Atrodytų nesąmonė, bet gydytojas žino geriau: per karščius gali padėti net gruzdintos bulvytės

Pasak specialistų, karštomis dienomis tinkama mityba tampa itin svarbi, nes organizmui reikia ne tik skysčių, bet ir mineralinių medžiagų. Pradėjęs prakaituoti kūnas netenka ne vien vandens – kartu pasišalina ir elektrolitai.
Jei tokiu metu žmogus geria daug mineralinių medžiagų beveik neturinčių gėrimų, kraujas dar labiau praskiedžiamas, o organizmo pusiausvyra gali sutrikti.
Būtent todėl sūrus maistas per karščius ne visada yra priešas. Kelionių medicinos specialistas Thomasas Küpperis iš Acheno RWTH universitetinės ligoninės Vokietijoje pateikė netikėtą, bet praktišką patarimą: „Tiesiog kartais suvalgykite pasūdytų gruzdintų bulvyčių“.
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Jo teigimu, tiems, kurie nori sotesnio ar ryškesnio skonio užkandžio, kartais gali tikti ir gabalėlis saliamio. Esmė – ne pats greitasis maistas, o druska, kuri karštomis dienomis gali padėti papildyti su prakaitu prarandamus elektrolitus.
Vis dėlto gydytojas pabrėžia svarbų dalyką: gruzdintos bulvytės neturėtų būti labai riebios. Tai nėra raginimas karštą dieną persivalgyti sunkaus, riebaus maisto. Kalbama apie saikingą sūraus užkandžio kiekį, kai organizmui iš tiesų reikia daugiau druskų.
Karštomis dienomis ypač svarbu suprasti, kad vien vandens ne visada pakanka. Stipriai prakaituojant organizmas netenka natrio ir kitų elektrolitų, todėl jų atsargas reikia papildyti. Tai ypač aktualu žmonėms, kurie daug juda, sportuoja, dirba lauke ar ilgai būna saulėje.
Gydytojas turi patarimą ir dėl gėrimų pasirinkimo. Pasak jo, galima vadovautis paprasta taisykle: į kiekvieną trečią išgeriamo skysčio litrą turėtų patekti druskos.
Tai nereiškia, kad vandenį būtina tiesiog gausiai sūdyti. Tam galima rinktis sportinius elektrolitų gėrimus arba patiems pasiruošti vandenį su elektrolitais. Elektrolitų mišinių galima įsigyti vaistinėse.
Tokie gėrimai gali padėti atkurti mineralinių medžiagų pusiausvyrą, ypač jei žmogus stipriai prakaituoja arba ilgai būna karštyje. Vis dėlto svarbu nepamiršti saiko ir stebėti savo savijautą.
Nors sūrios gruzdintos bulvytės skamba kaip malonus vasaros pasiteisinimas, gydytojų rekomendacijos nekeičia bendrų mitybos principų. Karštomis dienomis racione vis tiek turėtų likti šviežių vaisių ir daržovių. Jie aprūpina organizmą vandeniu, vitaminais, mineralais ir padeda lengviau ištverti kaitrą.
Taip pat patariama vengti itin aštraus arba labai karšto maisto. Toks maistas gali dar labiau skatinti prakaitavimą ir apsunkinti organizmo darbą per karščius.
Tad gruzdintos bulvytės per karščius nėra stebuklingas sveikatos receptas, tačiau saikingas sūrus užkandis tam tikrose situacijose gali būti naudingas. Svarbiausia – nepamiršti gerti pakankamai skysčių, pasirūpinti elektrolitais ir neapkrauti organizmo riebiu bei sunkiu maistu.
Šaltinis: BILD
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