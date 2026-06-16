Stebuklingos piliulės nėra: moterys Lietuvoje atranda būdą, kaip per trumpesnį laiką pasiekti realius kūno pokyčius

Grožio ir sveikatingumo studijos „Benetre“ specialistai pastebi, kad vis daugiau moterų atsigręžia į tvaresnį kelią – neieško stebuklų, o renkasi tai, kas iš tikrųjų veikia.
Kodėl greiti sprendimai neveikia?
Trumpalaikiai metodai dažniausiai sprendžia tik paviršių. Griežtos dietos išbalansuoja organizmą, vienkartinės procedūros neduoda ilgalaikio efekto, o judėjimo trūkumas stabdo progresą.
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Todėl „Benetre“ požiūris remiasi sistema – rezultatai pasiekiami tik derinant:
- fizinį aktyvumą
- pažangias technologijas
- reguliarumą
- individualiai pritaikytą planą
Kardio treniruotės su Vacu Activ – daugiau nei sportas
Vienas iš efektyviausių būdų gerinti kūno formas ir savijautą – kardio treniruotės. Tačiau dar didesnis efektas pasiekiamas jas derinant su vakuumu, infraraudonaisiais spinduliais ir kolageno lempa Vacu Activ įrenginiuose.
Šios treniruotės išsiskiria tuo, kad vienu metu veikia keli svarbūs elementai: judėjimas, vakuumas ir infraraudonieji spinduliai su kalogeno lempa.
Vakuumas čia veikia kaip papildoma apkrova kūnui – panašiai kaip judėjimas vandenyje. Kiekvienas žingsnis-judesys reikalauja daugiau pastangų, todėl treniruotė tampa efektyvesnė, tačiau išlieka lengva ir draugiška sąnariams.
Infraraudonieji spinduliai:
- šildo audinius iš vidaus
- gerina kraujotaką ir medžiagų apykaitą
- padeda greičiau aktyvuoti riebalų deginimo procesus
Dėl šios kombinacijos organizmas dirba intensyviau nei įprasto kardio metu – sudeginama daugiau kalorijų, o pokyčiai greičiau pastebimi, ypač probleminėse zonose.
Atliktų tyrimų metu buvo nustatyta, kad riebalų deginimas buvo vidutiniškai 17 g/val. didesnis, lyginant su treniruotėmis ant įprasto bėgimo takelio. Bendrai nustatyta, kad treniruotės su „Vacu Activ “ įranga padidino riebalų deginimą vidutiniškai apie 76 %.
Dar stipresniam efektui – Roll Shape ir Vacu Vibra Shape deriniai
Studijoje „Benetre“ rezultatai kuriami ne viena procedūra, o apgalvotais deriniais. Vienas efektyviausių – Vacu Activ treniruočių papildymas Roll Shape masažais ir Vacu Vibrashape technologija.
Roll Shape masažai:
- intensyviai veikia odą ir poodinius audinius
- gerina limfos tekėjimą
- padeda mažinti celiulito požymius
- skatina odos stangrumą
Tai mechaninis masažas, kuris sustiprina treniruočių metu pasiektą efektą.
Vacu VibraShape:
- Giluminis raumenų masažas
- dar labiau aktyvina kraujotaką
- padeda formuoti kūno linijas
- suteikia lengvumo pojūtį
Vibracija papildomai stimuliuoja audinius, todėl poveikis tampa dar gilesnis ir kompleksiškesnis.
Didžiausias rezultatas pasiekiamas tada, kai šie metodai veikia kartu:
- Vacu Activ kardio– aktyvina judėjimą ir riebalų deginimą
- Roll Shape – mechaniškai veikia audinius ir limfą
- Vacu VibraShape – giluminis masažas
Pažangios estetinės procedūros – matomi ir ilgalaikiai rezultatai
Šiuolaikinė estetika leidžia pasiekti akivaizdžių pokyčių be invazinių sprendimų. Studijoje „Benetre“ naudojami aukštos kokybės „Q Italy“ įrenginiai, kurie padeda spręsti įvairias odos ir kūno problemas, taikant skirtingas efektyvias technologijas: lazerį, radijo dažnį, elektroporaciją, biostimuliuojančias bangas, endomasažą.
Procedūros:
- gerina odos stangrumą
- skatina kolageno gamybą
- formuoja kūno linijas
- suteikia odai jaunatviškumo
Jos veikia ne tik paviršiuje, bet ir gilesniuose odos sluoksniuose, todėl rezultatai išlieka ilgiau.
Ilgalaikis plaukų šalinimas – komfortas kasdienai
Daugelis moterų šiandien renkasi sprendimus, kurie taupo laiką ir leidžia jaustis komfortiškai kiekvieną dieną.
Diodinis lazeris „Q Epilaser Space 2“:
- efektyviai ir saugiai šalina nepageidaujamus plaukus
- mažina jų ataugimą ilgam laikui
- yra saugus ir švelnus odai, nejaučiamas joks skausmas ir diskomfortas.
Svarbiausia – individualus požiūris
Studijoje „Benetre“ pabrėžiama, kad kiekvienas kūnas yra skirtingas, todėl ir kelias į rezultatą turi būti individualus.
Būtent todėl kiekvienam klientui skiriamas ypatingas dėmesys – konsultacijos metu specialistai įvertina poreikius, tikslus ir sudaro asmeninę programą, derindami tinkamiausias treniruotes bei procedūras.
Nėra stebuklingos piliulės. Tačiau yra sprendimai, kurie veikia.
Kai judėjimas, technologijos ir profesionalus požiūris susijungia į vieną sistemą, rezultatai tampa ne tik matomi veidrodyje, bet ir jaučiami kasdien.
Kartais pokyčiui tereikia ne pažado, o tinkamo kelio. Ir žmonių, kurie padeda.