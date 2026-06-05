Šiukštu negerkite magnio kartu su šiais vaistais: pakenks kaulams, skydliaukei ir kraujo krešėjimui

„Magnis yra būtinas mineralas“, – sako profesorius Jamesas Fleetas, Teksaso universiteto ląstelių ir molekulinės biologijos mokslininkas.
„Tai – maistinė medžiaga, kurią būtina įtraukti į savo mitybą, kad patenkintume konkrečius fiziologinius poreikius“, – pridūrė jis.
Šis mineralas yra būtinas adenozin trifosfato (ATP) gamybai. Ši medžiaga reikalinga, kad organizmo ląstelės apsirūpintų energija.
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Apskritai, magnis prisideda prie daugiau nei 300 cheminių procesų organizme. Pavyzdžiui, jis reguliuoja kraujospūdį, cukraus kiekį kraujyje, palaiko raumenų funkciją bei stiprina kaulų sveikatą.
Kadangi magnis natūraliai randamas augalinės kilmės maisto produktuose – riešutuose, sėklose, pupelėse, grūduose ir vaisiuose – jei maitinamės subalansuotai, gauname visą reikalingą magnio kiekį.
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Tačiau žmonės, turintys tam tikrų virškinimo sutrikimų, gali patirti magnio trūkumą. O tada atsiranda maisto papildų poreikis.
Tačiau prieš pradedant vartoti magnio papildus rekomenduojama pasikonsultuoti su sveikatos priežiūros specialistu.
Per didelis magnio kiekis gali sukelti viduriavimą, pykinimą, inkstų funkcijos sutrikimus ir žemą kraujospūdį. Be to, magnio maisto papildai kelia nepageidaujamų sąveikų riziką, nes dozė yra izoliuota ir koncentruota. Taigi, kas netinka su magniu?
1. Antibiotikai
Tetraciklinai – antibiotikų klasė, skirta bakterinėms infekcijoms gydyti, yra naudojami spuogų, chlamidijų ir keliautojų viduriavimo gydymui.
Fluorokinolonai – antibiotikų klasė, dažniausiai naudojama sudėtingoms bakterinėms infekcijoms, sukeliančioms šlapimo takų infekcijas ir sunkias kvėpavimo takų infekcijas, įskaitant pneumoniją, gydyti.
Sąveika: Magnio papildai gali paveikti tai, kaip organizmas įsisavina antibiotikus, dėl ko gydymas gali tapti mažiau veiksmingas, o organizmas vis dar sunkiai kovos su infekcija. Antibiotikai taip pat gali sumažinti magnio kiekį, kurį organizmas įsisavina, tačiau tai kelia mažiau susirūpinimo.
2. Vaistai nuo kaulų tankio sumažėjimo
Bisfosfonatai dažnai skiriami osteoporozei ir kitoms ligoms, kurios daro įtaką kaulų tankiui ir stiprumui.
Sąveika: „Šios klasės vaistai net ir geriausiu atveju įsisavinami labai prastai“, – sako J. Fleetas. Iš tiesų, norint pasiekti geriausią įsisavinimą, bisfosfonatus geriausia gerti su vandeniu, kai skrandis tuščias.
„Jei tuo pačiu metu vartojamas magnis, tai iš esmės gali visiškai užkirsti kelią bisfosfonatų įsisavinimui“, – priduria J. Fleetas.
Gydytojas gali rekomenduoti nutraukti magnio vartojimą, kol geriate bisfosfonatą, arba magnio ir bisfosfonato vartojimo laiką atskirti bent 60 minučių intervalu. „Abu šie būdai leistų jums gauti visą vaisto dozę“, – sako J. Fleetas.
3. Skydliaukės vaistai
Levotiroksinas, populiarus vaistas hipotiroidizmui ir kai kurioms vėžio formoms gydyti, yra sintetinė skydliaukės hormono tiroksino, dar vadinamo T4, versija.
Sąveika: Sintetinis T4 „gali tiesiogiai sąveikauti su magnio preparatais žarnyne“, – sako J. Fleetas, o tai reiškia, kad magnio preparatai gali sumažinti vaisto veiksmingumą.
„Jūs turite išlaikyti maždaug 2–4 valandų tarpą tarp šio vaisto ir kitų preparatų vartojimo“, – pabrėžia J. Fleetas.
4. Kalcio papildai
Kalcis yra būtina maistinė medžiaga ir mineralas, kuris, be daugelio kitų dalykų, prisideda prie kaulų stiprumo, kraujo krešėjimo ir dantų sveikatos. Organizmas nepagamina pakankamai kalcio, todėl turime jo gauti su maistu.
Sąveika: „Kalcis visai nedera su magniu“, – teigia J. Fleetas, ypač jei vienos medžiagos dozė yra žymiai didesnė už kitos.
Nors abu šiuos elementus galite rasti kartu kaulų sveikatai skirtuose papilduose, šios dozės papildo viena kitą. Tačiau, jei vartojate juos atskirai, nesuderintomis dozėmis, organizmui gali prastai juos įsisavinti.
Vartojami tuo pačiu metu, kalcis ir magnis konkuruos tarpusavyje ir sumažins vienas kito veiksmingumą. Geriau palikite kelių valandų pertrauką tarp jų.
Kaip išvengti vaistų sąveikos su magnio preparatais
Jei jums išrašytas vaistas arba vartojate maisto papildą, kuris sąveikauja su magniu, jūsų sveikatos priežiūros specialistas gali pasiūlyti keletą sprendimų: nutraukti magnio vartojimą, nutraukti naujo maisto papildo ar vaisto vartojimą, pakeisti vieno iš jų dozę arba vartoti juos skirtingu paros metu, sako J. Fleetas.
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