Kartą ir visiems laikams: E. Gavelienė pasakė, ar sveika gerti kavą su pienu

Santaros klinikų gydytoja dietologė Edita Gavelienė pastebi, jog diskusijos dažniausiai užverda dėl kavos priedų.
„Buvo laikotarpis, kai griežtai drausta gerti kavą be cukraus. Tikrai buvo kalbama, kad kava turi būti geriama tik su cukrumi. Suprask, pati kava nėra sveika, bet cukrus ten kažką pagerina“, – su ironiška šypsena prisiminė E. Gavelienė.
Gydytoja pastebėjo, kad dabar prasidėjęs naujas bumas: sklando gandas esą nederėtų gerti kavos su pienu. Tačiau ji patikino, kad kava bus balinta ar juoda – nebus didelio skirtumo sveikatai.
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Jai pritarė ir kolegė, gydytoja gastroenterolgė Gabrielė Milaknytė.
„Jeigu kava saldinta, rekomenduotume atsisakyti cukraus, o jei kava tik su pienu, tame nėra nieko blogo“, – Santaros klinikose surengtos konferencijos metu į publikos klausimą atsakė G. Milaknytė.
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Bėda – cukrus, o ne pienas
Specialistai įspėja, kad skoninės kavos, ypač saldintos įvairiais sirupais, gali būti ne į naudą dėl „paslėpto“ cukraus. Viename dideliame kavos puodelyje, kurį nusipirkote tinklinėje kavinėje, gali būti 30–60 g cukraus, o tai prilygsta 7–15 arbatinių šaukštelių.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja riboti pridėtinį cukrų iki maždaug 25–50 g per dieną, todėl jau vienas puodelis gali viršyti dienos normą.
Be to, kartu su tiek daug cukraus organizmas gauna ir nemažą kiekį kalorijų, kuris gali prilygti net lengviems pietums. Taigi, nuolatinis saldžios kavos vartojimas galima prisidėti prie antsvorio ir nutukimo.
Tačiau gydytojai ir mokslininkai sutaria, kad kava gali būti naudinga sveikatai. Nesaldinta juoda kava ar kava su šiek tiek pieno daugumai žmonių, jei vartojama saikingai (apie 3–5 puodeliai per dieną) siejama su mažesne 2 tipo cukrinio diabeto, kepenų ligų bei širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
Paros laiko svarba
Be to, naujausi tyrimai rodo, kad kavą geriausia gerti rytais. Pastebėta, kad žmonėms, kurie kavą geria rytais, rizika mirti nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra mažesnė, lyginant su tais, kurie kavos visiškai negeria arba geria ją visą dieną.
Tulano universiteto JAV mokslininkai analizavo daugiau kaip 40 000 suaugusiųjų duomenis. Tyrimas vyko nuo 1999 iki 2018 m. Rezultatai parodė, kad rytinės kavos mėgėjams rizika mirti nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra 31 proc. mažesnė, jei lyginsime juos su kavos negeriančiais asmenimis.
Be to, 16 proc. mažesnė buvo jų bendro mirtingumo rizika. Tuo tarpu tyrimo dalyviams, kurie gėrė kavą visą dieną, tokios naudos sveikatai nebuvo nustatyta. Tačiau kodėl kavos gėrimo laikas turi reikšmės? Mokslininkai spėja, kad kavos gėrimas popiet ar vakare sutrikdo vidinį biologinį laikrodį – todėl teigiamo poveikio nelieka.
Aiškiausiai teigiamas rytinės kavos poveikis pasireiškė tiems žmonėms, kurie išgeria nuo dviejų iki trijų puodelių kavos. Tačiau, anot tyrimo, pozityvus efektas mirties rizikai stebėtas ir tarp tų, kurie kiekvieną rytą mėgavosi daugiau kaip trimis puodeliais šio gėrimo.
Teigiamas poveikis taip pat pasireiškė žmonėms, kasdien rytais išgeriančiais vieną–du puodelius kavos, tačiau jis buvo mažesnis.
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