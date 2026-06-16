Dažni žarnyno sutrikimai gali atspindėti nervų sistemos būklę: patarė, ką keisti savo rutinoje

Žarnynas – „antrosios smegenys“
Žarnyno sienelėje egzistuoja apie 500 milijonų nervinių ląstelių, šis skaičius gerokai lenkia nugaros smegenyse esančių nervinių ląstelių skaičių. Ši ląstelių sistema žarnyne dar vadinama enterine nervų sistema arba „antrosiomis smegenimis“. Tai sistema, kuri ne tik kontroliuoja virškinimą, bet ir nuolat siunčia signalus į galvos smegenis per klajoklį nervą.
„Net 80–90 proc. informacijos patenka iš žarnyno į smegenis, o ne atvirkščiai, kaip daugelis galvotų.
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Tuo tarpu, žarnyno mikrobiota – trilijonai bakterijų ir kitų mikroorganizmų – gamina ar skatina gaminti apie 90–95 proc. viso organizmo serotonino (laimės hormono) ir kitų medžiagų, kurios veikia, kaip natūrali organizmo raminimo priemonė.
Dėl šių priežasčių, žarnyno disbalansas gali pasireikšti ne tik pilvo pūtimu ar viduriavimu, bet ir nerimo, nuotaikų svyravimų bei miego sutrikimų simptomais“, – paaiškina vaistininkė T. Gečienė.
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Ženklai, išduodantys žarnyno ir nervų sistemos disbalansą
Žarnyno ir nervų pusiausvyros sutrikimai dažniausiai pasireiškia pilvo skausmais ar pilvo zonos diskomfortu, dirgliosios žarnos sindromu, dažnu pilvo pūtimu, vidurių užkietėjimu ar viduriavimu be aiškios priežasties.
„Eurovaistinės“ vaistininkė pažymi, kad šiuo simptomus taip pat gali lydėti dirglumas, nuotaikų svyravimai, nemiga ar prasta miego kokybė. Padidėjęs potraukis saldumynams ir perdirbtiems produktams gali būti vienas iš žarnyno ir nervų sistemos pusiausvyros sutrikimo ženklų.
„Rūpindamiesi savo žarnyno sveikata, tuo pačiu geriname ir savo nervų sistemos būklę. Štai reguliarus fermentuoto maisto vartojimas padeda palaikyti sveiką žarnyno mikrobiotos pusiausvyrą, todėl į savo mitybą rekomenduojama įtraukti reguliarų jogurto, kefyro, raugintų kopūstų, taip pat produktų su skaidulomis.
Jei šių produktų stinga jūsų racione, siūloma 1–2 kartus per metus vartoti gerųjų bakterijų kursą“, – pataria T. Gečienė.
Pagalba žarnyno veiklai – gyvenimo įpročių keitimas
Norint palaikyti sveiką žarnyną, svarbu riboti ir perdirbto maisto vartojimą – įvairūs dažikliai, emulsikliai ir pridėtinis cukrus ilgainiui pažeidžia žarnyno sienelių vientisumą bei keičia mikrobiotos sudėtį.
„Miegas taip pat vaidina svarbų vaidmenį kalbant apie žmogaus savijautą ir žarnyno pusiausvyrą. Atsikartojantis miego trūkumas vos per kelias dienas gali pakeisti mikrobiotos sudėtį, o dėl šių pokyčių ilgainiui gali atsirasti metabolizmo sutrikimai žmogaus organizme“, – paaiškina T. Gečienė.
Vaistininkė rekomenduoja stengtis išlaikyti normalų miego režimą, t.y. miegoti 7–9 valandas per naktį. Rūpinantis savo žarnyno ir nervų sistemos sveikata, taip pat svarbu įvertinti, kaip dažnai žmogus patiria stresą.
Maži žingsniai, kurie gali padėti kovoti su stresu yra diafragminis kvėpavimas, sportas ar reguliarios pertraukos darbe – tai paprastos priemonės, nuo kurių galima pradėti rūpinantis savo savijauta.
„Normaliai nervų sistemos veiklai taip pat svarbūs įvairūs mikroelementai, tokie, kaip magnis ir B grupės vitaminai. Šios medžiagos ne tik palaiko nervų sistemos darbą, bet ir tiesiogiai veikia žarnyno peristaltiką, t.y., bangos formos raumenų susitraukimus, kurie stumia maisto masę per virškinimo traktą ir užtikrina normalų žarnyno ištuštėjimą“, – pažymi T. Gečienė.