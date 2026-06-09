Naujas tyrimas apie kalcio ir vitamino D papildus pasiuntė netikėtą žinią vyresnio amžiaus žmonėms

Beveik kas trečias 65 metų ir vyresnis suaugęs žmogus kasmet skaudžiai parkrinta. Taip kad lūžta kaulai. O tada, žiūrėk, ar gerai sugis, ar nereikės gultis į ligoninę. Todėl mokslas ieško būdų, kad kaulai lūžtų rečiau.
Ir anksčiau suabejota, ar kalcio ir vitamino D papildai mažina kaulų lūžių riziką. Nepaisant to, daugelis gydytojų toliau rekomenduoja vartoti vitamino D papildus – su kalciu arba be jo – kaulų sveikatai palaikyti.
Tai paskatino Kanados mokslininkus išanalizuoti 69 atsitiktinių imčių kontroliuojamus tyrimus, kuriuose dalyvavo 153 902 suaugusieji. Tyrimuose buvo nagrinėjama, ar kalcio ir vitamino D papildai arba abiejų šių medžiagų derinys gali sumažinti kaulų lūžių ir kritimų skaičių.
„Sveikatos kodas“. Natūralūs imuniteto stiprinimo būdai
Tyrėjų komanda nustatė, kad kalcio ir vitamino D papildai ar šių medžiagų derinys beveik arba visiškai nesumažina bendros kaulų lūžių rizikos.
Analizė taip pat parodė, kad nauda konkrečių lūžių, įskaitant klubo kaulų lūžius, prevencijai arba kritimų skaičiaus mažinimui buvo nedidelė arba jos visai nebuvo.
Susiję straipsniai
Autoriai padarė išvadą, kad įrodymai „nepatvirtina reguliaraus kalcio ar vitamino D papildų arba jų derinio vartojimo siekiant išvengti lūžių ir kritimų“. Jie pridūrė, kad gydytojai, gairių rengimo komisijos ir reguliavimo institucijos „turėtų iš naujo įvertinti savo bendrąsias rekomendacijas dėl kalcio ir vitamino D papildų vartojimo, atsižvelgiant į naujausius įrodymus“.
Reikia geresnės strategijos
Redakciniame straipsnyje mokslininkai teigė, kad reikia atlikti daugiau didelės apimties ir aukštos kokybės tyrimų, siekiant nustatyti, ar maisto papildai galėtų būti naudingi žmonėms, kuri turi didesnę lūžių riziką.
Kol kas jie rekomenduoja sutelkti dėmesį ir skirti lėšas strategijoms, kurios, kaip įrodyta, padeda sumažinti griuvimų skaičių ir su jais susijusias traumas. Tai apima pusiausvyros treniruotes, jėgos pratimus ir kompleksinius metodus, kurie gali apimti fizinę veiklą, namų aplinkos pavojų įvertinimą ir kitas priemones, pritaikytas prie konkretaus asmens rizikos lygio.
Parengta pagal „Sci tech daily“ inf.
kaulų lūžiaikalcisvitaminas D
Rodyti daugiau žymių