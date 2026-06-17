Nematomas nėštumo šešėlis: kodėl „viena taurė“ gali kainuoti vaiko ateitį

– Apie alkoholio žalą nėštumo metu kalbama jau daug metų, tačiau VASS Lietuvoje vis dar vadinami „paslėpta diagnoze“. Ar visuomenė iš tiesų supranta, kokio masto ši problema?
– Sakyčiau, kad visuomenė, net dalis medicinos bendruomenės, iki galo nesuvokia, kokio masto ši problema ir kokias pasekmes ji gali turėti žmogaus gyvenimui: vaikystėje, paauglystėje ir suaugus. Kai Klaipėdos universiteto ligoninėje pradėjome vykdyti projektą, susijusį su vaisiaus alkoholio spektro sutrikimais, pamatėme, kad Lietuvoje ši diagnozė tarsi neegzistuoja.
Tačiau tai nereiškia, kad nėra pačios problemos. Lietuvoje VASS paplitimas mažai tyrinėtas. Turimi duomenys rodo, kad problema egzistuoja, tačiau tikrojo jos masto nežinome. Kitų šalių patirtis leidžia manyti, kad skaičiai gali būti gerokai didesni, nei matome oficialioje statistikoje. Reikia suprasti ir tai, kad ne visada kalbame apie sąmoningą alkoholio vartojimą nėštumo metu. Dalis nėštumų yra neplanuoti – moteris gali dar nežinoti, kad laukiasi, ir tuo metu pavartoti alkoholio. Didžiausia problema ta, kad kai nematome problemos – negalime tinkamai padėti.
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– Dažnai girdime frazes: „viena taurė nepakenks“, „anksčiau moterys taip darė ir nieko nenutiko“. Ką šiandien sako medicina – ar egzistuoja saugus alkoholio kiekis nėštumo metu?
– Nėra įrodyto saugaus alkoholio kiekio nėštumo metu. Taip pat nėra nėštumo laikotarpio, kai alkoholio vartojimas būtų laikomas nepavojingu. Negalime tiksliai pasakyti, kokią žalą konkrečiu atveju sukels viena ar dvi taurės, tačiau aiškiai žinome vieną dalyką – saugaus alkoholio kiekio nėra. Vaisiaus smegenų vystymasis prasideda labai anksti – pirmosiomis nėštumo savaitėmis ir tęsiasi po gimimo. Todėl alkoholis gali paveikti itin jautrius smegenų vystymosi procesus. Būsimai mamai ar šeimai, kuri klausia, ar mažas kiekis tikrai ką nors pakeis, atsakyčiau paprastai: nėštumo metu saugiausias pasirinkimas yra visiškai nevartoti alkoholio.
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– Kalbant apie VASS daug žmonių įsivaizduoja tik matomus fizinius požymius. Ar tiesa, kad didžiausia problema dažnai yra nematoma – tai yra smegenų vystymosi pokyčiai?
– Tik daliai vaikų, turinčių VASS, matomi išoriniai požymiai, pagal kuriuos galima įtarti šį sutrikimą. Daugeliu atvejų pagrindiniai pokyčiai yra nematomi – jie susiję su smegenų veikla. Sunkumai dažnai išryškėja velesnėje raidoje: darželyje, mokykloje, kai vaikui reikia susikaupti, mokytis, valdyti emocijas, suprasti socialines situacijas.
Girdime sakant: „vaikas neklauso“, „nesistengia“, „elgiasi blogai“. Tačiau kai kuriais atvejais problema nėra auklėjimas ar charakteris – problema gali būti tai, kad vaiko smegenys kitaip apdoroja informaciją. Pavyzdžiui, gali būti sunkiau suprasti veiksmo ir pasekmės ryšį. Vaikas ar paauglys gali pasielgti rizikingai ne todėl, kad nori padaryti kažką kitaip ar blogai kitų atžvilgiu, o todėl, kad nesuvokia savo veiksmo pasekmių taip, kaip jas suvokia kiti.
