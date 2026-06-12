„Komplikavosi kraujo užkrėtimu“: gydytojas atvirai prabilo apie retą, bet pavojingą situaciją

Apie tai naujausiame laidos „Gyvensenos paraštėse“ epizode kalbėjo mokslininkė, gyvensenos medicinos specialistė ir laidos vedėja Edita Kondrotienė bei „Nordclinic“ plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Karolis Varkalys.
Pokalbio metu aptartos temos, kurios visuomenėje vis dar apipintos mitais: ar vasarą galima atlikti plastines operacijas, kaip atrodo gijimas po krūtų ar pilvo plastikos, kiek laiko trunka randų formavimasis, kada galima grįžti į sportą ir kodėl operacijos sėkmei didžiulę reikšmę turi ne tik chirurgas, bet ir paciento gyvensena.
Plastinė chirurgija – ne tik estetika
Laidoje gydytojas Karolis Varkalys pabrėžė, kad visuomenėje plastinė chirurgija dažnai klaidingai siejama vien su grožio procedūromis.
„Plastinė-rekonstrukcinė chirurgija – tai yra pakankamai plati specialybė, bet greičiausiai daugumai pažįstama kaip estetinė chirurgija, dar kitaip vadinama kosmetinė chirurgija. Bet tai yra tik viena dalis, ką atlieka plastikos chirurgas“, – laidoje sakė gydytojas.
Liūdna statistika – daugiau nei pusė lietuvių turi antsvorio: kainą vertina labiau nei sveikatą
Pasak jo, didelę plastinės chirurgijos dalį sudaro rekonstrukcinė pagalba pacientams po traumų, nudegimų, onkologinių ligų ar įgimtų deformacijų.
„Dar didesnė sritis – tai rekonstrukcinė chirurgija, kuomet yra gydomi pacientai po traumų, po onkologinio gydymo ar su įgimtomis deformacijomis“, – teigė K. Varkalys.
Dažniausiai kreipiasi po nėštumo arba didelio svorio netekimo
Šiandien gydytojo praktikoje didelę dalį sudaro kūno kontūravimo operacijos. „Daugiausia atlieku kūno kontūravimo operacijas. Tai apima krūtis, pilvą, sėdmenis, šlaunis, žastus. Dažniausiai kreipiasi pacientai po didelio svorio numetimo arba moterys po nėštumo ir gimdymo“, – sakė plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.
Susiję straipsniai
Anot jo, dauguma pacientų sprendimą operuotis brandina ilgai, o ne pasiduoda trumpalaikėms madoms ar socialinių tinklų įtakai.
„Mano praktikoje dažniausiai kreipiasi pacientai jau su brandžiu sprendimu, apie operaciją, plastinę operaciją galvojantys ne vienerius metus. Bet, žinoma, pasitaiko ir pacientų, kurie vadovaujasi tam tikromis madomis arba yra nukreipti socialinės medijos. Vis dėlto pasakyčiau, kad tai yra mažuma pacientų“, – kalbėjo gydytojas.
Vasarą operuotis galima
Viena dažniausių visuomenėje girdimų nuomonių – esą plastines operacijas galima atlikti tik šaltuoju metų laiku. Tačiau gydytojas sako, kad tai yra vienas gajausių mitų.
„Tikrai gana gajus mitas, kad vasarą negalima atlikti operacijų, tačiau mes operuojame visais sezonų laikais: ir vasarą, ir žiemą. Ir pacientų srautas nesiskiria“, – teigė K. Varkalys.
Pasak jo, komplikacijų dažnis vasarą nėra didesnis nei kitu metų laiku, o daliai pacientų būtent vasara tampa patogiausiu metu operacijai dėl atostogų ar galimybės daugiau laiko skirti gijimui.
„Kitiems pacientams vasara yra pats geriausias laikas turėti operaciją, nes yra daugiau, galbūt, atostogos, daugiau laisvo laiko“, – sakė gydytojas.
Krūtų plastika dažnai tampa ne tik estetiniu klausimu
Laidoje daug dėmesio skirta krūtų pokyčiams po nėštumo, žindymo ir svorio svyravimų. „Po nėštumo, žindymo, net kaip ir po svorio metimo, krūtys labai stipriai keičiasi. Išryškėja asimetrijos, krūtys pasmunka, atsiranda strijų odos ant krūtų“, – aiškino gydytojas.
Anot jo, plastinė chirurgija leidžia ne tik padidinti ar sumažinti krūtis, bet ir grąžinti natūralesnę anatomiją bei pagerinti žmogaus savijautą.
„Krūtų plastinė chirurgija ir yra apie tai, kad mes galime grąžinti normalią krūties anatomiją, mes galime krūtis pakelti“, – sakė K. Varkalys.
Pasak gydytojo, itin didelė problema daliai moterų tampa ir per didelė krūtinė, sukelianti fizinius negalavimus.
