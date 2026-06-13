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Kenkia panašiai kaip alkoholis ir rūkymas: profesorė įvardijo netikėtą demencijos priežastį
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2026 m. birželio 13 d. 17:44
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Daugiau nei 51 tūkstantis Lietuvos gyventojų serga demencija. Manoma, kad 2050 m. bus jau 68 tūkstančiai pacientų.
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