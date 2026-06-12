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Gydytojas patarė, kaip palengvinti staigų nugaros skausmą po darbo darže

2026 m. birželio 12 d. 18:03
Vasara – daržininkystės sezonas. Gydytojai giria sako, kad toks laisvalaikis naudingas sveikatai. Bet nereikėtų apkrauti nugaros. Kartais po dienos darbų pasireiškia nemalonūs simptomai: maudimas, sustingimas ar aštresnis skausmas juosmens srityje, kuris neretai sutrikdo net įprastus kasdienius judesius. Ką tuomet daryti?
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Šaltas kompresas padės sumažinti nugaros patinimą ir skausmo sindromą po darbo darže.
Jei žmogus pasitempė juosmenį, jam reikia sumažinti stuburo apkrovą atsigulant ant kieto paviršiaus. Kojas tuomet rekomenduojama šiek tiek sulenkti. Specialistas perspėjo nebandyti „šildyti nugaros“ ir nemasažuoti skaudamos vietos.
Dažniausiai nugaros pasitempimas reiškia ūmų raumenų spazmą arba osteochondrozės paūmėjimą. Šiuo momentu svarbu nebandyti „išjudinti“ nugaros per skausmą. Šiluma ir masažas ūmiu periodu gali sustiprinti uždegimą bei skausmą.
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Taip pat negalima staigiai keltis, kilnoti sunkių daiktų ar bandyti „iškęsti“ ir tęsti darbų sklype. Esant vidutiniam skausmui galima vartoti nuskausminamuosius ir priešuždegiminius vaistus, tačiau jų pasirinkimą geriau suderinti su gydytoju.
Jei nugaros skausmas nesumažėja per 2 arba 3 dienas, stiprėja judant arba plinta į koją, būtina kreiptis medicininės pagalbos. Tokie požymiai gali signalizuoti apie rimtesnį pažeidimą.
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