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Gydytoja atskleidė netikėtą tiesą apie nealkoholinį alų: štai kaip paveikia kepenis (2)

2026 m. birželio 11 d. 07:59
Nealkoholinis alus – alternatyva svaiginantiems gėrimams. Tačiau ir jis gali pakenkti kepenims, sako Santaros klinikų gydytoja gastroenterolgė Gabrielė Milaknytė.
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Pasak jos, saldinti gėrimai – tiesiausias kelias į kepenų suriebėjimą. Tad ir nealkoholinis alus nėra į naudą.
„Jis prisiskaito prie saldžių gėrimų, yra pakankamai daug cukraus. Nealkoholiniai gėrimai daro lygiai tą patį, ką ir sultys“, – Santaros klinikose surengtos konferencijos metu į publikos klausimą atsakė G. Milaknytė.
Ji taip pat minėjo, kad kepenų cirozės diagnozę išgirdęs pacientas neretai ginasi. Sako, kad alkoholio beveik nevartoja, tad nesupranta, kaip galėjo išsivystyti tokia liga.

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„Tada bandome paaiškinti, kad kepenų cirozę gali sukelti ne tik alkoholio vartojimas. Yra daug priežasčių“, – sakė G. Milaknytė.
O kaip dėl sauso vyno?
Mitais apipintas ir sauso raudono vyno poveikis sveikatai. Tačiau, pasak gydytojų, nėra patikimų įrodymų apie jo naudą, o žalingas poveikis kepenims yra gerai žinomas.
„Nėra saugaus alkoholio kiekio, kuris būtų nekaltas ir nieko blogo nedarytų“, – įspėjo Santaros klinikų gydytoja Beatričė Vileišytė.
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„Alkoholis kepenims yra alkoholis. Nesvarbu, koks jis brangus. Palyginimui, saldus vynas yra blogas ir tuo, kad jis pilnas cukraus, čia jau atskira problema.
Bet net ir sausas, tebūnie, kokybiškas raudonas vynas savyje vis tiek turi alkoholio. O jis kepenims – ne draugas“, – paaiškino B. Vileišytė.
Daugiau G. Milaknytės patarimų, kaip išvengti kepenų suriebėjimo ir kokiu būdu galima jas atstatyti, rasite čia. 
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