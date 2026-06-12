Kardiologė pasakė, kas vyksta su cholesteroliu, jei kasdien valgote avižinę košę

Dietologai pabrėžia, kad kiekvienas gali išgauti sau patinkantį skonį. Jei norisi saldžiau, košę galima pagardinti bananu ir uogomis, trupučiu medaus ar klevų sirupo. Norisi pikantiškiau? Netikėtą skonį košei suteiks sultinio, laiškinių česnakų, šlakelio sojų padažo ir kiaušinio derinys.
Kardiologai paaiškino, kaip avižinių dribsnių valgymas paveikia cholesterolį ir kada galite tikėtis pastebėti skirtumą, jei pasiryšite juos valgyti kiekvieną dieną.
Pasak kardiologės dr. Minhal Makshood, avižiniai dribsniai visų pirma yra naudingi žarnynui, nes juose gausu tirpių skaidulų, ypač betagliukanų. „Tirpios skaidulos padeda sumažinti cholesterolio absorbciją virškinamajame trakte bei palaiko bendrą širdies ir kraujagyslių sveikatą“, – sakė ji.
„Sveikatos kodas“. Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?
Kardiologė atkreipė dėmesį, kad avižinė košė lengvai dera su visais mitybos planais, kurie rekomenduojami širdies sveikatai palaikyti, įskaitant Viduržemio jūros dietą ir DASH dietą. To negalėtum pasakyti apie kitus tradicinius pusryčių patiekalus, pavyzdžiui, vaflius, blynus, sausus pusryčių dribsnius ir šoninę.
Kas vyksta su cholesteroliu?
Pasak specialistų, prieš 40 metų JAV buvo išleista labai populiari knyga, kuri paskatino amerikiečius valgyti avižinę košę. Taip ir prasidėjo nauja mada.
Moksliniai duomenys tik dar labiau sutvirtino avižinės košės naudą. Žurnale „Nature“ neseniai paskelbtas tyrimas, kuriame dalyviai šešias savaites į savo valgius įtraukė avižas. Pirmąsias dvi dienas avižos buvo įtrauktos į visus tris dienos valgius, o vėliau apsiribota vienu valgiu per dieną. Vos per šešias savaites cholesterolio kiekis ženkliai sumažėjo.
Susiję straipsniai
Kodėl tai taip veiksminga? M. Makshood paaiškino, kad betagliukanas žarnyne sudaro gelio pavidalo medžiagą, kuri jungiasi su tulžies rūgštimis ir cholesteroliu, ir taip paskatina jų pasišalinimą iš organizmo.
„Reaguodamos į tai, kepenys iš kraujotakos ištraukia daugiau cholesterolio, kad pagamintų daugiau tulžies rūgščių, kurios laikui bėgant gali sumažinti cirkuliuojančio MTL cholesterolio kiekį“, – sakė ji.
Kaip greitai įvyksta pokyčiai?
Minėtas tyrimas rodo, jog cholesterolio kiekis kraujyje gali sumažėti vos po 48 valandų. Tačiau reikšmingesnis poveikis pasireiškia maždaug po šešių savaičių. Paprastai, kai žmogus smarkiai pakeičia mitybą, po dviejų ar trijų mėnesių pakartotinio laboratorinių tyrimų rezultatų patikrinimo pakanka, kad būtų galima įvertinti poveikį.
Kardiologė pabrėžia kad kuo daugiau sveikatai palankių pokyčių darote, tuo didesnis bus poveikis. Ryte suvalgytas dubenėlis avižinių dribsnių duos mažai naudos, jei visą likusią dieną valgysite vien šlamštą. M. Makshood taip pat pabrėžė, kad avižiniai dribsniai nepakeičia receptinių vaistų, kuriuos žmonės vartoja cholesterolio kiekiui mažinti.
Ką dėti į avižinius dribsnius, kad būtų daugiau naudos širdžiai?
Norite, kad jūsų avižinė košė būtų dar sveikesnė? Medikai pataria įdėti cinamono, muskato riešuto, kvapiųjų pipirų arba maltų gvazdikėlių, kuriuose gausu širdžiai palankių antioksidantų. Košei pagerinti taip pat puikiai tinka vaisiai ir riešutai.
„Nėra vieno „stebuklingo“ maisto produkto cholesterolio kiekiui mažinti. Avižinė košė yra naudinga, tačiau geriausiai ji veikia kaip bendro širdies sveikatai palankaus gyvenimo būdo dalis“, – sakė M. Makshood.
Tačiau pradėti dieną nuo dubenėlio avižinės košės – nuostabus pasirinkimas. Jei laikysitės širdies sveikatai palankių įpročių, skirtumą pamatysite greičiau nei manote.
Parengta pagal „Parade“ inf.
avižinė košėpadidėjęs cholesterolisskaidulos
Rodyti daugiau žymių