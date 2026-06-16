Patinusios kojos po kelionės: dažna vasaros problema, kuri kartais slepia daugiau

Vasarą kojų tinimą dažnai pastebi ir keliaujantys žmonės. Ilgi skrydžiai ar kelionės, kai tenka ilgai sėdėti vienoje padėtyje, gali skatinti skysčių kaupimąsi kojose. Dažniausiai toks tinimas būna laikinas ir sumažėja pailsėjus, tačiau jei jis nepraeina arba jį lydi skausmas, paraudimas ar dusulys, vertėtų pasikonsultuoti su gydytoju, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kojų tinimą vasarą dažniausiai sukelia kraujagyslių išsiplėtimas, dėl kurio sulėtėja kraujotaka ir skysčiai lengviau kaupiasi audiniuose. Tai dar labiau sustiprina dehidratacija bei nejudrumas – ilgai sėdint ar stovint blogiau dirba blauzdų raumenys, padedantys grąžinti kraują į širdį“, – teigia sveikatos sprendimų centro „Antėja“ šeimos gydytoja Jurga Girutytė.
Pasak gydytojos, dažniausiai karščio sukeltas tinimas pasireiškia abiejose kojose, sustiprėja vakare ir praeina pailsėjus ar pakėlus kojas. Tačiau jei tinsta tik viena koja, atsiranda skausmas, paraudimas, dusulys ar kiti simptomai, reikėtų kreiptis į gydytoją.
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Įpročiai, kurie didina kojų tinimo riziką
Tinimą gali sustiprinti ir kasdieniai įpročiai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo nereikšmingi.
„Vienas dažniausių veiksnių – ilgas sėdėjimas sukryžiuotomis kojomis, kai mechaniškai spaudžiamos venos ir sulėtėja kraujo grįžimas į širdį. Panašų poveikį daro ir ankšti drabužiai bei netinkama avalynė“, – sako gydytoja.
Pasak jos, tinimą taip pat gali skatinti nepakankamas skysčių vartojimas, sūrus ir perdirbtas maistas, o kai kuriais atvejais ir dažnas alkoholio vartojimas karštomis dienomis.
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Gali rodyti ir sveikatos problemas
Nors dažniausiai kojų tinimas susijęs su karščiu ar gyvenimo būdo įpročiais, kartais už jo slypi ir rimtesnės sveikatos problemos.
Pasak specialistės, viena dažniausių priežasčių gali būti širdies nepakankamumas. Tokiu atveju tinimas dažniausiai būna abipusis, jį dažnai lydi dusulys ir nuovargis. Inkstų sutrikimai gali lemti tinimą ne tik kojose, bet ir veido srityje, o staigus vienos kojos tinimas kartu su skausmu ir paraudimu gali būti giliųjų venų trombozės požymis.
„Lėtinis venų nepakankamumas taip pat gali sukelti ilgalaikį kojų tinimą, sunkumo jausmą, išryškėjusias venas bei odos pokyčius ties kulkšnimis“, – priduria J. Girutytė.
Tikslias priežastis nustatyti padeda tyrimai
Norint nustatyti tikslią tinimo priežastį, dažniausiai atliekami kraujo, šlapimo bei kraujagyslių tyrimai. Jie padeda įvertinti širdies, inkstų, kepenų ir kraujotakos sistemos būklę.
„Priklausomai nuo situacijos gali būti atliekami tyrimai, padedantys įvertinti inkstų, kepenų ar širdies veiklą, taip pat kraujagyslių būklę. Esant poreikiui skiriami ir ultragarsiniai tyrimai“, – aiškina gydytoja.
Anot jos, jei kojų tinimas kartojasi, nepraeina pailsėjus arba jį lydi kiti simptomai, nereikėtų laukti, kol problema išsispręs savaime.
„Tyrimai padeda nustatyti tikrąją priežastį ir laiku pradėti gydymą. Kuo anksčiau išsiaiškinama, kas lemia tinimą, tuo didesnė tikimybė išvengti rimtesnių sveikatos problemų“, – pabrėžia J. Girutytė.
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