„Kai pašaliname, sakykime, nuo krūtų kilogramą, du kilogramus nuo krūtinės, tai yra labai didelis svoris ir moterims pagerėja buitis, kasdieninė, laisvalaikis. Moteris pradeda sportuoti, sumažėja nugaros skausmai, pečių juostos įtampa“, – teigė jis.
Po didelio svorio netekimo žmonės susiduria su naujais iššūkiais
Laidoje aptarta ir vis dažnesnė situacija, kai žmonės, numetę dešimtis kilogramų, susiduria su perteklinės odos problema.
„Mes būnam nutukę, tai balionas būna išsipūtęs, ir paskui mes tą svorį numetam kaip išleistas balionas, taip ir mūsų oda, ji praranda elastingumą, būna suglaubusi“, – aiškino gydytojas.
Pasak jo, tokiais atvejais problema tampa ne tik estetinė.
„O ta didelė kabanti oda yra ne tik estetinė, bet ir funkcinė problema. Žmonėms yra sunku judėti, būna nukarusios pilvo odos klostės, kurios trinasi į kojas. Didelės odos klostės kaista, formuojasi iššutimai“, – sakė K. Varkalys.
Jis prisiminė ir itin sudėtingą atvejį savo praktikoje. „Aš praktikoje turėjau pacientę, kuriai dėl iššutimų ir atsiradusių žaizdų komplikavosi infekcija ir sepsiu“, – teigė gydytojas.
Pilvo plastika gali padėti ir esant diastazei
Pokalbio metu aptarta ir pilvo raumenų diastazė – būklė, kuri dažnai atsiranda po nėštumų ar didelio svorio priaugimo.
„Pilvo raumenų diastazė yra pilvo tiesiųjų raumenų prasiskyrimas. Ir pilvo plastikos operacija gali padėti, nes tai vienas pagrindinių būdų, kaip mes tą sutvarkome“, – aiškino gydytojas.
Anot jo, diastazė gali turėti įtakos ne tik pilvo išvaizdai, bet ir laikysenai, judėjimui bei gyvenimo kokybei.
„Žmonės negali kokybiškai sportuoti, po net ir menkiausio valgio, atsigėrimo jaučiamas pilvo pūtimas“, – sakė K. Varkalys.
Randų gijimas trunka ilgai
Vienas svarbiausių akcentų laidoje – realus gijimo procesas po operacijų. „Randėjimas yra be galo ilgas procesas ir reikia suprasti, kad randas formuojasi ne tik ant odos“, – kalbėjo gydytojas.
Labai svarbu suprasti, kad bet kokios žaizdos gijimas vyksta per randą. Pasak chirurgo, galutinis randų formavimasis gali trukti nuo pusės metų iki dvejų metų, todėl itin svarbi tinkama priežiūra ir apsauga nuo saulės
„Jeigu norime turėti gražius randus, reikia juos saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių“, – pabrėžė gydytojas.
Gyvensena turi didžiulę reikšmę gijimui
Laidoje itin daug dėmesio skirta gyvensenos svarbai. „Gyvensena yra be galo svarbi“, – sakė gydytojas.
Anot jo, fiziškai aktyvūs pacientai po operacijų atsistato kur kas lengviau. „Pacientai, kurie yra fiziškai aktyvūs, bėgioja ar tai eina į sporto salę, jiems atlikta bet kokios, kad ir pačios didžiausios apimties operacija, jie po kelių valandų po operacijos stojasi ir eina“, – teigė K. Varkalys.
Tuo metu rūkymas, nutukimas, diabetas ar lėtinis uždegimas tampa dideliais rizikos faktoriais.
„Rūkymas, gretutinės ligos, ypač cukrinis diabetas, ir kūno masės indeksas arba kitaip nutukimas. Tai man tai yra raudonos vėliavėlės. Jeigu aš turiu pacientą su nors vienu iš šitų kriterijų, man iškart yra mintis, kad aš galiu turėti didelių problemų su gijimu“, – sakė gydytojas.
Laidos pabaigoje Edita Kondrotienė akcentavo, kad plastinė chirurgija neturėtų būti sprendimas, atsiradęs dėl išorinio spaudimo ar bandymo atitikti socialinių tinklų standartus.
„Plastinė chirurgija neturėtų būti bandymas įtikti partneriui, draugams ar socialinių tinklų standartams. Operacijos poreikis turi būti tik jūsų pačių sprendimas – brandus, apgalvotas ir kylantis iš noro geriau jaustis savo kūne“, – sakė mokslininkė.
Pasak mokslininkės, estetika ir grožis neturėtų būti atskirti nuo sveikatos, o svarbiausias santykis žmogaus gyvenime turi būti santykis su savimi, savo kūnu ir sveikata. Ir tai turi būti mūsų pačių priimtas sprendimas, būtent mokslininkė akcentuoja pačio žmogaus sprendimą, o ne kitų spaudimą.
Todėl plastinė chirurgija turėtų prasidėti ne nuo noro pasikeisti bet kokia kaina, o nuo atsakingos konsultacijos, realių lūkesčių ir sveikatos įvertinimo.
chirurgasplastinė chirurgijakrūtų operacija
Rodyti daugiau žymių