„Plaukiko ausis“: vasaros sezono uždegimas, apie kurį mažai kas žino

Uždegimas, kuris gali paveikti ne tik profesionalius plaukikus
„Plaukiko ausies“ uždegimą dažniausiai sukelia bakterijos ar grybelis. Vanduo patekęs į ausį maudymosi metu, pažeidžia natūralią apsauginę ausies landos aplinką, sudarydamas palankias sąlygas bakterijų dauginimuisi, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Pagrindiniai šio uždegimo simptomai yra ausies skausmas, ypač spaudžiant tragusą, t.y. kremzlę, esančią prie ausies landos. Taip pat žmogus gali jausti niežulį, ausies landos paraudimą ir patinimą. Pasitaiko atvejų, kai iš ausies ima tekėti išskyros ar žmogus jaučia laikiną klausos susilpnėjimą“, – vardina vaistininkė E. Ramaškienė.
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Vaistininkė pažymi, kad vadinamoji „plaukiko ausis“ nėra tik nepatogumas po maudynių, nesigydant simptomai gali tik paaštrėti. Svarbu įsiminti, jog ši būklė paplitusi ne tik tarp profesionalių plaukikų – ji gali ištikti kiekvieną žmogų, kuris turėjo ilgesnį kontaktą su vandeniu.
„Uždegimas gali išsivystyti ir po ilgo pasivaikščiojimo lietuje ar naudojant šlapius ausų krapštukus“, – prideda E. Ramaškienė.
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Gydymui reikalingi priešgrybeliniai vaistai
Pasak vaistininkės, didesnę riziką susirgti ausies uždegimu turi vaikai ir paaugliai, kurie įprastai daugiau laiko praleidžia vandenyje vasaros atostogų metu. Taip pat ir žmonės, kenčiantys nuo egzemos ar psoriazės bei diabetu sergantys asmenys, kuriems infekcijos gydymas gali užtrukti ilgiau.
„Uždegimo metu gali išbrinkti ausyje esanti siera, tačiau pradedant gydymą, paprastai žmogus jaučia palengvėjimą po 2–3 dienų. Svarbu nenaudoti jokių lašų be gydytojo paskyrimo, nes „plaukiko ausies“ uždegimas yra bakterinės kilmės uždegimas. Šiam uždegimui gydytojas paskirs antibakterinius, priešgrybelinius vaistus“, – pažymi E. Ramaškienė.
Vaistininkė paaiškina, jog norint išvalyti ausį uždegimo metu, reikėtų nenaudoti ausų kraštukų, o švelniai pravalyti ausies landą vandenilio peroksidu arba fiziologiniu tirpalu.
„Jeigu žmogus jaučia skausmą, reikėtų išgerti nesteroidinių vaistų nuo uždegimo. Pradėjus gydymą, uždegimo simptomai turėtų sumažėti per 24 valandas. Jei būklė negerėja per 2–3 dienas, būtina kreiptis į gydytoją“, – prideda E. Ramaškienė.
Ausų ir ausinių švara
Nors „plaukiko ausis“ – gana dažna būklė vasaros metu, tačiau jos galima išvengti, skiriant daugiau dėmesio ausų priežiūrai. Po maudynių reikėtų kruopščiai nusausinti ausies landą švelniu rankšluosčiu, naudojant mažąjį pirštą, paverčiant galvą ant šono, kad likęs vanduo ištekėtų.
„Venkite kišti pirštus, ar ausų krapštukus į šlapią ausų landą. Ilgiau plaukiojant baseine ar vandens tvenkinyje rekomenduojama naudoti maudymuisi skirtus ausų kištukus“, – pataria E. Ramaškienė.
Jei dažnai naudojate ausines, prieš naudojimą visad įsitikinkite, kad ausinės švarios ir nepažeidžia ausies landos. Taip pat visuomet rūpinkitės klausos aparatų švara, jei naudojate šią priemonę.