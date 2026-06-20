Tyrimas pribloškė: nustatė, kad vitaminas C keičia žmogaus smegenų struktūrą

Be to, vyksta pokyčiai neuronuose ir neurotransmiteriuose, kurie gali paveikti smegenų jungtis bei tai, kaip jos priima ir siunčia signalus.
Ankstesni tyrimai parodė, kad laikantis sveikos, smegenims palankios mitybos galima sulėtinti smegenų senėjimą ir kognityvinių gebėjimų silpnėjimą. Tam tikros maistinės medžiagos, pavyzdžiui, omega-3 riebalų rūgštys, B grupės vitaminai, flavonoidai, magnis, vitaminas E ir vitaminas C, taip pat gali prisidėti prie sveiko smegenų senėjimo.
Naujame tyrime, kuris paskelbtas žurnale „PLOS One“, nustatyta, kad žemas vitamino C kiekis kraujo plazmoje yra susijęs su mažesniu smegenų pilkosios medžiagos tūriu amžėjant.
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Kodėl vitaminas C toks svarbus smegenims?
Tyrimo autoriai išanalizavo maždaug 2000 vyresnių nei 64 metų japonų kraujo mėginius ir magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimus. Mokslininkai išmatavo dalyvių pilkosios ir baltosios smegenų medžiagos tūrį bei vitamino C kiekį kraujo plazmoje.
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„Vitaminas C yra gyvybiškai svarbus antioksidantas, o jo koncentracija smegenyse (smegenų skystyje) yra daugiau nei dvigubai didesnė nei kraujyje“, – sakė Tomohiro Shintaku, medicinos mokslų daktaras, Hirosakio universiteto Medicinos magistrantūros mokyklos Radiologijos katedros docentas ir šio tyrimo autorius.
„Nors ankstesni tyrimai parodė, kad vitamino C gausi mityba yra susijusi su sumažėjusia kognityvinių sutrikimų, tokių kaip Alzheimerio liga, rizika, vis dar neaišku, kaip vitamino C kiekis kraujyje tiesiogiai susijęs su didelio masto smegenų tinklais. Norėjome užpildyti šią spragą, nes jokie ankstesni tyrimai nevertino ryšio tarp vitamino C kiekio plazmoje ir numatytojo režimo tinklo (DMN), kuris apima smegenų sritis, kurios tampa aktyvesnės, kai smegenys ilsisi“, – paaiškino T. Shintaku.
Jis pridūrė, kad smegenys labai jautriai reaguoja į oksidacinį stresą, o būtent antioksidantai, tokie kaip vitaminas C, padeda su juo kovoti.
Kas naujo paaiškėjo?
Tyrimo pabaigoje mokslininkai nustatė, kad dalyviai, kurių vitamino C kiekis kraujyje buvo mažesnis, turėjo mažesnį ir pilkosios medžiagos tūrį.
„Sumažėjęs pilkosios medžiagos tūris paprastai atspindi smegenų atrofiją ir didelį neuronų praradimą“, – pažymėjo T. Shintaku.
Iš to seka išvada, kad optimalus vitamino C kiekis organizme gali padėti mažinti su amžiumi susijusį kognityvinį nuosmukį ir išsaugoti normalų smegenų tinklo vientisumą.
T. Shintaku teigė, kad naujasis tyrimas dėl savo metodikos gali parodyti tik statistinį, o ne priežastinį ryšį.
„Kitas mūsų žingsnis – atlikti ilgo stebėjimo tyrimus, siekiant pamatyti, kaip vitamino C kiekio pokyčiai kraujo plazmoje laikui bėgant veikia smegenų struktūras ir kognityvines trajektorijas“, – sakė jis.
Tyrimo rezultatus vertėtų vertinti atsargiai
Medicinos mokslų daktaras Dungas Trinhas teigė, kad šis tyrimas jam pasirodė įdomus ir padrąsinantis, tačiau žmonės neturėtų suprasti jo tiesmukai.
„Daugelis vyresnio amžiaus žmonių, suprantama, nerimauja dėl atminties, pažinimo ir savarankiškumo išlaikymo senstant, todėl tyrimai apie smegenų sveikatos ir smegenų struktūros sąsajas yra tokie svarbūs“, – aiškino jis.
D. Trinhas pabrėžė, jog tyrimas neįrodo, kad vitamino C maisto papildų vartojimas pagerins smegenų sveikatą.
„Praktinė išvada pacientams – neskubėti vartoti didelių maisto papildų dozių, bet valgyti sveikatai palankų maistą, kuriame, natūralu, bus ir daug vitamino C. Omenyje turiu vaisius ir daržoves. Žinoma, reikia nepamiršti ir kitų smegenų sveikatai naudingų įpročių“, – sakė medicinos mokslų daktaras.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
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