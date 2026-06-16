Skydliaukės sutrikimai išryškėja veide: įspėja šie požymiai

1. Sausa oda
Skydliaukės hormonai padeda reguliuoti, kaip greitai oda auga, atsinaujina ir išlaiko drėgmę. Kai skydliaukės hormonų lygis yra sutrikęs, šie procesai sulėtėja arba pagreitėja.
Jei sergate hipotiroze, jūsų skydliaukė negamina pakankamai hormonų, todėl sulėtėja medžiagų apykaita ir kraujotaka. Dėl to oda tampa sausa ir šiurkšti.
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Jūsų oda taip pat išsausėja, nes gamina mažiau riebalų ir prakaito. Sausa oda yra dažniausias odos pokytis, paveikiantis daugiau nei pusę hipotiroze sergančių pacientų. Ir jokie drėkinantys kremai nepadės, kol nesusibalansuos skydliaukės veikla.
2. Šiurkšti, pleiskanojanti oda
Sumažėjusi skydliaukės veikla sulėtina odos ląstelių atsinaujinimą. Dėl to kaupiasi negyvos odos ląstelės ir atsiranda pleiskanojančių, šiurkščių ar storų dėmių, ypač ant alkūnių, delnų, kelių ir kulnų.
Retais atvejais ant delnų ir padų oda gali tapti stora, nelygi. Kartais ji net gali priminti žuvies žvynus.
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Vėl gi odos priemonės tik maskuos problemą, bet neišspręs jos priežasties – reikės skydliaukės vaistų.
3. Šilta, plona, lygi oda
Hipertiroidizmas sukelia skydliaukės hormonų perteklių, kuris pagreitina medžiagų apykaitą ir kraujotaką, todėl pakyla kūno temperatūra.
Tikėtina, kad prakaituosite net ramybės būsenoje, oda bus šilta ir drėgna. Jūsų negyvos odos ląstelės taip pat greičiau atsiskiria, todėl oda tampa plona, lygi ir minkšta.
4. Patinimas
Sulėtėjusi skydliaukės veikla gali sukelti miksedemą – patinimą, dėl kurio veidas, akių vokai, lūpos ar rankos atrodo patinę. Taip atsitinka, kai odoje kaupiasi medžiagos, dėl kurių ji sulaiko skysčius.
Šis patinimas paprastai yra tvirtas ir nepalieka įdubimo po odos suspaudimo, kas būdinga klasikiniam patinimui. Jūsų veidas gali atrodyti putlesnis net ir nepriaugus svorio, o jūsų veido bruožai gali pasidaryti mažiau ryškūs.
Sergant Greivso liga (dažniausia hipertiroidizmo priežastis), gali išsivystyti pretibialinė miksedema. Dėl to patinsta blauzdos, jos tampa jautresnės. Oda gali atrodyti žvynuota arba vaškinė, su apelsino žievelę primenančia tekstūra.
5. Blyški arba gelsva oda
Sergant hipotireoze, dėl prastos kraujotakos ir lėtesnės medžiagų apykaitos jūsų oda gali atrodyti blyški. Sunkiais atvejais ant odos galite pamatyti dėmėtą, rausvai mėlyną, tinklelio pavidalo raštą, kuris išryškėja, jei esate šaltoje aplinkoje. Taip pat galite pastebėti vitiligą: veido, rankų ar sąnarių oda tampa šviesesnė.
Žemas skydliaukės hormonų kiekis taip pat gali nulemti gelsvą odos atspalvį (karotenemiją), ypač ant delnų, padų ar aplink nosį. Tai atsitinka, kai jūsų organizmui sunku karoteną, morkose esantį pigmentą, paversti vitaminu A. Karotenas kaupiasi ir nudažo odą.
Tai gali atrodyti kaip gelta. Tačiau sergant karotenemija, akių baltymai išlieka normalūs, kitaip nei sergant gelta, kai akys taip pat pagelsta.
6. Paraudusi arba patamsėjusi oda
Esant hiperaktyviai skydliaukei, suaktyvėja kraujotaka. Be karščio jausmo ar gausaus prakaitavimo, oda gali parausti, ypač delnų padų. Kai kuriems žmonėms išsivysto hiperpigmentacija – oda tampa tamsesnė.
7. Niežulys, dilgėlinė ir bėrimai
Tiek hipotireozė, tiek hipertireozė gali sukelti niežulį, užsitęsusį bėrimą arba dilgėlinę, kuri kartais trunka ilgiau nei šešias savaites.
8. Akių patinimas
Nepakankama skydliaukės veikla gali sukelti skysčių susilaikymą, dėl kurio aplink akis atsiranda patinimas arba paburkimas. Tai dažnai painiojama su alergija.
9. Geltonos apnašos aplink vokus
Sergantiems hipotireoze gali išsivystyti ksantelazma. Tai – minkštos, geltonos apnašos aplink vokus, ypač šalia vidinių kampučių.
10. Išsprogusios akys
Sergant Greivso liga, kuri gali sukelti hipertirozę, gali išsivystyti būklė, vadinama skydliaukės akių liga. Dėl patinimo ar spaudimo akys atrodo išsprogusios. Taip pat gali dvejintis akyse, ašaroti arba parausti akys.
11. Antakių ir blakstienų slinkimas
Jei jūsų skydliaukė yra nepakankamai aktyvi, išorinis antakių trečdalis gali lėtai plonėti arba išnykti. Blakstienų slinkimas taip pat gali pasireikšti, tačiau tai nutinka rečiau.
Plaukų ir nagų pokyčiai
Skydliaukės disbalansas taip pat gali paveikti jūsų plaukus ir nagus.
Plaukų pokyčiai
Jei skydliaukė sulėtėja, jūsų plaukai gali tapti sausi, šiurkštūs ir trapūs. Jie taip pat gali lengvai slinkti. Iki 50 proc. žmonių, sergančių hipotireoze, pastebi galvos plaukų slinkimą.
Kai kuriais hipotireozės atvejais ant nugaros ir pečių auga daugiau plaukų, nors tai labiau būdinga vaikams.
Nagų pokyčiai
Esant hipotireozei, nagai gali augti lėčiau ir pasidaryti trapūs ar stori. Jei skydliaukė yra pernelyg suaktyvėjusi, nagai gali augti greičiau, bet būti minkšti ir trapūs. Taip pat galite pastebėti nago atsiskyrimą nuo nago guolio, tai vadinama onicholize.
Parengta pagal Health.com inf.
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