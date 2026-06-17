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Dietologė atvirauja, kad dauguma maisto papildų – nesąmonė: pasakė, ką vartoja pati

2026 m. birželio 17 d. 08:12
Lrytas.lt
Maisto papildai – ant bangos, dar niekada jie nebuvo tokie populiarūs. Nors maisto papildai, siejami su nauda sveikatai ir yra parduodami vaistinėse, jų rinka kontroliuojama daug mažiau nei vaistų. Todėl geriausia būtų visų organizmui reikalingų medžiagų gauti su maistu. Dietologė Josie Porter vartoja vos tris maisto papildus, kurių nauda pagrįsta moksliniais įrodymais.
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„Pastebiu, kad vaistinėse plečiasi maisto papildų lentynos. Todėl puikiai suprantu, kodėl maisto papildų pramonė tampa vis pelningesnė ir vis populiaresnė“, – sakė J. Porter, knygos „Kaip nevartoti maisto papildų“ (angl. How Not To Take Supplements) autorė.
Pasak jos, nors maisto papildų reklamos dažnai skamba įtikinamai, gamintojų teiginiams apie naudą sveikatai dažnai trūksta įrodymų.
Institucijos papildus traktuoja taip pat kaip maisto produktus, todėl tikroji jų sudėtis ir etiketėje pateikiama informacija nėra griežtai tikrinama.

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„Maisto papilde gali būti daugiau, mažiau arba visai nebūti tų maistinių medžiagų, kurių tikitės, – sakė J. Porter. – Be to, daugelis maisto papildų yra sudaryti iš įvairių medžiagų mišinio, todėl vienu metu vartojant kelis maisto papildus, kyla netyčinio perdozavimo rizika.“
Mitybos specialistė atskleidė, kokius tris maisto papildus vartoja ji pati. „Iš tikrųjų svarbiausia yra vartoti protingai pasirinktus maisto papildus“, – sakė J. Porter.
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Vitaminas D
Rudens ir žiemos mėnesiais Londone gyvenanti J. Porter vartoja vitamino D papildus. Įrodyta, kad daugeliui žmonių atsiranda vitamino D trūkumas, jei jie gauna mažai saulės šviesos.
Maisto produktų, kuriuose natūraliai yra vitamino D, nedaug: riebios žuvys, kiaušinių tryniai, sūris – pagrindiniai vitamino D šaltiniai.
Vitaminas D stiprina imuninę sistemą ir padeda organizmui įsisavinti kalcį, kuris, be kita ko, yra svarbus kaulų sveikatai.
Omega-3
J. Porter vartoja omega-3 kapsules, bet tik tada, jei kurį laiką nevalgė riebios žuvies. „Aš jį vartoju tik tada, kai man to reikia“, – sakė ji.
Omega-3 riebalų rūgščių yra riebioje žuvyje, pavyzdžiui, lašišoje ir sardinėse, taip pat graikiniuose riešutuose ir čija sėklose. Jos siejamos su geresne širdies ir sąnarių sveikata, mažesniu uždegimu ir žemesniu kraujospūdžiu. Tyrimai rodo, kad norint gauti naudos iš omega-3, geriau valgyti riebią žuvį nei vartoti maisto papildus.
Kolagenas
Kai ji susižeidė sausgyslę – tvirtą, pluoštinę jungiamojo audinio gyslą, jungiančią skeleto raumenis su kaulais, – J. Porter vartojo kolageno papildą. Ji taip pat bandė naudoti kolageną odos priežiūrai.
Kolageno milteliai<br>Asociatyvi 123rf nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
Kolageno milteliai
Asociatyvi 123rf nuotr.
Dietologė pasirinko kolageno miltelius, ištirpintus skystyje, tačiau jis taip pat yra prieinamas kaip liposominės formos gelis, tabletės ir guminukai.
„Geriausia rinktis jūrinį arba galvijų kilmės kolageną“, – sakė J. Porter. Egzistuoja ir veganiški kolageno papildai, tačiau juose yra ne kolageno, o kolageno gamybą organizme skatinančių ingredientų, pavyzdžiui, vitamino C, paaiškino ji.
Kolagenas yra odos struktūrai būtinas baltymas, kurio su amžiumi organizmas gamina vis mažiau. Moksliniai tyrimai rodo, kad kolageno papildai gali pagerinti odos drėkinimą ir elastingumą, suteikti jai jaunatviškesnę išvaizdą.
Parengta pagal „Business Insider“ inf.
kolagenasomega-3vitaminas D
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