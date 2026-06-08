49 kilogramus natūraliai numetusi moteris pažėrė patarimų: pati nustebo, kaip tirpo svoris

„Nežinojau, ko reikia mano kūnui“, – pasakoja 29-erių Breanna Fowler iš Belvilio, JAV Ilinojaus valstijos. Ji prisimena, kad dietomis kankino save, atsisakydavo mėgiamo maisto, stengėsi kasdien palaikyti 800 kalorijų deficitą. Bet užklupus prastai nuotaikai – palūždavo ir persivalgydavo.
„Maistas buvo emocinė paguoda“, – prisipažįsta ji.
Moteris jautė nusivylimą, svėrė 128 kg, ją vargino nugaros skausmas ir dusulys lipant laiptai. „Ir tokia savijauta mane emociškai palauždavo, jaučiausi pažeminta ir nepatenkinta savimi“, – pasakoja Breanna.
„Sveikatos kodas“. Metabolinis sindromas
Taip buvo iki 2023 m. vasario. Vieną rytą moteris pabudo ir pajuto, kad kažkas „pasikeitė“. Ji žinojo, kad reikia keisti požiūrį į svorio metimą. „Turėjau rasti kažką, kas būtų mažiau neįprasta, su kuo galėčiau apsiprasti ilgam laikui ir kas tiktų mano gyvenimo ritmui“, – sako ji.
Pradžia – smulkūs pokyčiai
Moteris prisijungė prie programos „Weight Watchers“. Jos esmė – taškų sistema, o ne aklas kalorijų skaičiavimas. Toks požiūris, pasak specialistų, padeda ugdyti sveikatai palankios mitybos įpročius.
Ir pačiai Breannai atsivėrė akys, kad šlamštmaistis vakarienei nubraukia visos dienos pastangas maitintis sveikai. „Tai man davė šiek tiek supratimo apie tai, ką iš tikrųjų dedu į savo kūną“, – pasakojo moteris.
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Kitas pokytis – judėjimas. Breanna prisipažįsta, kad niekada nebuvo labai aktyvi ir sportas priminė tik nuobodžias fizinio lavinimo pamokas mokykloje.
Ir panorusi sulieknėti ji galvos nepametė – suprato, kad per naktį netaps sportininke. Tačiau palengva ėmė daugiau vaikščioti.
„Pradėjau nuo nedidelių pokyčių“, – sako ji. Atspirties taškas buvo treniruotės iš „YouTube“, kurias galite atlikti savo svetainėje. Breannai labiausiai prilipo vaikščiojimo treniruotės ir namų mankštą pradedantiesiems.
„Ir tada aš taip pat ėmiau šiek tiek labiau save spausti, skaičiuoti žingsnius. Žinote, užtenka pavedžioti šunį, išeiti į lauką vakare po darbo. Tam nebūtina skirti kelių valandų, naudos duoda net 10 ar 15 minučių“, – paaiškina Breanna.
Kartelė aukštyn
Vėliau moteris pradėjo atidžiau stebėti makroelementų kiekį. Ji pirmenybę teikė baltymams ir angliavandenius priėmė kaip pagrindinį energijos šaltinį, o ne kaip kažką, ko reikėtų bijoti.
Dabar sekmadieniai skirti maisto ruošai – reikia susiplanuoti savaitei į priekį. „Užtreunku kelias valandas virtuvėje, įdedu daug darbo. Bet verta turėti tvirtą savaitės valgių struktūrą, nes kitaip lengva nukrypti nuo kelio“, – sako ji.
Jos mėgstamiausi pusryčiai paprastai būna graikiškas jogurtas, vaisiai ir kiaušiniai. Kartais ji renkasi kiaušinių plakinį, daugiausia su kiaušinių baltymais. Pietums – liesa malta jautiena, saldžiosios bulvės, varškės sūris ir daržovės – brokoliai ir šparagai yra jos mėgstamiausios.
Žinoma, norisi kažko saldaus. Tam Breanna pasigamina interneto sensacija tapusį „baltyminį sūrio pyragą“, pagamintą iš vanilinio graikiško jogurto ir becukrio pudingo mišinių.
„Man vis dar patinka ledai ir tiramisu. Retkarčiai leidžiu sau pasilepinti“, – priduria ji.
Netrukus moteris pajuto, kad turi daugiau energijos, vietoj 10 minučių pasivaikščiojimo gali tam skirti ir 25 minutes, o vėliau tai tapo mažiausiai 10 000–12 000 žingsnių per dieną.
Šiandien Breanna sveria 79 kilogramus ir džiaugiasi aktyviu gyvenimu. Kūno pokyčiai įkvėpė ir daugiau pasitikėjimo savimi. Dabar ji drąsiai fotografuojasi visu ūgiu, noriai skelbia nuotraukas socialiniuose tinkluose.
Parengta pagal Today.com inf.
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