– Kokie požymiai vaiko elgesyje ar raidoje gali signalizuoti, kad reikėtų pagalvoti apie galimą prenatalinio alkoholio poveikį?
– VASS nėra lengva atskirti nuo kitų neurologinių ar raidos sutrikimų, ypač jei nėra išorinių požymių. Labai svarbi Informacija, ar nėštumo metu galėjo būti vartotas alkoholis. Jeigu gydytojai tai žino, gali tiksliau vertinti vaiko sunkumus ir parinkti tinkamesnę pagalbą. Kartais tėvai bijo pasakyti apie alkoholio vartojimą nėštumo metu, nes bijo kaltinimo. Bet tyla gali atimti iš naujagimio, kūdikio, vaiko galimybę gauti jam reikalingą pagalbą.
– Kodėl dalis vaikų lieka be diagnozės?
– Manau, kad viena pagrindinių priežasčių yra stigma. Stigma trukdo specialistui paklausti. Stigma trukdo moteriai pasakyti. Moteris gali būti vartojusi alkoholį nežinodama, kad laukiasi. Gali nežinoti apie riziką. Situacijų būna įvairių. Jeigu visa mūsų reakcija bus pasmerkimas, žmonės tiesiog nekalbės. O jeigu nekalbės – mes nematysime tų naujagimių, vaikų ir paauglių, kuriems reikia pagalbos.
– Jeigu alkoholio poveikis vaisiaus nervų sistemai gali būti negrįžtamas, ką tuomet gali padaryti medikai?
– Smegenų pažeidimas tikėtina, kad yra negrįžtamas. Tačiau tai nereiškia, kad nieko negalime padaryti. Tinkama pagalba, supratimas, šeimos, pedagogų ir specialistų bendradarbiavimas gali padėti vaikui geriau prisitaikyti, mokytis, saugiau gyventi visuomenėje. Tikslas nėra „užklijuoti etiketę“. Tikslas – suprasti, kokios pagalbos žmogui reikia.
– Kodėl ankstyva diagnostika tokia svarbi?
– Pirmieji gyvenimo metai yra ypatingai svarbūs smegenų vystymuisi. Tai laikotarpis, kai tinkama pagalba gali turėti labai didelę reikšmę. Smegenys yra labai plastiški ir kuo ankščiau jiems padėsime, tuo geriau jie prisitaikys prie kintančių gyvenimo sąlygų. Net jei VASS sukeltų pokyčių panaikinti negalime, ankstyva pagalba gali padėti vaikui formuoti įgūdžius, mokytis tinkamo elgesio, geriau suprasti aplinką.
Kuo anksčiau pradėsime teikti pagalbą, tuo daugiau galimybių turėsime. VASS nėra vien gydytojų problema – tai yra visos visuomenės klausimas. Negalime visos atsakomybės palikti tik medikams. Reikia šeimos gydytojų, specialistų, pedagogų, socialinių darbuotojų, šeimos ir aplinkinių įsitraukimo.
– Klaipėdos universiteto ligoninė dalyvauja tarptautiniame projekte „FASD-Bridge“. Ką šis projektas gali pakeisti?
– Šiame projekte kartu dirba Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos specialistai, taip pat dalyvauja ekspertai iš Švedijos. Pagrindinis mūsų tikslas – skleisti žinią, kad VASS egzistuoja. Siekiame gerinti diagnostiką, dalintis žiniomis su medicinos bendruomene ir visuomene, kad kuo daugiau naujagimių, vaikų ir paauglių, turinčių šią problemą, būtų pastebėti bei sulauktų reikiamos pagalbos.
Ateityje svarbu turėti ir objektyvesnius vertinimo metodus, kurie padėtų geriau suprasti tikrąjį problemos mastą Lietuvoje. Jeigu nėštumo metu buvo vartotas alkoholis, net jei tai įvyko nežinant apie nėštumą, verta apie tai pasakyti šeimos gydytojui ar specialistui. Tai nėra klausimas apie kaltės pripažinimą ir galimą pasmerkimą. Tai klausimas apie galimybę padėti.
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