio praktikuotojai vadinami „savaitgalio kariais“: tai yra žmonės, kurie darbo dienomis nesimankština, bet intensyviai sportuoja vieną ar dvi laisvas dienas.
„Daugeliui suaugusiųjų, kurie derina darbą, mokslus ir šeimą, laiko stoka yra didžiausia kliūtis sportuoti. Mūsų išvados rodo, kad sportuoti kartą per savaitę yra praktiška ir veiksminga alternatyva žmonėms, kurie negali tam skirti kelių dienų per savaitę“, – paaiškino tyrimo autorius.
Ekspertai pabrėžia, kad raktas į sėkmę taikant šį metodą yra sugebėjimas palaikyti pakankamą treniruotės intensyvumą per tą vienintelę savaitės mankštą.
Taigi naujasis tyrimas rodo, kad fizinės veiklos kokybė ir bendra trukmė yra svarbesnės nei įsipareigojimas sportuoti kasdien.
Parengta pagal „Euronews“ inf.
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