Vaistininkė paaiškino: kodėl antioksidantai vadinami jaunystės ir sveikatos šaltiniu?

„Antioksidantai, tai – junginiai, kurie padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo oksidacinio streso ir laisvųjų radikalų poveikio. Jie veikia kaip savotiški apsauginiai skydai, neutralizuojantys nestabilias molekules, galinčias pažeisti ląsteles, baltymus. Būtent todėl antioksidantai dažnai siejami su sveikatos išsaugojimu ir senėjimo procesų lėtinimu“, – sako vaistininkė.
Antioksidantai neutralizuoja laisvuosius radikalus
G. Stankevičienė paaiškina, kad laisvieji radikalai yra nestabilios molekulės, kurioms trūksta elektrono. Siekdamos stabilumo, jos prisijungia elektronus iš kitų ląstelių, taip sukeldamos grandininę reakciją, vadinamą oksidaciniu stresu. Nors tam tikras laisvųjų radikalų kiekis organizme yra natūralus ir netgi reikalingas, kadangi jie dalyvauja imuninėse reakcijose ir ląstelių signalų perdavimo procese, jų perteklius gali pakenkti sveikatai.
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„Oksidacinį stresą didina daugelis šiuolaikinio gyvenimo veiksnių: rūkymas, alkoholio vartojimas, užteršta aplinka, intensyvi UV spinduliuotė, lėtinis stresas, miego stoka ir netgi pernelyg intensyvios fizinės treniruotės. Ilgainiui oksidacinis stresas gali prisidėti prie lėtinių ligų: širdies ir kraujagyslių sutrikimų, diabeto, kai kurių vėžio formų, neurodegeneracinių ligų atsiradimo bei paspartinti organizmo senėjimą“, – aiškina „Camelia“ vaistininkė.
Antioksidantai veikia neutralizuodami laisvuosius radikalus, atiduodant jiems trūkstamą elektroną, bet patys išlieka stabilūs. Taip nutraukiama žalinga grandininė reakcija ir apsaugomos sveikos ląstelės. Svarbiausi organizme veikiantys antioksidantai yra vitaminai C ir E, beta karotenas, selenas, cinkas, taip pat augalinės kilmės junginiai: flavonoidai, polifenoliai ir karotenoidai.
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Antioksidantai odai ir imuninei sistemai
Anot vaistininkės, oksidacinis stresas taip pat vienas pagrindinių veiksnių, skatinančių priešlaikinį odos senėjimą. Laisvieji radikalai skaldo kolageną ir elastiną – baltymus, atsakingus už odos stangrumą ir elastingumą. Dėl to atsiranda raukšlės, oda tampa sausesnė ir praranda skaistumą.
„Antioksidantai, ypač vitaminai C ir E, padeda apsaugoti odą nuo UV spindulių žalos ir aplinkos teršalų poveikio, skatina kolageno gamybą ir padeda išlaikyti sveiką odos išvaizdą. Būtent todėl šie junginiai yra populiarūs ne tik maisto papilduose, bet ir kosmetikos produktuose“, – pasakoja G. Stankevičienė.
Ji priduria, kad antioksidantai atlieka svarbų vaidmenį stiprinant imuninę sistemą. Vitaminas C stiprina imuninių ląstelių funkcijas ir padeda organizmui kovoti su infekcijomis. Selenas ir cinkas taip pat būtini normaliai imuninei sistemai palaikyti. Pakankamas antioksidantų kiekis organizme gali padėti greičiau atsigauti po ligų ir sumažinti uždegimines reakcijas.
Ar pakanka antioksidantų iš maisto?
Pasak vaistininkės, geriausias antioksidantų šaltinis – įvairi ir subalansuota mityba, turtinga vaisių, daržovių, uogų, riešutų ir pilno grūdo produktų. Kuo spalvingesni vaisiai ir daržovės, tuo daugiau juose įvairių antioksidantų: raudonos, oranžinės, violetinės ir tamsiai žalios spalvos produktai paprastai yra ypač vertingi.
„Uogos, ypač mėlynės, avietės ir gervuogės, yra vieni turtingiausių antioksidantų šaltinių. Taip pat vertingi pomidorai, brokoliai, špinatai, morkos, citrusai, riešutai, juodasis šokoladas ir žalioji arbata. Svarbu valgyti įvairiai, nes skirtingi antioksidantai veikia skirtingose organizmo srityse ir papildo vieni kitus“, – pataria vaistininkė.
Ji atkreipia dėmesį, kad esant subalansuotai mitybai papildomai vartoti antioksidantų maisto papildų dažniausiai nereikia. Tačiau tam tikrais atvejais, sergant lėtinėmis ligomis, esant padidėjusiam stresui, ribotai mitybai ar vyresniame amžiuje – papildai gali būti naudingi. Visgi svarbu nepamiršti, kad daugiau nereiškia geriau.
„Vienas dažniausių mitų, kad kuo daugiau antioksidantų suvartosime, tuo sveikesni būsime. Tačiau pernelyg didelės antioksidantų dozės, ypač netinkamai vartojant maisto papildus, gali sutrikdyti natūralią organizmo pusiausvyrą. Pavyzdžiui, daugiau kaip 2000 mg vitamino C per parą gali sukelti viduriavimą, pilvo spazmus ir pykinimą.
Didesnės nei 300–1000 mg vitamino E dozės gali sukelti galvos skausmą, silpnumą. Viršijus 400 µg seleno per parą gali pasireikšti pykinimas, nuovargis, plaukų slinkimas ir metalo skonis burnoje. Todėl antioksidantų maisto papildus rekomenduojama vartoti tik pasitarus su gydytoju ar vaistininku ir neviršijant nustatytų dozių“, – sako vaistininkė.
vaistininkėantioksidantasRūkymas
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