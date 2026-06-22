Dietologė atsisakė plačiai išgirto maisto papildo: štai kodėl jis nereikalingas

J. Poster yra knygos „Kaip nevartoti maisto papildų“ (angl. How Not To Take Supplements) autorė. Pagrindinė jos mintis – vitaminais ir mineralais apsirūpinti su maistu ir papildus vartoti tik tada, kai tai neišvengiama. Būtent ši filosofija paskatino mitybos specialistę atsisakyti kreatino, kai ji pradėjo rečiau vaikščioti į sporto klubą.
Kas tas kreatinas?
Kadaise kreatinas domino tik kultūristus, bet pastaraisiais metais jo populiarumas išaugo, prie to prisidėjo ir tendencija, kad vis daugiau žmonių į savo rutiną įtraukia jėgos treniruotes.
„Sveikatos kodas“. Metabolinis sindromas
Organizme natūraliai gaminasi kreatinas – tai ATP molekulės, teikiančios energiją mūsų ląstelėms, sudedamoji dalis. Kreatino taip pat galime gauti vartodami baltymų turinčius maisto produktus, pavyzdžiui, raudoną mėsą ir jūros gėrybes. Kreatinas yra vienas iš geriausiai ištirtų maisto papildų, o tyrimai rodo, kad, jei vartojamas teisingai, jis gali padėti organizmui rasti energijos, reikalingos atlikti dar vieną ar du pratimus sporto salėje. Galiausiai tai prisideda prie geresnių rezultatų.
Kreatino maisto papildai dažniausiai atrodo kaip balti milteliai. Tyrimai rodo, kad norint pasiekti pageidaujamą poveikį, reikia vartoti po 5 mg per dieną keturias savaites ir toliau išlaikyti tokią paros dozę, kad būtų jaučiamas teigiamas poveikis.
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„Esmė ta, kad norint išauginti raumenis, juos reikia pasotinti“, – sakė J. Porter.
Ji paaiškino, kad nusprendė sporto klube nebegręžti savęs kaip kempinės ir treniruočių metu nebestumia savęs link fizinių galimybių ribos. Tuomet, pasak mitybos specialistės, nėra būtinybės vartoti kreatiną.
Naudingas ne tik raumenims?
Tiesa, naujausi tyrimai rodo, kad kreatinas naudingas ne tik raumenims. Yra duomenų, didesnės šio maisto papildo dozės gali pagerinti smegenų sveikatą ir pažinimo funkcijas.
Tačiau keli tyrimai su nelabai tvirtomis išvadomis neįtikino J. Porter, kad kreatiną verta vartoti kasdien, jei nėra tikslo auginti raumenis.
„Kol nepradėsiu treniruotis kitaip, greičiausiai nepradėsiu jo vartoti ir vėl“, – paaiškino moteris.
Lrytas jau yra rašęs apie išaugusį susidomėjimą kreatinu. „Jei žmogus daug sportuoja, dirba fizinį darbą, palaiko vegetarišką ar veganišką mitybą – kreatino gali prireikti papildomai“, – anksčiau sakė „Camelia“ vaistininkas Faustas Bertulis. Plačiau skaitykite čia.
Parengta pagal „Business Insider“ inf.
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