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Kenkia panašiai kaip alkoholis ir rūkymas: profesorė įvardijo netikėtą demencijos priežastį (1)

2026 m. birželio 13 d. 17:44
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Daugiau nei 51 tūkstantis Lietuvos gyventojų serga demencija. Manoma, kad 2050 m. bus jau 68 tūkstančiai pacientų.
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