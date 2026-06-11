Skausmingi įtrūkimai kulnuose – ne tik grožio klausimas: kada kremo nebeužtenka?

„Vasarą tenka išgirsti ne vienos tokios pacientės istoriją. Tai parodo, kad žmonės neretai pirmiausia gėdijasi kulnų išvaizdos, o tik vėliau supranta, kad problema nėra vien estetinė – įtrūkimai gali pradėti skaudėti, trukdyti vaikščioti ar gilėti. Tuomet svarbu ne tik patepti odą bet kokiu kremu, bet ir pasirinkti tinkamą priežiūrą“, – sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Laura Vanagaitė.
Pasak jos, trūkinėjantys kulnai yra gana dažnas nusiskundimas, ypač vasarą. Dažniau dėl šios problemos kreipiasi ir vyresnio amžiaus žmonės.
„Pacientai įprastai ateina sakydami, kad reikia „ko nors pėdoms ar kulnams“. Vieni skundžiasi labai sausa, šiurkščia oda, kiti mini suskilinėjusius kulnus, skausmą minant koją ar sustorėjusį odos sluoksnį. Tokiais atvejais dažniausiai ieškoma kremų sausai pėdų odai, ypač praturtintų šlapalu, taip pat klausiama, kaip prižiūrėti pažeistus kulnus namuose, ką naudoti pėdų vonelėms ir odos minkštinimui“, – pasakoja L. Vanagaitė.
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Ji pastebi, kad dalis žmonių pagalbos ieško tik tada, kai problema jau būna pažengusi. Nors tikimasi greito sprendimo, kulnų odos būklė dažniausiai gerėja ne per vieną dieną.
Kodėl kulnų oda sausėja ir skyla?
Kulnų oda natūraliai turi mažiau riebalų, todėl ši kūno vieta greičiau praranda drėgmę. Sausumą gali sustiprinti karštas oras, dažnas prausimasis karštu vandeniu, vaikščiojimas basomis, netinkama avalynė ar ilgas stovėjimas.
„Kai oda storėja ir kietėja, ji praranda elastingumą. Tuomet vaikštant ar ilgiau stovint ji gali pradėti skilinėti, o įtrūkimai tampa skausmingi. Kulnams papildomą apkrovą sukelia intensyvus vaikščiojimas, stovimas darbas, antsvoris, nepatogi avalynė“, – aiškina vaistininkė.
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Prie problemos gali prisidėti ir nepakankama kasdienė priežiūra – retas drėkinamųjų priemonių naudojimas arba, priešingai, pernelyg intensyvus odos šveitimas. Įtakos turi ir amžius, tam tikros odos ligos, pavyzdžiui, atopinis dermatitas, psoriazė ar pėdų grybelis.
„Kulnų skilinėjimas dažnesnis ir žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, turintiems skydliaukės veiklos, kraujotakos ar nervų pažeidimų. Odos sausumą taip pat gali paskatinti nepakankamas skysčių vartojimas ar kai kurių maistinių medžiagų trūkumas“, – pažymi L. Vanagaitė.
Kada tai tampa medicinine problema?
Sutrūkinėję kulnai turėtų kelti nerimą tada, kai įtrūkimai gilėja, pradeda skaudėti vaikštant ar stovint, atsiranda kraujavimas. Tokiais atvejais pažeidžiami gilesni odos sluoksniai, todėl didėja infekcijų rizika.
„Sunerimti reikėtų, jei aplink įtrūkimus atsiranda patinimas, paraudimas, pūliavimas ar stiprėjantis skausmas. Niežėjimas ir pleiskanojimas gali rodyti grybelinę infekciją, todėl svarbu ne tik minkštinti odą, bet ir įvertinti, ar nėra kitos problemos“, – sako vaistininkė.
Ypatingo dėmesio reikia žmonėms, sergantiems 2 tipo diabetu, turintiems kraujotakos sutrikimų ar imuninę sistemą veikiančių ligų. Tokiais atvejais net nedidelis kulno įtrūkimas gali gyti lėčiau ir tapti rimtesnių komplikacijų pradžia.
„Sergant diabetu gali sumažėti pėdų jautrumas, todėl žmogus ne visada pastebi, kad įtrūkimas gilėja. Sutrikus kraujotakai žaizdos taip pat gyja lėčiau. Todėl šiems žmonėms patariame kreiptis anksčiau, nelaukiant, kol kulnai pradės kraujuoti ar labai skaudėti“, – įspėja L. Vanagaitė.
Jeigu kulnai giliai įtrūkę, kraujuoja, yra infekcijos požymių arba problema nuolat kartojasi nepaisant tinkamos priežiūros, vaistininkė pataria kreiptis į gydytoją ar podologą.
Kokių medžiagų ieškoti kremuose?
Renkantis priemones sausai, šiurkščiai ir suragėjusiai kulnų odai, svarbu ieškoti sudedamųjų dalių, kurios drėkina, minkština, padeda mažinti suragėjimą ir atkurti odos barjerą.
„Viena svarbiausių medžiagų kulnų priežiūrai yra šlapalas. Jis padeda drėkinti ir minkštinti odą, o didesnės koncentracijos priemonės tinka labiau suragėjusiai, kietai odai. Glicerinas padeda pritraukti ir išlaikyti drėgmę, pieno rūgštis drėkina ir mažina suragėjimą, salicilo rūgštis dažniau naudojama storesnei, kietesnei kulnų odai. Įtrūkusiai odai svarbios ne tik drėkinančios, bet ir apsauginės, odos barjerą palaikančios medžiagos“, – vardija „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.
Sausai pėdų odai taip pat gali tikti pantenolis, hialurono rūgštis, keramidai, taukmedžio sviestas ar alantoinas. Šios medžiagos padeda minkštinti, maitinti ir raminti odą.
„Jei oda tiesiog sausa, bet nėra ryškaus suragėjimo, dažnai pakanka drėkinančių medžiagų ir mažesnės šlapalo koncentracijos“, – komentuoja L. Vanagaitė.
Svarbiausia – reguliarumas
Vaistininkė pabrėžia, kad kulnų priežiūroje didelę reikšmę turi nuoseklumas. Priemones geriausia naudoti ant švarios, sausos odos, o suragėjusį sluoksnį šalinti švelniai, nepažeidžiant odos. Tai patogiausia daryti po dušo ar pėdų vonelės, kai oda yra suminkštėjusi.
„Viena dažniausių klaidų – per stiprus ir per dažnas pėdų šveitimas. Žmonės kartais tikisi greitesnio rezultato, bet taip gali dar labiau sudirginti odą. Kita klaida – nereguliarus drėkinimas: kremas panaudojamas kelias dienas, o pagerėjimo nesulaukus priežiūra nutraukiama“, – pastebi ji.
Dar viena rizika – bandymai sukietėjusią odą šalinti peiliukais ar kitais aštriais daiktais. Taip galima įpjauti odą, sukelti kraujavimą ir infekciją.
„Svarbu atkreipti dėmesį ir į gretutinius požymius: niežėjimą, pleiskanojimą, odos spalvos pokyčius ar blogą gijimą. Tokiais atvejais gali reikėti ne tik kosmetinės priežiūros, bet ir specialisto įvertinimo“, – sako L. Vanagaitė.
odos priežiūravaistininkėskausmas
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