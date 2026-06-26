Žuvų taukai ir Alzheimerio liga: tyrimas pateikė naujų duomenų

Tyrėjai nustatė, kad nors maisto papildai padidino DHA kiekį, nepastebėta jokia nauda dalyvių pažinimo funkcijoms. Todėl gali būti, kad DHA papildai visai nepadeda užkirsti kelio demencijai.
DHA papildai ir kognityvinė nauda
Žmonės, turintys APOE ε4 allele geną, pasižymi didesne Alzheimerio ligos išsivystymo rizika. Jie taip pat linkę turėti mažesnį DHA kiekį, o tai įprastai siejama su Alzheimerio liga.
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Todėl mokslininkai panoro išsiaiškinti, ar didelės DHA dozės vartojimas gali sumažinti demencijos išsivystymo tikimybę.
Dalyviai buvo nuo 55 iki 80 metų amžiaus ir tyrimo pradžioje nesirgo demencija. Jie taip pat suvartojo mažiau DHA ir turėjo bent vieną demencijos ar širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnį.
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Dalyviai 2 metus vartojo DHA papildus arba placebą. Tyrėjai kas 6 mėnesius vertino tam tikrus smegenų pokyčius ir taip pat išmatavo DHA kiekį kai kurių dalyvių smegenų skystyje.
Tyrėjai taip pat surinko kraujo mėginius iš dalyvių, kad nustatytų riebalų rūgščių koncentracijas.
Galiausiai 365 dalyviai buvo atsitiktinai suskirstyti į dvi grupes. Daliai jų buvo atlikta juosmeninė punkcija smegenų skysčio mėginiams surinkti. Beveik pusė dalyvių turėjo APOE ε4 geną.
Pastebėta, kad DHA maisto papildai padidino DHA kiekį kraujyje. Nors tyrimo metu įvyko tam tikrų pokyčių smegenyse, tačiau DHA papildai neturėjo reikšmingo poveikio.
„Pagrindinė mūsų tyrimo išvada yra ta, kad didelė DHA, omega-3 riebalų rūgšties, dozė galėjo pasiekti vyresnio amžiaus žmonių smegenis. Nepaisant šio poveikio, nepastebėjome atminties, mąstymo įgūdžių ar smegenų struktūros pagerėjimo“, – sakė tyrimui vadovavęs neurologijos profesorius Husseinas N. Yassine'as.
„Tai svarbus skirtumas: didesnis DHR kiekis smegenyse nebūtinai apsaugos nuo atminties sutrikimų ar demencijos“, – pridūrė jis.
Kas gali padėti išvengti Alzheimerio ligos?
Apskritai šio tyrimo rezultatai rodo, kad DHA papildų vartojimas nepadeda smegenims. H. Yassine'as pažymėjo, kad tyrimas nepagrindžia didelių DHA dozių vartojimo, tikintis išvengti demencijos.
Tačiau tai nereiškia, kad omega-3 riebalų rūgštys nėra reikalingos.
„Omega-3 išlieka svarbia subalansuotos mitybos dalimi. Maisto produktai, kuriuose gausu omega-3 riebalų rūgščių, pavyzdžiui, riebi žuvis, palaiko bendrą širdies ir smegenų sveikatą. Klinikinėje praktikoje šie rezultatai rodo, kad turėtume mažiau dėmesio skirti vieno papildo vartojimui ir labiau rūpintis visuma gyvenimo būdo veiksnių, kurie yra naudingi smegenims.
Tai apima subalansuotą mitybą, kurioje gausu omega-3 riebalų rūgščių, fizinį aktyvumą, kraujospūdžio ir cholesterolio kiekio kontrolę, gerą miegą ir kitų demencijos rizikos veiksnių valdymą“, – dėstė H. Yassine'as.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
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