Masažuotoja atskleidė, kodėl darbo turi vis daugiau: „Numoti ranka negalima“

Gydomojo masažo specialistė Renata Mingilė šypsosi – lietuviai pas specialistą dažnai ateina per vėlai, jau kęsdami skausmus, o ne bandydami jų išvengti, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Nugaros skausmas dažnai rodo, kad organizmas jau signalizuoja apie problemą, kūnas jau skundžiasi, jog kažkas negerai. Į skausmą numoti ranka negalima – nesprendžiama problema gali ūmėti, o vėliau vien masažų gali ir nepakakti“, – sako studijos „Masažo miestas“ vadovė.
Sėdimą darbą dirbantys žmonės dažniausiai skundžiasi kaklo bei juosmens sričių skausmu, rankų tirpimu. Pasak R. Mingilės, masažo metu atpalaiduojami įsitempę raumenys, gerinama kraujotaka ir limfos tekėjimas.
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„Tai gali padėti sumažinti raumenų stingimą – tampa lengviau judėti, dingsta ilgo sėdėjimo sukeltas sustabarėjimas. Nereikia pamiršti ir to, kad masažas atpalaiduoja. Ilgas sėdėjimas kenkia ne tik nugarai ar kaklui – kenkia ir mūsų galvai, bendrai savijautai.
Pastebiu, kad po masažo daugelis žmonių jaučiasi energingesni, o grįžę antrai ar trečiai procedūrai giriasi, kad pagaliau pavyko gerai išsimiegoti“, – dalijasi patyrusi profesionalė.
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Vis dėlto specialistė pabrėžia, kad masažas nėra stebuklinga priemonė, galinti panaikinti visas sėdimo gyvenimo būdo pasekmes.
„Geriausių rezultatų pavyksta pasiekti tuomet, kai procedūros derinamos su reguliariu judėjimu ir dėmesiu taisyklingai laikysenai. Net kelių minučių pasivaikščiojimas ar tempimo pratimai per darbo dieną gali padėti sumažinti organizmui tenkantį krūvį“, – pažymi ji.
Pasak gydomojo masažo profesionalės, pastaraisiais metais žmonės vis dažniau jį renkasi ne tik kaip būdą spręsti jau atsiradusias problemas, bet ir kaip prevencinę priemonę.
„Džiugu matyti, kad požiūris po truputį keičiasi. Vis daugiau žmonių supranta, kad sveikata reikia rūpintis nuolat, o ne tik tada, kai skausmas pradeda trukdyti dirbti ar ilsėtis.
Reguliarus masažas gali tapti viena iš priemonių, padedančių išlaikyti gerą savijautą ir sumažinti kasdien patiriamą įtampą“, – sako „Masažo miesto“ terapeutė ir vadovė Renata Mingilė.
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