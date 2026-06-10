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Naujas tyrimas: šis vaisius įspūdingai mažina cukraus kiekį kraujyje

2026 m. birželio 10 d. 07:55
Lrytas.lt
Avokadai garsėja „geraisiais“ riebalais ir nauda sveikatai, pavyzdžiui, kad striprina širdį, kaulus, gerina virškinimo sistemos funkciją. O štai naujas tyrimas įvertino, kaip kasdienis avokado vartojimas veikia glikeminę apkrovą.
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Glikeminė apkrova rodo, kaip tam tikras konkrečių maisto produktų kiekis veikia cukraus kiekį kraujyje. Mityba, pasižyminti mažesne glikemine apkrova, gali padėti užkirsti kelią diabetui, taip pat sumažinti tam tikrų vėžio rūšių riziką ir mirtingumą dėl visų priežasčių.
Tyrimas patvirtino, kad kasdienis avokado vartojimas padėjo sumažinti glikeminę apkrovą, o tai – dar viena galima avokadų nauda sveikatai.
Skaidulų ir riebalų derinys

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Visi tyrimo dalyviai turėjo padidėjusią juosmens apimtį ir buvo vyresni nei 25 metų. Remdamiesi mitybos apklausų duomenimis, mokslininkai apskaičiavo dalyvių vidutinį dienos glikemijos indeksą ir glikemijos apkrovą.
Glikemijos indeksas rodo, kaip padidėja cukraus kiekis kraujyje po maisto suvartojimo, palyginti su etaloniniu maisto produktu, pavyzdžiui, cukrumi.
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Į galutinę analizę iš viso buvo įtrauktas 961 dalyvis. Rezultatai parodė akivaizdų pagerėjimą grupėje, kuriai priklausę žmonės valgė avokadus. Glikeminė apkrova buvo mažesnė, palyginti su kontroline grupe.
Tyrimo autoriai pažymėjo, kad avokaduose yra daug skaidulų, o padidėjęs jų suvartojimas galėjo būti viena iš priežasčių, kodėl glikeminė apkrova buvo mažesnė. Kita priežastis – avokaduose esantys riebalai.
„Avokadai yra maistingi ir turi daug naudos sveikatai. Juose gausu kalorijų, mononesočiųjų riebalų ir skaidulų. Avokadai skatina sotumo jausmą, todėl, kai žmonės valgo daugiau avokadų, jie greičiausiai suvartoja mažiau kitų, ne tokių sveikų maisto produktų“, – sakė registruota dietologė Karin Z. Berg.
Ar verta į savo mitybą įtraukti daugiau avokadų?
Apskritai, tyrimai rodo, kad avokadai gali turėti dar vieną potencialią naudą. Tyrimo autoriai teigia, jog avokadų vartojimas gali padėti pagerinti žmonių mitybos įpročius.
Avokadas ir pomidorai<br>Pexels nuotr. Daugiau nuotraukų (2)
Avokadas ir pomidorai
Pexels nuotr.
Tyrėjai taip pat pažymi, kad šis mitybos pokytis buvo nesudėtingas, todėl jį būtų galima išlaikyti ilgalaikėje perspektyvoje.
Tačiau dar trūksta įrodymų, kad avokadų valgymas būti įtrauktas į bendras mitybos rekomendacijas.
Todėl, jei kilo idėja valgyti daugiau avokadų, prieš tai vertėtų pasitarti su mitybos specialistu.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
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