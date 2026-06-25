JAV mokslininkai: kontraceptinės piliulės gali skatinti persivalgymą

Mičigano valstybinio universiteto (MSU) mokslininkų komanda tikina tarp kontraceptines piliules vartojančių moterų pastebėjusi „žymiai padidėjusį emocijų skatinamą valgymą“, o kai kuriuose preparatuose naudojami sintetiniai hormonai, pasak jos, sietini su tokios rizikos padidėjimu.
MSU mokslininkai emocijų skatinamą valgymą laiko tais atvejais, kai žmonės „valgo per daug maisto, patirdami neigiamas emocijas“, ir jis laikomas persivalgymo (angl. binge eating) kategorija.
Kombinuoti geriamieji kontraceptikai imituoja laikotarpį po ovuliacijos, kurį mokslininkų komanda apibūdino kaip „rizikingiausią menstruacinio ciklo fazę“ persivalgymui, nes šiose kontraceptinėse piliulėse yra tiek sintetinio estrogeno, tiek progesterono.
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Šie rezultatai papildo ankstesnių tyrimų, siejančių hormonų svyravimus su pernelyg dideliu ir kompulsyviu valgymu, išvadas.
„Šie nauji rezultatai rodo, kad sintetiniai hormonai kombinuotuose geriamuosiuose kontraceptikuose taip pat gali padidinti riziką“, – įspėjo MSU mokslininkų komanda.
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Tyrimuose dalyvavo moterys, vartojančios aktyvias ir neaktyvias piliules, sudarančias geriamųjų kontraceptikų kursą. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, ar dalyvės nurodė ankstesnius ar tebevykstančius persivalgymo atvejus.
Šis tyrimas išryškina „kombinuotų geriamųjų kontraceptikų galimą neigiamą poveikį moterims“, teigė MSU Psichologijos katedros atstovė Kelly Klump. Ji taip pat įspėjo, kad piliulės greičiausiai yra „saugios daugeliui moterų“, nes persivalgymo atvejai padažnėjo ne visoms tyrimo dalyvėms.
„Reikia atlikti tolesnius tyrimus, kad būtų galima geriau nustatyti, kam kyla rizika, ir parengti individualizuotus moterų sveikatos priežiūros metodus“, – rekomendavo K. Klump.